Đội tuyển Malaysia mờ mịt tương lai trước đại chiến ở Việt Nam 22/02/2026 09:07

(PLO)- Giữa lúc xuất hiện những đồn đoán về khả năng chia tay đội tuyển Malaysia giống như cách Kim Pan Gon từng làm hồi tháng 7-2024, HLV Peter Cklamovski đã lên tiếng khẳng định lập trường của mình một cách dứt khoát.

“Tôi vẫn ở đây. Có lẽ đó là câu trả lời mạnh mẽ nhất,” ông Peter Cklamovski tuyên bố, như một cách chấm dứt mọi nghi vấn về chuyện chia tay đội tuyển Malaysia.

Trước đó, người tiền nhiệm Kim Pan Gon đã rời cương vị thuyền trưởng dù hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vẫn còn hiệu lực, khiến dư luận nhạy cảm hơn với bất kỳ tin tức nào liên quan đến tương lai ban huấn luyện. Chính vì vậy, khi xuất hiện thông tin Cklamovski có thể ra đi, người hâm mộ lập tức đặt câu hỏi.

Trong cuộc trao đổi với Timesport, chiến lược gia người Úc thừa nhận ông từng nhận được sự quan tâm từ một số đội tuyển và CLB nước ngoài. Tuy nhiên, ông khẳng định lựa chọn của mình là tiếp tục gắn bó với đội tuyển Malaysia.

HLV Cklamovski sẽ chuẩn bị tốt nhất cho các học trò ở trận tái đấu Việt Nam tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Ảnh: BNM.

Theo Cklamovski, động lực lớn nhất của ông là cơ hội tạo nên điều đặc biệt cùng đội tuyển quốc gia. Ông cũng thẳng thắn chia sẻ từng có những cảm xúc tiêu cực như cảm giác thiếu tiến bộ hay thiếu khát vọng chung, nhưng nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ thực sự nghĩ đến việc rời bỏ vị trí hiện tại.

Sau khi làm rõ tương lai, Cklamovski lập tức hướng sự tập trung vào trận đấu quan trọng gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup ngày 31-3. Ông mô tả đây là thử thách lớn khi phải thi đấu trên sân khách, nhưng toàn đội đang háo hức chờ đợi cơ hội thể hiện bản lĩnh. Nhà cầm quân này khẳng định mục tiêu của đội tuyển Malaysia là hành quân đến Việt Nam với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực giành chiến thắng để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ trong nước.

HLV Cklamovski cho rằng nền tảng sức mạnh của Malaysia nằm ở sự gắn kết tập thể. Theo ông, dù bất kỳ ai ra sân, 11 cầu thủ đều phải thi đấu như một khối thống nhất, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật. Đó mới là giá trị cốt lõi giúp đội bóng tiến xa.

Trận lượt đi Asian Cup 2027 hồi năm ngoái, đội tuyển Việt Nam đã thua chủ nhà Malaysia 0-4. Ảnh: TAFC.

Liên quan đến vụ việc bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu một năm vì cáo buộc làm giả giấy tờ, và việc Tòa án Trọng tài Thể thao dự kiến ra phán quyết vào ngày 26-2, Cklamovski cho biết ông không để những yếu tố ngoài chuyên môn chi phối kế hoạch. Ông làm việc dựa trên lực lượng hiện có và tránh sa đà vào những giả định chưa rõ ràng. Dù vậy, ông vẫn nuôi hy vọng các cầu thủ có thể sớm trở lại để đóng góp cho đội tuyển.

Đáng chú ý, quá trình chuẩn bị của Malaysia cho trận gặp Việt Nam diễn ra khá kín tiếng, với rất ít thông tin được công bố. Trước câu hỏi về sự “im lặng” này, Cklamovski nhấn mạnh ông tập trung vào công việc hiện tại và tầm nhìn dài hạn. Ông mong được đánh giá dựa trên thành quả thực tế thay vì những suy đoán bên ngoài.

Với Cklamovski, cuối tháng 3 mang ý nghĩa quyết định. Ông tin vào tiềm năng phát triển của bóng đá Malaysia và xem trận đấu sắp tới ở Việt Nam để chứng minh niềm tin ấy là có cơ sở.