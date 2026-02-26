Giải Vô địch futsal nữ Đông Nam Á: Thắng Myanmar, tuyển Việt Nam vẫn phải chờ vé vào bán kết 26/02/2026 16:02

(PLO)- Tuyển Việt Nam vừa đánh bại Myanmar 5-2 ở lượt cuối vòng bảng giải Futsal nữ Đông Nam Á nhưng vẫn chưa có vé vào bán kết.

Theo điều lệ giải, khi các đội cùng điểm phải so đọ chỉ số thì tiêu chí đầu tiên là hiệu số bàn thắng/bại toàn bảng chứ không phải đối đầu trực tiếp... nên tuyển Việt Nam phải chờ.

Khi hai đội trở lên cùng điểm thì tính hiệu số bàn thắng/bại, đến tổng số bàn thắng rồi đến chỉ số Fair Play, tức thẻ phạt. Thẻ vàng trừ 1 điểm, thẻ đỏ (hai thẻ vàng) trừ 2 điểm, thẻ đỏ trực tiếp trừ 3 điểm...

Từ trái sang- Thùy Trang có 3 kiến tạo, Biện Thị Hằng (2 bàn) và Nguyệt Vi ghi hat trick. Ảnh: TGF

Ở bảng B, Việt Nam thua Úc 0-2, thắng Philippines 2-0 và thắng Myanmar 5-2. Trong khi Philippines thắng Myanmar 1-0, thua Việt Nam 0-2.

Nếu trận đấu lúc 16 giờ ngày 26-2, Philippines thắng đậm Úc vượt hiệu số bàn thắng/bại tuyển Việt Nam thì Philippines sẽ nhì bảng, đẩy Việt Nam xuống thứ ba, tức bị loại.

Tuyển Việt Nam có 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại +3 (7/4), còn Philippines (chưa đá với Úc) có 3 điểm, hiệu số -1 (1/2).

Thái Lan sẽ là đối thủ bán kết của tuyển Việt Nam? Ảnh:FAT

Trong khi đó, Úc đã thắng Việt Nam 2-0 và Myanmar 6-1.

Tuy nhiên Úc quá mạnh, lại lần đầu tham dự giải, họ sẽ có tinh thần trách nhiệm với giải đấu cao, tinh thần Fair Play cao sẽ không có chuyện họ lơ là để thua đậm Philipines rồi ba đội so hiệu số phụ.

Tuyển nữ Futsal Việt Nam đã ngược dòng đánh bại Myanmar 5-2, trong đó Nguyệt Vi và Biện Thị Hằng mỗi người một cú đúp, còn Trần Thị Thùy Trang đã góp 3 kiến tạo.

Khả năng cao là tuyển nữ Futsal Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ở bán kết. Vì trận đấu muộn nhất của ngày 26-2 này tuyển Thái Lan gặp Malaysia lúc 18 giờ 30. Bảng A chỉ có 3 đội, trận đầu Thái Lan đã đánh bại Indonesia 3-0, Malaysia thì không thể đánh bại Thái Lan.