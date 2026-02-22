Danh sách các trận đấu ở Premier League tạm dừng để cầu thủ được ăn 22/02/2026 09:29

Giải Premier League sẽ lại cho phép tạm dừng các trận đấu trong thời gian ngắn để các cầu thủ đang ăn chay trong tháng Ramadan có thể kết thúc việc nhịn ăn và bổ sung chất dinh dưỡng. Danh sách các trận đấu ở Premier League tạm dừng đã được hé lộ.

Những người Hồi giáo trong tháng Ramadan sẽ kiêng ăn và uống trong suốt ban ngày, điều này đặc biệt khó khăn đối với các vận động viên thể thao. Chỉ khi mặt trời lặn, người theo đạo Hồi mới được ăn uống. Tháng Ramadan đã bắt đầu vào đầu tuần này và sẽ kết thúc vào tối ngày 19-3. Trong thời gian này, mặt trời dự kiến ​​sẽ lặn trong khoảng thời gian từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối. Điều này đồng nghĩa chỉ những trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ 30 chiều thứ Bảy hoặc 16 giờ 30 chiều Chủ nhật mới bị ảnh hưởng.

Cuộc đối đầu giữa West Ham và Bournemouth (hòa 0-0 vào hôm nay 22-2 giờ Việt Nam) vào lúc 17 giờ 30 chiều thứ Bảy (giờ Anh) là trận đấu đầu tiên được tạm dừng trong tháng Ramadan. Hai cầu thủ của West Ham là Jean-Clair Todibo và Malick Diouf, cùng với Amine Adli và Enes Unal của Bournemouth, đều nhịn ăn trong tháng Ramadan.

Từ năm 2021, Premier League đã cho phép các trận đấu tạm dừng trong tháng Ramadan để các cầu thủ theo đạo Hồi được ăn. ẢNH: Alex Pantling

Cũng như những năm trước, các trọng tài sẽ liên hệ với đội trưởng các CLB trước khi trận đấu bắt đầu để thảo luận về thời điểm thích hợp để tạm dừng trận đấu cho các cầu thủ theo đạo Hồi được ăn uống. Trận đấu sẽ không bị tạm dừng giữa chừng mà chỉ vào thời điểm sớm nhất có thể, chẳng hạn như khi có quả phát bóng từ khung thành, quả đá phạt hoặc quả ném biên, ngay sau thời điểm mặt trời lặn.

Cựu ngôi sao Everton là Abdoulaye Doucoure đã ca ngợi Premier League vì đã cho phép các đợt tạm dừng thi đấu, điều lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2021. "Ở Premier League, bạn được tự do làm bất cứ điều gì phù hợp với mình", Doucoure nói, "Họ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì trái với đức tin của bạn và điều đó thật tuyệt vời. Tôi nhịn ăn mỗi ngày, không bỏ sót ngày nào. Điều đó trở nên bình thường và rất dễ dàng đối với tôi.

Việc tập luyện vẫn diễn ra như bình thường trong tháng Ramadan, nhưng khi chúng tôi đi thi đấu xa nhà, có thể chúng tôi cần ăn muộn hơn những người khác nên đầu bếp sẽ chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi, đảm bảo mọi thứ đều đầy đủ như ở nhà. Chúng tôi được ăn đồ ăn halal nên không có vấn đề gì".

Ramadan diễn ra vào tháng thứ chín theo lịch âm của Hồi giáo. Ramadan tiếp theo dự kiến ​​sẽ diễn ra vào tháng Hai và tháng Ba năm 2027.

Các cầu thủ Everton tiếp "năng lượng" trong tháng Ramadan. ẢNH: George Wood

Danh sách đầy đủ các trận đấu ở Premier League tạm dừng cho các cầu thủ có thể ăn ngay trong trận đấu:

Thứ Bảy, ngày 21-2 (mặt trời lặn tại London lúc 17 giờ 25)

West Ham vs Bournemouth (trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ 30, giờ Anh)

Chủ nhật, ngày 22-2 (mặt trời lặn tại London lúc 17 giờ 27)

Tottenham vs Arsenal (bắt đầu 16 giờ 30)

Thứ Bảy, ngày 28-2 (mặt trời lặn lúc 17 giờ 41 tại Leeds)

Leeds vs Man City (bắt đầu lúc 17 giờ 30)

Chủ nhật, ngày 1-3 (mặt trời lặn ở London lúc 17 giờ 40)

Arsenal vs Chelsea (bắt đầu lúc 16 giờ 30 chiều)

Thứ Bảy, ngày 14-3 (mặt trời lặn ở London lúc 18 giờ 04)

Chelsea vs Newcastle (bắt đầu lúc 17 giờ 30)

Chủ nhật, ngày 15-3 (mặt trời lặn lúc 16 giờ 15 tại Liverpool)

Liverpool vs Tottenham (bắt đầu lúc 16 giờ 30)