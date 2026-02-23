Bóng đá Việt Nam bùng nổ chào năm mới 23/02/2026 06:39

(PLO)- Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng tự hào của bóng đá Việt Nam khi có đến 7 đội tuyển quốc gia ở nhiều cấp độ giành vé tham dự vòng chung kết các giải châu Á năm 2026, với ấn tiên phong giao cho hai bóng đội nữ.

Trong bức tranh rực rỡ của bóng đá Việt Nam khởi đầu năm mới, hai đội tuyển nữ quốc gia trở thành những lá cờ đầu “mở hàng” cho hành trình chinh phục đấu trường khu vực và châu lục với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ những ngày Tết Nguyên đán.

Giấc mơ World Cup lần 2 của thầy trò Mai Đức Chung

Với đội tuyển nữ Việt Nam, năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi thầy trò HLV Mai Đức Chung bước vào vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á. Sân chơi danh giá nhất cấp độ châu lục cũng là cánh cửa dẫn đến vòng chung kết World Cup 2027. Theo kế hoạch, toàn đội có 10 ngày tập trung, tập luyện tại Hà Nội trước khi lên đường sang Perth (Úc) vào ngày 27-2 để làm quen điều kiện thi đấu và hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng.

Trước đó, chuyến tập huấn tại Thâm Quyến (Trung Quốc) được xem là bước đệm quan trọng trong quá trình chuẩn bị dài hơi. Tại đây, tuyển nữ Việt Nam có quỹ thời gian tập luyện cường độ cao kết hợp thi đấu giao hữu hai trận với đội chủ nhà, qua đó giúp ban huấn luyện đánh giá phong độ, thử nghiệm đội hình và nâng cao nền tảng thể lực. Những trận cọ xát quốc tế cũng tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng chia lửa cùng các đàn chị dày dạn trận mạc.

Các cô gái Việt Nam nỗ lực từng ngày cho mục tiêu World Cup lần thứ 2. Ảnh: TAFC.

Tại vòng chung kết châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C cùng Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan. Đây là bảng đấu nhiều thử thách, nhưng vẫn mở ra cơ hội cạnh tranh cho đại diện Đông Nam Á. Theo đó, “đàn chị” Nhật Bản là ứng viên số một cho vị trí đầu bảng. Đội bóng xứ mặt trời mọc sở hữu nền tảng đào tạo bài bản, từng nhiều lần vào sâu ở các giải lớn và luôn nằm trong nhóm hàng đầu châu lục.

HLV Mai Đức Chung thẳng thắn nhìn nhận Nhật Bản nhiều khả năng sẽ chiếm ngôi nhất bảng, vì vậy mục tiêu thực tế của bóng đá Việt Nam là cạnh tranh vị trí nhì bảng để giành quyền đi tiếp. Ở cuộc đua này, Ấn Độ và Đài Loan là hai đối thủ trực tiếp. Ấn Độ gây bất ngờ lớn khi vượt qua Thái Lan ở vòng loại với chiến thắng 2-1. Điều đó cho thấy Ấn Độ đang tiến bộ nhanh chóng và không thể xem nhẹ.

Trong khi đó, Đài Loan từng thua Việt Nam 1-2 ở trận play off tranh vé tham dự World Cup 2023. Dù vậy, họ vẫn là tập thể giàu kỹ thuật và có tổ chức tốt. Kinh nghiệm từng góp mặt tại World Cup 2023 cùng sự ổn định trong nhiều năm qua giúp tuyển nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn phần nào so với hai đối thủ còn lại.

Hải Yến và đồng đội đã sẵn sàng hành trang "mở hàng" cho bóng đá Việt Nam ở vòng chung kết châu Á. Ảnh: VFF.

Theo quy định của AFC, sáu đội có thành tích tốt nhất tại giải sẽ giành vé trực tiếp dự World Cup nữ 2027 tại Brazil. Hai đội tiếp theo sẽ bước vào vòng play off liên lục địa để tranh suất vớt. Vì thế, vượt qua vòng bảng và tiến vào tứ kết đồng nghĩa với việc cơ hội dự World Cup lần thứ hai liên tiếp sẽ rộng mở hơn cho thầy trò Mai Đức Chung.

Futsal nữ Việt Nam bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á

Bên cạnh hành trình của đội tuyển sân cỏ 11 người, đội tuyển futsal nữ Việt Nam cũng bước vào năm 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vương khu vực. Sáng 22-2, toàn đội đã lên đường sang Thái Lan tham dự Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026, chính thức khởi động chiến dịch giữ cúp.

Trước chuyến đi này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã hoàn tất giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản và chơi hai trận giao hữu chất lượng với CLB Bardral Urayasu, một trong những đội futsal nữ hàng đầu xứ sở hoa anh đào. Những trận đấu cọ xát với đối thủ mạnh giúp đội hoàn thiện chiến thuật, nâng cao tốc độ xử lý bóng và cải thiện khả năng phối hợp trong không gian hẹp.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã đến Thái Lan để bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á. Ảnh: VFF.

Giải đấu năm nay quy tụ bảy đội tuyển futsal nữ mạnh nhất khu vực, gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Úc và Philippines. Theo bảng xếp hạng thế giới, Thái Lan đứng thứ 8, Việt Nam xếp hạng 11 và cũng là đương kim vô địch. Indonesia, Malaysia và Myanmar cũng cho thấy sự tiến bộ đáng kể, trong khi Úc và Philippines đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Myanmar, Philippines và Úc. Bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Với vị thế nhà vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33, tuyển futsal nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh và duy trì phong độ ổn định.

Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 24-2 đến ngày 2-3 tại Terminal Hall, Trung tâm thương mại Terminal 21, tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan).