Casemiro từ chối Ronaldo, đàm phán vụ chuyển nhượng khó khăn 22/02/2026 08:59

Casemiro đã xác nhận sẽ rời Manchester United vào cuối mùa giải này và Al Nassr của Cristiano Ronaldo từ lâu đã được đồn đoán là điểm đến tiếp theo của anh. Tuy nhiên, Casemiro từ chối Ronaldo, được cho là muốn đến Mỹ thi đấu.

Theo đó, tờ Mirror (Anh) đưa tin, ngôi sao sắp rời Manchester United, Casemiro đang đàm phán để gia nhập Inter Miami theo dạng chuyển nhượng tự do, bất chấp lời kêu gọi của Cristiano Ronaldo muốn anh gia nhập Al Nassr. Casemiro, 33 tuổi, đã xác nhận vào tháng trước rằng anh sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng hết hạn vào tháng Sáu.

Mùa giải này, cầu thủ người Brazil đã có sự hồi sinh mạnh mẽ tại MU nhưng đang bước vào những năm tháng cuối sự nghiệp. Casemiro từng được Quỷ đỏ rao bán vào cuối năm 2023, nhưng anh vẫn giữ được vị trí quan trọng dưới thời HLV Erik ten Hag, Ruben Amorim và hiện tại là Michael Carrick.

Casemiro từ chối Ronaldo và muốn đến Mỹ thi đấu. ẢNH: Clive Brunskill

Đó là thời điểm tiền vệ người Brazil được liên hệ mạnh mẽ với việc chuyển đến Saudi Arabia, cụ thể là Al Nassr. Việc chuyển đến Riyadh sẽ giúp anh tái ngộ với người đồng đội cũ tại Real Madrid là Ronaldo, người đã thúc đẩy thương vụ này.

Tờ The Sun (Anh) mới đây đưa tin Inter Miami, đội bóng do huyền thoại của Manchester United là David Beckham đồng sở hữu, đang rất muốn chiêu mộ Casemiro. Cựu ngôi sao Real Madrid Casemiro được cho là đã tận dụng kỳ nghỉ 14 ngày của MU để bay đến Miami (Mỹ) và khảo sát khu vực cùng vợ của anh là Anna.

Nếu gia nhập Inter Miami, Casemiro sẽ trở thành cầu thủ thứ 28 từng thi đấu cùng với cả Ronaldo và Lionel Messi, người đã ký hợp đồng mới với nhà vô địch MLS năm ngoái. Đội trưởng đội tuyển Brazil Casemiro, người sẽ dẫn dắt đội bóng của Carlo Ancelotti tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ, đang có một số lựa chọn khác đầy khó khăn.

Theo các nguồn tin, gã khổng lồ bóng đá Brazil, Sao Paulo, sẵn sàng đề nghị Casemiro một hợp đồng hai năm kèm điều khoản cho phép anh tiếp tục làm việc cho CLB sau khi giải nghệ. Trong khi đó, Saudi Arabia vẫn là một lựa chọn khả thi của Casemiro.

Casemiro là một trong những cầu thủ có thu nhập cao nhất của Manchester United, bỏ túi khoảng 325.000 bảng Anh mỗi tuần. Vào tháng Giêng, cầu thủ 33 tuổi này đã thông báo về việc rời Manchester United trong một tuyên bố đầy xúc động trên mạng xã hội.

Casemiro luôn giữ MU ở trong tim. ẢNH: Carl Recine

"Tôi sẽ luôn mang Manchester United theo mình suốt cuộc đời", Casemiro chia sẻ, "Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào sân vận động tuyệt đẹp này, tôi đã cảm nhận được niềm đam mê của Old Trafford và tình yêu mà giờ đây tôi chia sẻ với những người hâm mộ dành cho CLB đặc biệt này.

Tôi chưa đến lúc nói lời tạm biệt, còn rất nhiều kỷ niệm để tạo nên trong bốn tháng tới. Chúng ta vẫn còn nhiều điều cần cùng nhau nỗ lực. Như mọi khi, tôi sẽ tập trung toàn bộ sức lực để giúp CLB thành công".