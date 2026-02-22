MU đại chiến Everton, thầy trò Carrick đối mặt ‘cửa ải tử thần” 22/02/2026 10:10

(PLO)- MU chuẩn bị bước vào một trận đấu được dự báo đầy sóng gió khi hành quân đến sân Hill Dickinson của Everton ở vòng 27 Ngoại hạng Anh, diễn ra rạng sáng 24-2.

Dù đang sở hữu phong độ ấn tượng dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, các cầu thủ MU đều hiểu rằng chuyến làm khách lần này sẽ không chút dễ dàng.

Kể từ khi Carrick tiếp quản băng ghế chỉ đạo, MU đã bất bại 5 trận liên tiếp, trong đó giành tới 4 chiến thắng. Đáng chú ý, ba trong số đó đến trước những đối thủ sừng sỏ như Manchester City, Arsenal và Tottenham Hotspur. Chuỗi kết quả tích cực này giúp bầu không khí tại Old Trafford trở nên lạc quan hơn.

Tuy nhiên, đà hưng phấn ấy lại bị ngắt quãng bởi quãng nghỉ kéo dài 13 ngày. Trận gặp Everton đánh dấu màn tái xuất của MU sau khoảng thời gian tạm dừng, và đây chính là bài kiểm tra cho khả năng duy trì sự ổn định của đội bóng.

Man United đang có phong độ tốt nhưng không chắc sẽ duy trì ổn định sau 13 ngày nghỉ. Ảnh: EPA.

Everton hiện đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng và đang thể hiện bộ mặt khó chịu. Thực tế, trong hai lần chạm trán gần nhất tại Premier League, MU không thể đánh bại đối thủ này, với một trận hòa và một thất bại.

Chia sẻ với Sky Sports, HLV Carrick cho biết ông cùng các học trò đã tận dụng quãng nghỉ để điều chỉnh và củng cố lối chơi. Theo ông, sau khoảng một tháng làm việc cùng nhau, các cầu thủ cần thêm thời gian để thẩm thấu những thay đổi về chiến thuật cũng như cách vận hành đội hình. Một vài buổi tập nhẹ xen kẽ những ngày nghỉ giúp toàn đội duy trì thể trạng và sự tập trung.

Mbeumo và đồng đội có chuyến làm khách đầy cạm bẫy ở sân của Everton. Ảnh: EPA.

Carrick thừa nhận lịch thi đấu hiện tại có nhiều quãng gián đoạn, buộc các đội bóng phải thích nghi linh hoạt. Ông tin rằng MU sẽ tìm ra phương án phù hợp khi bước vào trận đấu thực sự.

Sau giai đoạn đầu nhiệm kỳ đầy áp lực với năm trận liên tiếp, Carrick xem quãng nghỉ vừa qua như cơ hội quý giá để toàn đội tái tạo năng lượng. Giờ đây, câu hỏi lớn được đặt ra: liệu Manchester United có tiếp tục bay cao, hay Everton sẽ trở thành vật cản khiến hành trình hồi sinh chững lại?