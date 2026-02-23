Chuỗi trận tịt ngòi đáng sợ của Salah 23/02/2026 12:30

(PLO)- Mohamed Salah đang trải qua giai đoạn đáng quên nhất kể từ ngày đặt chân đến Anfield trong lúc Liverpool rất cần anh giải cơn khát bàn thắng.

Tiền đạo người Ai Cập Salah đã không thể ghi bàn trong 9 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, chuỗi trận kém duyên dài nhất của anh kể từ khi khoác áo Liverpool. Con số này thực sự gây sốc nếu nhìn vào đẳng cấp và tầm ảnh hưởng mà Salah từng thể hiện suốt nhiều mùa giải qua.

Ở chuyến làm khách trên sân Nottingham Forest, Liverpool đối mặt với sức ép lớn khi đội chủ nhà chơi đầy quyết tâm. Trận đấu diễn ra căng thẳng và tưởng chừng sẽ khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng. Tuy nhiên, Alexis Mac Allister đã kịp thời tỏa sáng ở phút bù giờ thứ 7, mang về chiến thắng quý giá cho The Reds.

Ngôi sao người Ai Cập chưa nổ súng sau 9 trận liên tiếp. Ảnh: EPA.

3 điểm trọn vẹn giúp Liverpool duy trì cuộc đua, nhưng niềm vui ấy có lẽ không trọn vẹn với Salah. Một lần nữa, chân sút 31 tuổi rời sân mà không có bàn thắng nào cho riêng mình.

Kể từ sau trận gặp Manchester City hồi tháng 11 năm ngoái, anh vẫn chưa thể tìm lại cảm giác lập công tại Premier League. Việc phải lên tuyển Ai Cập tham dự Cúp bóng đá châu Phi phần nào ảnh hưởng đến nhịp thi đấu của Salah. Thế nhưng ngay cả khi đã trở lại cuộc chơi lớn Ngoại hạng Anh, phong độ săn bàn của anh vẫn chưa được cải thiện.

Số 11 của Liverpool gây thất vọng cho các cổ động viên. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Salah không hoàn toàn mờ nhạt. Trong năm lần ra sân gần đây, anh đã đóng góp ba đường kiến tạo, cho thấy tầm ảnh hưởng vẫn còn hiện diện trong lối chơi chung của Liverpool. Nhưng với một cầu thủ được kỳ vọng là đầu tàu ghi bàn, những con số hiện tại rõ ràng chưa đáp ứng mong đợi.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, Salah mới ghi 4 bàn sau 19 trận tại Ngoại hạng Anh, thành tích thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn vốn có của anh. Chưa thể bùng nổ trở lại, áp lực dành cho ngôi sao người Ai Cập chắc chắn sẽ ngày càng lớn trong chặng đường còn lại của mùa giải.