MU lành ít dữ nhiều ở sân Everton 23/02/2026 12:58

(PLO)- MU đang có nhiều cơ hội để bứt phá trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi bước vào vòng đấu thứ 27 diễn ra rạng sáng 24-2 ở chuyến làm khách Everton nhưng sẽ không dễ dàng.

Sau quãng thời gian chệch choạc, MU bất ngờ lột xác mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick. Bốn chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa đã thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Old Trafford trong cuộc đua nhóm đầu.

Phong độ ổn định giúp tinh thần toàn đội lên cao trước chuyến làm khách trên sân Hill Dickinson, sân nhà của Everton. Dù phải thi đấu xa nhà, MU vẫn được đánh giá cao nhờ sự gắn kết trong lối chơi và khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn so với giai đoạn đầu mùa.

Tuy vậy, Everton chắc chắn không phải đối thủ dễ chịu. Đội bóng vùng Merseyside đang nỗ lực duy trì vị trí an toàn ở khu vực giữa bảng xếp hạng và luôn chơi đầy quyết tâm trên sân nhà.

Thầy trò HLV Carrick không dễ chơi trên sân của Everton. Ảnh: EPA.

Nếu giành trọn 3 điểm, Bruno Fernandes cùng các đồng đội sẽ có 48 điểm, vươn lên áp sát nhóm dẫn đầu và chỉ còn kém Aston Villa, đội đang xếp thứ ba, đúng 3 điểm. Ở vòng này, Aston Villa vừa bị Leeds United cầm hòa, tạo điều kiện để MU thu hẹp khoảng cách. Cục diện cuộc đua tốp đầu vì thế trở nên rất khó lường.

Bên cạnh đó, Chelsea cũng vừa đánh rơi điểm khi chỉ có được một trận hòa trước Burnley. Đại diện thành London hiện đứng thứ tư với 45 điểm, hơn MU về hiệu số bàn thắng bại. Một chiến thắng trước Everton có thể khiến thứ hạng thay đổi đáng kể.

Mbeumo và đồng đội có cửa chen chân vào tốp 3. Ảnh: EPA.

Về lực lượng, hai đội gần như có trong tay đội hình mạnh nhất. Everton chỉ thiếu vắng Jack Grealish và Jake O'Brien vì chấn thương. Phía MU cũng không có sự phục vụ của Patrick Dorgu.

Ở lượt đi mùa này, Everton từng khiến MU ôm hận ngay tại Old Trafford nhờ bàn thắng duy nhất của Kiernan Dewsbury-Hall. Trận tái đấu lần này vì thế mang ý nghĩa danh dự và khẳng định tham vọng cho Quỷ đỏ.