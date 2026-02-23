Mexico lo ngại bạo lực trước thềm World Cup 2026 23/02/2026 17:34

(PLO)- Mexico rất lo sợ làn sóng bạo lực và trả thù tại World Cup 2026 sau khi một trùm bị quân đội bắn chết

Các cuộc bạo loạn nổ ra sau cái chết của một trùm băng đảng lớn ở Mexico đã diễn ra trước thềm World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ, Mexico và Canada.

World Cup 2026 đang đối mặt với những biến động mới sau sự bùng phát bạo lực của các băng đảng ma túy ở Mexico, điều này đã làm dấy lên những lo ngại lớn về an ninh trong cộng đồng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Các sân bay quốc tế ở Mexico sặc mùi súng đạn... Ảnh: Bola

Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada, hiện đang bị phủ bóng bởi một nỗi sợ hãi trước khai mạc World Cup 2026. Thậm chí vào tháng 3 tới vòng Play off liên khu vực tranh những tấm vé vớt cuối cùng tại Mexico cũng sẽ diễn ra đầy lo âu.

Hàng triệu người hâm mộ từ khắp thế giới dự kiến ​​sẽ đổ về ba quốc gia đăng cai vào mùa hè này. Mexico sẽ tổ chức 13 trận đấu tại ba thành phố: Guadalajara, Mexico City và Monterrey, bao gồm trận khai mạc tại Mexico City vào ngày 11 tháng 6 năm 2026.

Tuy nhiên, bầu không khí chuẩn bị trở nên căng thẳng sau khi hỗn loạn nổ ra sau cái chết của trùm băng đảng ma túy khét tiếng nhất nước.

Bảng đồng hồ đếm ngược World Cup 2026 tại TP Guadalajara. Ảnh:Bola

Bạo lực đã bùng phát vào chủ nhật tuần trước sau khi trùm ma túy Nemesio “El Mencho,” Oseguera Cervantes, được cho là đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch quân sự.

Theo các quan chức cấp cao trả lời truyền thông địa phương, quân đội Mexico đã tiến vào thành phố Tapalpa và giết chết Oseguera Cervantes.

"El Mencho" là thủ lĩnh của băng đảng Jalisco New Generation Cartel (CJNG), một trong những băng đảng ma túy mạnh nhất Mexico, đóng vai trò chính trong việc buôn lậu methamphetamine và fentanyl vào Mỹ. Cái chết của nhân vật chủ chốt này đã châm ngòi cho một cuộc trả thù tàn bạo.

Lực lượng vệ binh tuần tra sau những cuộc trả thù khi trùm ma túy Nemesio bị bắn chết. Ảnh: Bola

Trong bối cảnh hỗn loạn, chính phủ Canada, thông qua Bộ Ngoại giao Canada, đã kêu gọi công dân của mình tránh những chuyến đi không cần thiết đến hàng chục khu vực ở Mexico do mức độ bạo lực và tội phạm có tổ chức cao.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân của mình ở yên tại chỗ. Chính quyền Mỹ đã khuyến cáo công dân của mình tìm nơi trú ẩn an toàn và tránh đi lại trong thời điểm hiện tại. Thậm chí, một số du khách được báo cáo là đã bị mắc kẹt sau khi đi du lịch về phía nam biên giới.

Một xe buýt bị đốt cháy sau cái chết ông trùm Nemesio tại TP Zapopan. Ảnh: Bola

Tại các bang Jalisco, Guerrero và Michoacan đã xảy ra các vụ nổ và đấu súng giữa các băng đảng ma túy và lực lượng an ninh. Các nhóm tội phạm cũng được cho là đã dựng rào chắn bằng xe bị đốt cháy ở một số thành phố thuộc tây nam Mexico.

Bạo lực bùng phát chưa đầy 100 ngày trước khi Mexico City đăng cai trận khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu lớn nhất trong lịch sử, với 48 đội tuyển tranh tài trong 104 trận đấu từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026.

Tuy nhiên, giải đấu đã bị lu mờ bởi nhiều vấn đề khác nhau ngay từ đầu, từ giá vé, thị thực cho người hâm mộ, lệnh cấm đi lại, đến việc thực thi các chính sách nhập cư.

Hiện nay, với sự leo thang bạo lực của các băng đảng ma túy ở Mexico, vấn đề an ninh đang trở thành mối quan ngại lớn.

Ban tổ chức và lực lượng an ninh đang phải đối mặt với một thách thức lớn trong việc đảm bảo lễ hội bóng đá thế giới diễn ra an toàn và suôn sẻ trong bối cảnh tình hình bất ổn.