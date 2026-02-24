3 kỷ lục khó tin của MU sau khi đánh bại Everton 24/02/2026 12:54

(PLO)- MU tiếp tục cho thấy họ không còn là đội bóng dễ bị lung lay ở giai đoạn quyết định của mùa giải, với chiến thắng ngay trên sân khách Everton để lập những kỷ lục đáng kinh ngạc.

Rạng sáng 24-2, MU đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Everton trong trận đấu căng thẳng tại Ngoại hạng Anh.

Pha lập công duy nhất của Benjamin Sesko đã mang về trọn vẹn 3 điểm, giúp đội chủ sân Old Trafford củng cố vững chắc vị trí trong top bốn và thu hẹp khoảng cách với Aston Villa xuống còn 3 điểm.

Bàn thắng quý như vàng của Sesko phản ánh phong độ thăng hoa của tiền đạo trẻ này trong thời gian gần đây. Nếu như giai đoạn đầu anh chỉ ghi được hai bàn sau 17 lần ra sân, thì ở bảy trận gần nhất, Sesko đã có tới sáu pha lập công. Sự bùng nổ đúng thời điểm đang biến anh trở thành niềm hy vọng lớn trên hàng công MU.

Sesko tỏa sáng mang về 3 điểm cho HLV Carrick và nối dài chuỗi bất bại. Ảnh: EPA.

Phía sau chiến thắng còn là dấu ấn đậm nét của ông thầy trẻ Michael Carrick. Trong hai lần được trao quyền dẫn dắt đội bóng, Carrick vẫn chưa nếm mùi thất bại, với tổng cộng bảy chiến thắng và hai trận hòa trên mọi đấu trường. Thành tích này đưa ông vào nhóm những HLV có chuỗi bất bại dài nhất khi khởi đầu sự nghiệp tại MU, chỉ xếp sau Herbert Bamlett và Ole Gunnar Solskjaer.

Phong độ ổn định của Manchester United còn được thể hiện qua thống kê ấn tượng: kể từ Boxing Day, họ vẫn bất bại ở các đấu trường quốc nội với sáu chiến thắng và bốn trận hòa sau mười trận. Tại châu Âu, chỉ có Inter Milan và Borussia Dortmund duy trì được chuỗi thành tích tương tự hoặc tốt hơn. Với đà thăng tiến hiện tại, MU có thể mơ về một vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng.