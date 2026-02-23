Kai Rooney nhận ra thực tế khắc nghiệt tại MU 23/02/2026 07:01

Kai Rooney gần đây đã nhận một tin buồn tại MU, điều mà anh có thể sử dụng như động lực trong tương lai. Kai Rooney nhận được lời nhắc nhở nghiêm khắc về tính cạnh tranh khốc liệt của bóng đá trẻ và thực tế khắc nghiệt tại MU, sau khi người bạn của anh không được nhận học bổng tại Old Trafford.

Kai Rooney, 16 tuổi, mơ ước được nối gót người cha huyền thoại của "quỷ đỏ" Wayne Rooney bằng cách sớm được khoác áo đội một của Manchester United. Cầu thủ trẻ này đã có những lần ra sân đầu tiên cho đội U-18 của Manchester United mùa giải này dù còn rất trẻ, trong đó có trận ra mắt tại Old Trafford ở FA Youth Cup tháng trước.

Theo các nguồn tin, tiền đạo tài năng Kai Rooney cùng với con trai của HLV tạm quyền của MU Michael Carrick là Jacey đã được đề nghị một suất học bổng một năm, sau đó sẽ chuyển thành hợp đồng chuyên nghiệp ba năm.

Alfie Walker chia tay MU sau 9 năm gắn bó. ẢNH: INSTAGRAM/MUFC

Tuy nhiên, Rooney giờ đây đã nhận được một bài học về thực tế khắc nghiệt của cuộc sống tại các CLB bóng đá hàng đầu, điều này cho thấy anh không thể tự mãn khi hợp đồng chuyên nghiệp của anh vẫn chưa được ký kết. Nguyên nhân là do người đồng đội cùng trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của "quỷ đỏ" là Alfie Walker không được Manchester United trao học bổng.

Tiền vệ trung tâm và có thể chơi ở vị trí hậu vệ phải này gia nhập MU cách đây 9 năm nhưng sẽ rời đi vào mùa hè này khi hợp đồng với đội trẻ hết hạn. Sau đó Walker sẽ gia nhập Leeds United. Tuyển thủ trẻ quốc tế xứ Wales, Walker đã xác nhận việc rời học viện đào tạo trẻ của MU trong một bài đăng đầy cảm xúc trên Instagram, mà Kai Rooney cũng đã bình luận.

Alfie Walker viết: "Sau 9 năm gắn bó với Manchester United, đây sẽ là mùa giải cuối cùng của tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên và các cầu thủ đã giúp tôi đạt được thành công như ngày hôm nay. Tôi đã có những kỷ niệm và những người bạn tuyệt vời, nhưng tôi rất hào hứng với chương tiếp theo và một thử thách mới".

Kai Rooney dẫn đầu các phản hồi, viết trong một tin nhắn ngắn gọn: "Sẽ nhớ cậu lắm, người anh em", kèm theo biểu tượng trái tim. Cựu HLV của học viện đào tạo trẻ MU Neil Harris nói thêm: "Một chương kết thúc không bao giờ quyết định toàn bộ câu chuyện. Hãy tiếp tục nỗ lực, hãy tiếp tục tin tưởng, em đã làm rạng danh bản thân và gia đình!".

Tiền vệ đội U-18 MU Jay McEvoy đã lên tiếng bằng cách viết: "Chúc may mắn, chàng trai!", trong khi tài năng trẻ đội U-15 MU Jaice Dore bình luận: "Chúc Alfie Walker mọi điều tốt đẹp nhất, cậu sẽ làm tốt ở bất cứ nơi nào cậu đến!", còn Jacey Carrick thì gửi kèm hai biểu tượng trái tim.

Kai Rooney đã nhận ra thực tế khắc nghiệt tại MU để nỗ lực và trưởng thành hơn. ẢNH: James Gill - Danehouse

Sự ra đi của Walker diễn ra sau khi Edward Ibrovic-Fletcher chuyển từ MU sang Leeds, cầu thủ quốc tế U-19 Serbia này gia nhập Leeds vào tháng Giêng. Với việc những cầu thủ mà Kai Rooney đã cùng trưởng thành tại MU buộc phải rời đi, anh nhận thức rõ rằng con đường vào đội một của mình không hề dễ dàng, điều này có thể càng thúc đẩy anh hơn nữa.

Kai Rooney gia nhập học viện đào tạo trẻ của Manchester United khi mới 11 tuổi vào năm 2020. Bất chấp áp lực và kỳ vọng đặt lên vai, do sự nghiệp thi đấu lừng lẫy của cha mình, Kai Rooney đã gây ấn tượng trong suốt thời gian thi đấu cho "quỷ đỏ" ở nhiều lứa tuổi khác nhau.