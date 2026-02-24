MU chiêu mộ tiền đạo ghi 200 bàn của PSG và người từng giành Quả bóng vàng 24/02/2026 07:01

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Manchester United sẽ bước vào mùa hè mà không có HLV chính thức, vì vậy các cầu thủ tự do có thể là "người bạn tốt nhất của họ". Trong lịch sử, Manchester United từng chiêu mộ tiền đạo ghi 200 bàn thắng cho PSG và 1 quả bóng vàng thế giới dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Manchester United nhiều khả năng sẽ bổ sung một số gương mặt mới vào đội hình trong mùa hè này. Hiện chưa có HLV trưởng chính thức, "quỷ đỏ" thành Manchester sẽ phải đưa ra quyết định về người dẫn dắt tiếp theo và tin tưởng rằng người họ chọn sẽ tạo dấu ấn riêng cho đội bóng.

Với nguồn tài chính eo hẹp, điều đó có thể dẫn đến việc MU tìm kiếm các cầu thủ tự do để tăng cường chất lượng và chiều sâu đội hình. Việc ký hợp đồng với những cầu thủ tự do là một rủi ro nhưng trong quá khứ, MU đã tính toán kỹ lưỡng và đạt được nhiều thành công.

Dường như Cavani gia nhập MU quá muộn. ẢNH: Catherine Ivill

Từ lâu, Manchester United đã dựa vào các cầu thủ tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ để tăng cường đội hình cho đội 1, nhưng điều này có thể thay đổi kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. HLV tạm quyền Michael Carrick đã mang đến một luồng gió mới tại Old Trafford, giành chiến thắng 5 trong 6 trận đấu kể từ khi trở lại dẫn dắt đội, trong đó vừa đánh bại Everton 1-0 nhờ bàn thắng của Sesko để giữ vững vị trí thứ tư Premier League. Và người hâm mộ đang kêu gọi đội nhà bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức sau khi mùa giải 2025 - 2026 kết thúc.

Tuy nhiên, với nhiều biến động trong phòng thay đồ của Manchester United, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford có thể muốn chờ đợi thêm thời gian trước khi bổ nhiệm ai đó chính thức. Các cầu thủ tự do có thể trở thành vị cứu tinh của Manchester United trong giai đoạn bất ổn này. Dưới đây, tờ Mirror Football (Anh) điểm lại một số thương vụ chuyển nhượng tự do táo bạo nhất của Manchester United.

Michael Owen

Michael Owen đã gây chấn động làng bóng đá khi ký hợp đồng với Manchester United sau khi hợp đồng với Newcastle hết hạn vào năm 2009. Cựu ngôi sao trưởng thành tại Liverpool, người từng giành Quả bóng vàng năm 2001 trong thời gian thi đấu tại Merseyside, đã khiến nhiều người bất bình khi ký hợp đồng hai năm với MU, đối thủ truyền kiếp của Liverpool.

Quả bóng vàng thế giới Owen bất ngờ gia nhập MU. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Như thể thêm dầu vào lửa, HLV Sir Alex Ferguson còn trao cho Owen chiếc áo số 7 huyền thoại của MU. Tiền đạo 29 tuổi khi đó đã gặp khó khăn trong việc lấy lại phong độ đỉnh cao kể từ khi rời Liverpool và đã trải qua mùa giải xuống hạng cùng Newcastle trước đó. Tuy nhiên, khả năng săn bàn của Owen vẫn còn nguyên vẹn.

Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Owen đã ghi bàn thắng đáng nhớ giúp MU thắng Manchester City 4-3 và cũng lập công khi MU đánh bại Aston Villa trong trận chung kết League Cup năm 2010. Sau mùa giải ra mắt ấn tượng, Owen đã có đủ số lần ra sân để giành huy chương vô địch Premier League năm 2011, nhưng thời gian thi đấu của anh giảm dần trước khi rời MU vào năm 2012.

Owen đã ghi được 17 bàn thắng trong 52 lần ra sân cho Manchester United.

2. Victor Valdes

Năm 2014, Manchester United đã có một bản hợp đồng gây tiếng vang lớn khi chiêu mộ biểu tượng của Barcelona là ​Victor Valdes để làm dự bị cho thủ môn David De Gea. Thủ môn này đã không có CLB nào trong vài tháng trong giai đoạn anh hồi phục chấn thương đầu gối sau khi rời Barcelona. Cuối cùng, Valdes ký hợp đồng 18 tháng với MU vào tháng 1 năm 2015.

​Victor Valdes gia nhập MU dưới thời HLV Van Gaal. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Valdes đã giành được sáu chức vô địch La Liga và ba cúp Champions League với CLB thời thơ ấu Barca và quen biết HLV Louis van Gaal của MU từ thời cả hai còn ở Camp Nou. Sau khi bình phục chấn thương đầu gối tại MU, thủ môn 32 tuổi người Tây Ban Nha Valdes rất vui khi được cạnh tranh với người đồng hương De Gea và đã có trận ra mắt đội một MU vào tháng Năm.

Tuy nhiên, Valdes sau đó đã bị đưa vào danh sách chuyển nhượng sau khi có thông tin anh từ chối thi đấu trong một trận đấu của đội dự bị MU. Tuyển thủ Tây Ban Nha chỉ có hai lần ra sân cho MU trước khi gia nhập Standard Liege theo dạng cho mượn vào tháng 1 năm 2016 và sau đó ký hợp đồng với Middlesbrough, đội bóng mới thăng hạng, theo dạng chuyển nhượng tự do.

3. Paul Scholes

Paul Scholes là huyền thoại của Manchester United. ẢNH: Alex Livesey

Một trong những quyết định phi thường nhất trong triều đại huyền thoại của Sir Alex Ferguson là thuyết phục Paul Scholes trở lại thi đấu sau khi giải nghệ. Tiền vệ người Anh này đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa giải 2010 - 2011 nhưng đã có màn trở lại ngoạn mục, vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng của MU trước Manchester City tại FA Cup vào tháng 1 năm 2012.

Sự trở lại của Scholes được tiết lộ chỉ một giờ trước trận derby Manchester, khi MU đang phải vật lộn với khủng hoảng chấn thương, với Darren Fletcher và Tom Cleverley phải ngồi ngoài. Ferguson tin rằng Scholes đã giải nghệ quá sớm, và nhận định của ông đã được chứng minh là đúng khi tiền vệ này ra sân 21 lần trong mùa giải đó.

Paul Scholes đã ký gia hạn hợp đồng và là một phần của đội hình Manchester United giành chức vô địch Premier League 2012 - 2013 trong mùa giải cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt trước khi chính thức giải nghệ.

4. Edinson Cavani

Manchester United đã chiêu mộ huyền thoại của PSG, Edinson Cavani, vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 10 năm 2020, vài tháng sau khi anh rời CLB của Pháp. Khi đó, ngôi sao 33 tuổi này đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử PSG trong suốt 7 năm khoác áo đội bóng, với 200 bàn thắng sau 301 trận ra sân.

Cavani trong màu áo MU. ẢNH: Catherine Ivill

Khi đến Old Trafford, Cavani được trao chiếc áo số 7 huyền thoại và hẳn đã hy vọng sẽ tái hiện được tầm ảnh hưởng tức thì mà người đồng đội cũ Zlatan Ibrahimovic đã tạo ra tại MU vài năm trước đó. Cavani đã ghi 17 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên, giúp đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer cán đích ở vị trí thứ 2 tại Premier League và để thua trong trận chung kết Europa League sau loạt sút luân lưu.

Đáng tiếc cho Cavani, người đã gia hạn hợp đồng vào tháng 5 năm 2021, Manchester United đã không thể tiếp tục đà tiến bộ đó khi Ole Gunnar Solskjaer được thay thế bởi HLV tạm quyền Ralf Rangnick vào tháng 12 cùng năm.

Tiền đạo người Uruguay đã nhường lại chiếc áo số 7 cho Cristiano Ronaldo, người vừa trở lại đội chủ sân Old Trafford, và thời gian thi đấu của Cavani bị giảm đáng kể trước khi rời Manchester United vào mùa hè năm 2022.