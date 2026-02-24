Giải vô địch futsal nữ Đông Nam Á: Bất ngờ Úc vượt qua “núi lớn” tuyển Việt Nam 24/02/2026 16:17

(PLO)- Tuyển Việt Nam, nhà đương kim vô địch giải Đông Nam Á đã thua Úc ở trận đầu tiên của bảng B.

Nhà đương kim vô địch SEA Games và Đông Nam Á - tuyển Việt Nam ra quân trận đầu bảng B đã thua Úc 0-2.

Úc lần đầu dự giải và cuộc chơi lớn Đông Nam Á cũng mới lần thứ nhì được tổ chức tại Korat, Thái Lan. Tuy nhiên, các cô gái Úc rất mạnh. Trước giờ bóng lăn, HLV Bruno Cannavan của tuyển Úc chỉ mong có một kết quả tích cực trước đương kim vô địch , nhưng họ đã làm được nhiều hơn thế, khi đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 ngay trận khai mạc.

Các cô gái Úc quá to, khỏe khi che chắn thì như... bức tường. Ảnh: CTP.

Tuyển nữ Việt Nam ở bảng B cùng Úc, Myanmar và Philippines. Việc HLV Bruno Cannavan nêu mục tiêu có kết quả tích cực trước Việt Nam cũng dễ hiểu bởi lần đầu Úc tham dự sân chơi futsal nữ Đông Nam Á. Ông Bruno được chỉ định dẫn dắt các học trò như một thử nghiệm vì ông đang đứng đầu đề án phát triển futsal nữ cho LĐBĐ Úc.

Với một quốc gia có nền bóng đá mạnh, nhất là bóng đá nữ Úc đẳng cấp thế giới thì futsal của họ không gặp nhiều khó khăn. Nhìn các cô gái Úc dù lần đầu tiên đá giải futsal nhưng cho thấy rất điêu luyện.

Tuyển nữ Việt Nam đã thua Úc 0-2 ở trận ra quân. Ảnh: CTP.

Các cô gái Việt Nam đã không thể xuyên thủng mành lưới của thủ môn Clarke rất lì đòn. Những pha dứt điểm cận thành, hay cự ly trung bình, với lực bóng bay cực căng, nhưng Clarke đều ôm gọn hoặc cản phá không mấy khó khăn.

Hiệp 1 qua đi và không bên nào ghi được bàn thắng, với ưu thế trận đấu không nghiêng hẳn về bên nào.

Tuyển Úc chơi rất kín kẽ trong khi các cô gái Việt Nam đá thanh thoát. Hiệp hai, Úc có hai bàn thắng. Bàn đầu tiên do công Fruscalzo đệm bóng cận thành từ cú đá biên của Holder ghi phút 23. Khi trận đấu còn 5 phút nữa, Việt Nam chơi power play. Đến phút 38, học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng thua thêm bàn thứ nhì do công Fazzari. Đấy cũng là kết quả cuối cùng trận đấu.

Thua Úc 0-2, các cô gái Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội nếu đánh bại được Myanmar và Philippines để vào bán kết.

Lúc 13 giờ 30 ngày 24-2, tuyển nữ futsal Việt Nam ra quân trận thứ nhì gặp Philippines, với sứ mệnh phải thắng mới nuôi hy vọng đi tiếp.