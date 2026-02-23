Tạm giữ hình sự 1 phụ nữ chửi bới, rút chìa khoá thu tiền đỗ xe của người đi lễ 23/02/2026 08:30

Sáng 23-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mùi (47 tuổi, trú xã Kép, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Mùi ra đường thu tiền đỗ xe của tài xế và rút chìa khoá xe khách. Ảnh: Cắt từ video clip

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin ngày 21-2, tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên” đăng tải clip phản ánh nội dung có một phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép.

Theo nội dung clip, người này đã ra đường yêu cầu tài xế xe khách, ô tô đỗ trên đường phải nộp tiền giữ xe. Khi tài xế tranh cãi không nộp 80.000 đồng tiền giữ xe thì bị người phụ nữ văng chửi tục và lên xe rút chìa khoá xe…

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xác minh, điều tra, xác định người phụ nữ trong clip là Nguyễn Thị Mùi.

Quá trình điều tra, ngày 21-2, Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu. Mùi còn có các hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh NMK với mục đích buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Ngày 22-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập, làm việc với Mùi và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mùi để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được VKSND Khu vực 4 - tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, kết quả điều tra ban đầu xác định trong ngày 21-2, Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000 đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền nêu trên và chiếc xe máy điện màu đỏ đen, một điện thoại di động Iphone Xs màu vàng của Mùi.

Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân bị Nguyễn Thị Mùi thu tiền trái pháp luật thông tin đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (theo địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, liên hệ điều tra viên Ngụy Phan Hoàn, số điện thoại: 0916.737.668) để được giải quyết theo quy định.