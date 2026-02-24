Bị Manchester United bỏ rơi không phải là thảm họa 24/02/2026 13:55

(PLO)- Rasmus Hojlund đang có một sự nghiệp mới đầy hạnh phúc khi khoác áo Napoli theo dạng cho mượn từ Manchester United đến hết mùa hè 2025.

Thỏa thuận giữa hai CLB Manchester United và Napoli kèm theo điều khoản mua đứt nếu đội bóng miền Nam nước Ý giành vé dự Champions League mùa tới. Với những gì đang thể hiện, khả năng tiền đạo người Đan Mạch tiếp tục gắn bó lâu dài với sân Diego Armando Maradona ngày càng rõ ràng.

Theo Sport Witness, chân sút trẻ Hojlund đang có mùa giải đáng khích lệ. Anh ghi 12 bàn trên mọi đấu trường, riêng tại Serie A đóng góp 8 pha lập công sau 21 lần ra sân. Ở Champions League, chân sút 23 tuổi có thêm 3 bàn thắng, thắp lên hy vọng giữa hành trình châu Âu nhiều trắc trở của Napoli. Những con số cho thấy sự tiến bộ lớn so với quãng thời gian còn thi đấu tại Old Trafford.

Dưới sự dẫn dắt của ông thầy lão luyện Antonio Conte, tiền đạo Hojlund dần trở thành mũi nhọn chủ lực, đặc biệt trong thời điểm Romelu Lukaku không thể ra sân thường xuyên. Hệ thống chiến thuật của Conte giúp anh nhận bóng nhiều hơn, tham gia trực tiếp vào các tình huống quyết định thay vì bị cô lập như trước đây. Sự thay đổi mang lại hiệu quả rõ ràng, khi Hojlund ngày càng tự tin và sắc bén trong vòng cấm.

Hojlund tự tin trong màu áo Napoli. Ảnh: EPA.

Trong cuộc trò chuyện với Il Mattino, tiền đạo người Đan Mạch chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống tại Naples. Anh bác bỏ những định kiến tiêu cực xoay quanh thành phố này, khẳng định nơi đây không hề nguy hiểm như lời đồn. Dù hiện không sống ở khu trung tâm, Hojlund bày tỏ mong muốn được khám phá những con hẻm cổ kính và cảm nhận trọn vẹn nhịp sống đặc trưng. Theo anh, Naples sở hữu nguồn năng lượng rất riêng, mãnh liệt và đầy cảm hứng.

Khi nói về phong độ ghi bàn, Hojlund ví mình như chai tương cà chua: có lúc tưởng chừng chẳng thể lấy ra giọt nào, nhưng một khi đã “mở van”, bàn thắng sẽ đến liên tiếp. Hình ảnh so sánh thú vị phản ánh tâm lý của một tiền đạo trẻ từng chịu nhiều áp lực.

Hojlund thừa nhận thời còn ở Bergamo mình quá nóng vội, luôn muốn thành công thật nhanh và tự đặt gánh nặng lên vai. HLV Conte giúp anh điều chỉnh điều đó bằng kỷ luật chiến thuật và sự kiên nhẫn.

Tiền đạo người Đan Mạch đang cảm thấy hạnh phúc ở Ý, sau khi chia tay Manchester United. Ảnh: EPA.

Hojlund cũng khẳng định quyết định rời Manchester United mang lại lợi ích cho sự nghiệp mà không phải thảm họa. Việc cùng Napoli giành Siêu cúp Ý càng củng cố niềm tin rằng anh đã chọn đúng hướng đi.

Tham vọng của tuyển thủ Đan Mạch rất rõ ràng là chinh phục danh hiệu và khẳng định vị thế ở đấu trường lớn. Với phong độ hiện tại cùng sự tin tưởng từ Conte, Hojlund đang chứng minh rằng anh không phải bản hợp đồng thất bại, mà chỉ cần một môi trường phù hợp để bùng nổ.