3 ngôi sao hay nhất thế giới có Messi, không có Ronaldo 22/02/2026 11:12

(PLO)- Fabio Capello, một trong những chiến lược gia lừng danh nhất của bóng đá Ý, đã đưa ra quan điểm thẳng thắn về ba cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại theo đánh giá của ông, nhưng không có Ronaldo.

Điều khiến dư luận chú ý ở danh sách nhà cầm quân lão luyện Capello chính là Cristiano Ronaldo, một biểu tượng săn bàn của bóng đá hiện đại, không có tên trong chọn lựa của ông.

Theo Capello, Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc với hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, nhưng ông cho rằng tiền đạo người Bồ Đào Nha chưa đạt tới tầm vóc đặc biệt của ba huyền thoại mà ông lựa chọn. “Cristiano Ronaldo là một cầu thủ giỏi, anh ấy ghi rất nhiều bàn thắng. Nhưng ba người kia có trí tưởng tượng và làm được những điều khiến bạn không thể lý giải nổi”, Capello nhận định.

Cái tên đầu tiên được ông nhắc đến là Lionel Messi. Ông Capello từ lâu đã công khai ủng hộ siêu sao người Argentina trong cuộc tranh luận kéo dài nhiều năm giữa Messi và Ronaldo. Ông từng nhớ lại lần đầu tiên chứng kiến Messi thi đấu vào năm 2005, trong một trận giao hữu của Barcelona. Khi ấy, dù mới ở độ tuổi thiếu niên, Messi đã chơi đầy tự tin trước hàng chục ngàn khán giả.

HLV Capello chọn 3 cầu thủ hay nhất thế giới là Pele, Maradona và Messi. Ảnh: EPA.

Capello kể rằng chỉ sau 25 phút theo dõi, ông đã chủ động gặp HLV Frank Rijkaard để hỏi về khả năng đưa Messi sang Juventus. Điều khiến ông ấn tượng là sự tỉnh táo và tư duy chơi bóng vượt xa tuổi tác của cầu thủ trẻ. Messi cầm bóng, đối mặt hậu vệ và xử lý với sự tự tin lớn. Với Capello, khả năng rê dắt, óc sáng tạo cùng bản lĩnh thi đấu của Messi tạo nên sự khác biệt rõ rệt.

Bên cạnh Messi, Capello nhắc tới Pele, biểu tượng vĩ đại của bóng đá Brazil. Ông từng có cơ hội đối đầu trực tiếp với “Vua bóng đá” trong một giải đấu năm 1976 do NASL tổ chức nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập nước Mỹ. Khi đó, Capello thi đấu cho đội tuyển Ý, còn Pele góp mặt trong đội hình tập hợp các ngôi sao đang chơi tại Bắc Mỹ. Trận đấu ấy để lại dấu ấn sâu đậm với Capello, bởi ông được tận mắt chứng kiến đẳng cấp của một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử.

Messi và Ronaldo đã thay nhau giành đến 13 Quả bóng vàng. Ảnh: EPA.

Cái tên cuối cùng là Diego Maradona. Capello từng làm việc tại Serie A vào giai đoạn Maradona đạt đến đỉnh cao cùng Napoli. Sau chức vô địch World Cup 1986 cùng Argentina, Maradona tiếp tục truyền cảm hứng giúp Napoli giành hai Scudetto trong các mùa 1986-1987 và 1989-1990. Theo Capello, những ai từng chứng kiến Maradona thi đấu ở thời kỳ rực rỡ nhất đều hiểu vì sao ông được tôn vinh như một “vị thần” trên sân cỏ.

Với Capello, sự vĩ đại không chỉ được đo bằng số bàn thắng hay danh hiệu, mà còn nằm ở khả năng tạo ra những khoảnh khắc vượt khỏi mọi logic thông thường. Và trong mắt ông, Messi, Pele cùng Maradona chính là ba cái tên đạt tới tầm vóc ấy.