HLV muốn giúp MU tốt hơn thời Sir Alex Ferguson 24/02/2026 07:29

(PLO)- Michael Carrick tiết lộ David Moyes đã nói với các ngôi sao của Manchester United rằng ông sẽ giúp họ trở nên tốt hơn cả thời Sir Alex Ferguson trong một bài phát biểu khích lệ tinh thần không mấy thành công.

Michael Carrick từng là một cầu thủ dưới thời HLV David Moyes tại Manchester United. Moyes đã dẫn dắt Carrick trong 10 tháng sau khi thay thế HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson tại Old Trafford. Việc tìm người kế nhiệm Fergie luôn là điều không thể - và người đồng hương Scotland của Fergie là Moyes đã nhanh chóng bị "quỷ đỏ" sa thải chỉ sau 8 tháng. Câu chuyện giờ đây đã khép lại trọn vẹn sau 13 năm.

Moyes đã trở lại Everton, CLB mà ông từng rời đi để gia nhập Manchester United vào năm 2013, và sẵn sàng chào đón đội bóng bất bại của Carrick đến sân vận động Hill Dickinson mới xây của Everton lần đầu tiên trong lịch sử vào hôm nay (23-2). Tuy nhiên, Everton của Moyes đã nhận thất bại 0-1 trước Manchester United sau khi Sesko ghi bàn duy nhất trận giúp "quỷ đỏ" giữ vững Top 4 Premier League.

Carrick (trái) tiết lộ Moyes (phải) từng muốn giúp MU có thể lực tốt hơn thời Sir Alex Ferguson. ẢNH: SUNSPORTS/GETTY

Chiến lược gia người Scotland Moyes không thực sự tạo được ấn tượng tốt khi Carrick đến sân tập Carrington của MU vào năm 2013. Carrick viết trong cuốn tự truyện vào năm 2018: “Một trong những cuộc gặp đầu tiên tại MU, David Moyes nói với chúng tôi, "Tôi tin rằng tôi có thể giúp các bạn tiến bộ hơn. Tôi biết các bạn đã vô địch Premier League mùa trước và rõ ràng là tôi đã theo dõi các bạn. Tôi có thể giúp các bạn chạy nhiều hơn.

Tôi chỉ nghĩ rằng những gì David Moyes nói không được diễn đạt đúng cách. Chúng tôi vừa vô địch Ngoại hạng Anh với cách biệt 11 điểm và ghi nhiều hơn tất cả các đội khác. Thành tích chạy của chúng tôi vốn không mấy ấn tượng, nhưng mùa giải đó chúng tôi đã lội ngược dòng giành được 29 điểm trong giai đoạn cuối, vậy nên chắc hẳn chúng tôi phải có thể lực khá tốt, cũng như tinh thần quyết tâm cao".

Được Fergie đích thân lựa chọn và ký hợp đồng sáu năm với MU, Moyes đã bị sa thải sau khi nhà đương kim vô địch chỉ đứng thứ bảy tại Premier League, kém đối thủ Man City tới 22 điểm. Carrick viết rằng Moyes đã dành nhiều thời gian hơn cho các tình huống cố định so với những gì đội bóng thường làm và đi sâu vào phân tích đối thủ hơn nhiều.

Carrick tiếp tục: “David Moyes gần như rất muốn làm hài lòng chúng tôi. Ông ấy muốn được mọi người yêu mến, giành được sự tin tưởng và tôn trọng của các chàng trai. Nhưng công bằng mà nói, ông ta đang tìm kiếm một "kẽ hở" và chúng tôi thất vọng vì điều đó đã không thành công".

Mặc dù chỉ trích cách tiếp cận của David Moyes tại Manchester United, Carrick thừa nhận rằng Everton, đội bóng đang đứng thứ chín trên bảng xếp hạng Premier League, là một trong những đối thủ khó nhằn nhất trên sân khách.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Everton với chỉ 10 người trên sân dưới sự dẫn dắt của David Moyes đã đánh bại MU 1-0 ngay tại Old Trafford. Đó cũng là khởi đầu cho sự kết thúc của HLV Ruben Amorim tại MU. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn giữ nguyên sơ đồ năm hậu vệ trong trận thua 0-1 trước một đội bóng chỉ còn 10 người, khi Idrissa Gueye của Everton bị truất quyền thi đấu một cách khó hiểu vì đánh đồng đội Michael Keane ngay từ phút thứ 13.

Từ chối bình luận về cuốn sách của mình, Carrick nói: "Tôi rất kính trọng David Moyes và sự nghiệp mà ông ấy đã có thật đáng kinh ngạc. Việc duy trì phong độ đỉnh cao trong thời gian dài như vậy, tôi hoàn toàn tôn trọng điều đó và ông ấy là một người tốt. Tôi không ngạc nhiên khi ông ấy trở lại Everton và gặt hái được nhiều thành công".

Carrick hiện đang dẫn dắt MU với tư cách HLV tạm quyền. ẢNH: Shutterstock

Khi được hỏi liệu màn ra mắt không mấy ấn tượng của Moyes tại MU có ảnh hưởng đến cách ông ấy tiếp cận nhóm cầu thủ mới hay không, Carrick nói thêm: “Rõ ràng là tôi chỉ ở MU dưới thời Moyes trong một thời gian ngắn, nhưng bạn sẽ rút kinh nghiệm từ những điều mình chưa làm tốt và cải thiện chúng. Bạn cũng sẽ tìm thấy những điều tích cực trên con đường đó và tôi đã học được rất nhiều điều từ David Moyes".

Carrick cũng từng làm việc dưới quyền Louis van Gaal và Jose Mourinho tại Manchester United trước khi giải nghệ vào tháng 5 năm 2018. Trong số tất cả các HLV của Manchester United thời hậu Fergie, Mourinho có lẽ là người được Carrick yêu thích nhất.

Sau khi giải nghệ, Carrick chuyển sang sự nghiệp HLV. Carrick khởi đầu với tư cách trợ lý HLV cho Ole Gunnar Solskjaer tại MU cho đến năm 2021. Sau khi Solskjaer bị MU sa thải, Carrick giữ tư cách HLV tạm quyền của MU trong 3 trận đấu với thành tích bất bại, trước khi Ralf Rangnick được bổ nhiệm. Hiện tại, trong lần thứ hai dẫn dắt MU với tư cách tạm quyền, Carrick cũng bất bại trong 6 trận đã qua với 5 thắng, 1 hòa.