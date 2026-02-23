Minh oan cho Messi 23/02/2026 13:59

(PLO)- Lionel Messi đã chính thức được Liên đoàn bóng đá Nhà nghề Mỹ (MLS) xác nhận không vi phạm bất kỳ quy định nào sau tình huống gây tranh cãi ở trận thua 0-3 của Inter Miami trước LAFC trong ngày khai màn mùa giải mới.

Quyết định minh oan cho siêu sao Messi được đưa ra sau khi ban tổ chức giải đấu xem xét kỹ lưỡng đoạn video ghi lại sự việc.

Theo phát ngôn viên của MLS, bộ phận điều hành đã đánh giá toàn bộ diễn biến xảy ra hôm cuối tuần và kết luận rằng khu vực Messi bước vào không phải phòng thay đồ của tổ trọng tài, cũng không thuộc phạm vi hạn chế. Vì vậy, không có cơ sở để xử lý kỷ luật đối với siêu sao người Argentina.

Trước đó, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Messi đi theo hướng các trọng tài tiến về phía khu vực phía sau sân tại Los Angeles Memorial Coliseum. Luis Suarez, đồng đội của anh tại Inter Miami, thậm chí còn đưa tay giữ lại như thể muốn ngăn cản, nhưng M10 vẫn bước qua cánh cửa trước khi quay trở ra chỉ ít giây sau đó. Hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn anh đã tiếp cận khu vực cấm.

Ngôi sao người Argentina không chịu án phạt nào của MLS như tin đồn. Ảnh: EPA.

Đại diện MLS nhấn mạnh rằng các khu vực không được phép ra vào tại sân vận động đều có biển báo rõ ràng. Do nơi Messi đi qua không nằm trong danh mục đó nên không có vi phạm nào được xác định.

Inter Miami hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc. Trận đấu nói trên thu hút tới 75.673 khán giả, lập kỷ lục về lượng người xem trong lịch sử vòng mở màn MLS. Tuy nhiên, màn trình diễn thất vọng của nhà đương kim vô địch cùng tình huống liên quan đến Messi đã khiến ngày khai mạc trở nên ồn ào hơn dự kiến.