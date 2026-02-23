Mourinho nhắn tin cảnh báo Amorim về MU 23/02/2026 13:23

Ruben Amorim đã nhận được một tin nhắn cảnh báo từ Jose Mourinho trong thời gian Mourinho còn là HLV của Manchester United, tờ Mirror (Anh) đưa tin khi dẫn lại việc Mourinho cảnh báo Amorim về đội chủ sân Old Trafford trước đây. Jose Mourinho đã vạch ra những thách thức mà Ruben Amorim phải đối mặt khi nhận chức tại Old Trafford, và ông đã không thể vượt qua. Amorim được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Manchester United vào tháng 11 năm 2024 nhưng đã bị sa thải chỉ sau hơn một năm tại vị .

Chiến lược gia 41 tuổi người Bồ Đào Nha này được coi là một trong HLV tài năng sáng giá nhất của bóng đá châu Âu sau những thành tích đạt được tại Sporting CP. Trong thời gian gần bốn năm dẫn dắt Sporting, Amorim đã giành được năm danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch Primeira Liga.

Dù được kỳ vọng rất nhiều sau khi được MU bổ nhiệm, Amorim gặp khó khăn trong việc nhanh chóng mang lại kết quả tốt. Mùa giải trước, MU đã lọt vào chung kết Europa League nhưng lại chỉ xếp thứ 15 tại Premier League sau khi chỉ giành được trung bình một điểm mỗi trận trong giai đoạn đầu dưới thời Amorim.

Mourinho cảnh báo Amorim về MU từ trước. ẢNH: Carlos Rodrigues

Trước khi Amorim bị sa thải trong mùa giải này, MU đã có những dấu hiệu tiến bộ, nhưng vẫn còn kém xa so với mục tiêu của CLB. Áp lực tại MU lẽ ra đã được Amorim lường trước, bởi cựu HLV của MU Jose Mourinho đã liên lạc với người đồng hương Bồ Đào Nha của mình về vai trò đầy thách thức này trước trận đấu đầu tiên Amorim dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Amorim gặp Mourinho tại đại bản doanh của Manchester United trong thời gian thực tập làm HLV vào năm 2018. Khi đó, Mourinho còn là HLV trưởng của Manchester United. Sáu năm sau, tại buổi họp báo đầu tiên ra mắt Manchester United, Amorim tiết lộ những điều Mourinho đã nói với ông về những gì cần chuẩn bị khi trở thành HLV trưởng của "quỷ đỏ".

"Anh ấy (Mourinho) nhắn tin cho tôi và nói rằng đây là một CLB tuyệt vời, một CLB lớn, với những người tuyệt vời và điều đó đúng", HLV Ruben Amorim nói, "Nó vẫn đúng. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi và giờ chúng tôi đang ở một tòa nhà khác; chúng tôi đang xây dựng một tòa nhà mới và tôi cũng là một người khác. Lúc đó tôi đang học hỏi.

Tôi hy vọng giờ đây mình cũng có thể dạy cho các cầu thủ của mình điều gì đó. Nhưng Manchester United vẫn rất lớn mạnh và vẫn là CLB tốt nhất ở Anh, và chúng tôi muốn giành chiến thắng một lần nữa, chỉ vậy thôi".

Trong khi Mourinho đã truyền tải được tầm quan trọng của vai trò dẫn dắt MU, những bình luận của Amorim về những thay đổi tại MU cũng cho thấy CLB đang trong tình trạng biến động. Amorim được MU trao thời gian sau một mùa giải đầu tiên không mấy thành công, nhưng cuối cùng HLV người Bồ Đào Nha đã bị sa thải sau trận hòa với Leeds United hồi tháng Giêng.

Trước đó, Mourinho đã hết lời ca ngợi Amorim khi Amorim còn là HLV của Sporting Club, và khi đó ông được liên hệ với vị trí HLV trưởng tại Old Trafford. HLV 63 tuổi Mourinho, hiện đang dẫn dắt Benfica, tin rằng Amorim sẽ thành công tại MU.

Amorim phải chia tay MU trong cay đắng. ẢNH: AMA

"Tôi thích anh ấy (Ruben Amorim) với tư cách là một HLV. Tôi nghĩ anh ấy có đủ điều kiện để huấn luyện ở bất kỳ giải đấu nào và ở bất kỳ CLB nào", Jose Mourinho khẳng định, "Nhưng anh ấy đang ở một giải đấu tốt và ở một câu lạc bộ lớn. Điều rõ ràng từ phía tôi là tôi thích con người của Amorim và tôi thích HLV này".

Vẫn chưa rõ Ruben Amorim sẽ đến đâu tiếp theo sau khi rời Manchester United. Người tiền nhiệm của ông, Ten Hag, đã bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng của Bayer Leverkusen vào tháng 9 và dự kiến ​​sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật tại FC Twente mùa giải tới.