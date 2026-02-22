9 ngày nghỉ Tết, tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí, vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao 22/02/2026 16:25

(PLO)- Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm.

Chiều 22-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 10 giờ Mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lực lượng CSGT toàn quốc đã triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), góp phần kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

Các phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc-Nam hướng ra Hà Nội chiều 22-2-2026. Ảnh: VIẾT LONG

Cụ thể, từ ngày 14-2 đến 10 giờ ngày 22-2, toàn quốc xảy ra 381 vụ tai nạn giao thông, làm chết 230 người, bị thương 274 người; so với kỳ nghỉ Tết Ất Tỵ năm 2025 giảm 154 vụ (-28,79%), giảm 73 người chết (-23,2%) và giảm 118 người bị thương (-30,10%).

Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 378 vụ, làm chết 224 người, bị thương 274 người, giảm mạnh cả 3 tiêu chí; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, giảm so với cùng kỳ; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 2 vụ, làm chết 5 người, mất tích 5 người, trong đó có một vụ đặc biệt nghiêm trọng trên sông Gianh (Quảng Trị) làm chết 4 người và 1 vụ va chạm trên hồ Thác Bà (Lào Cai) khiến 5 người mất tích.

Anh Nguyễn Thanh Tùng từ Nghệ An tình nguyện ra tỉnh Lào Cai tìm kiếm năm nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn giao thông đường thuỷ trên hồ Thác Bà.

Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT quản lý tăng cao. Tổng lưu lượng xe từ đường địa phương đi vào cao tốc đạt hơn 5.265.000 lượt (tăng 749.598 lượt so với năm 2025), từ cao tốc đi ra đạt 5.378.710 lượt (tăng 777.433 lượt). Trung bình mỗi ngày có gần 600 nghìn lượt phương tiện lưu thông.

Một số tuyến có mức tăng cao như Nội Bài – Lào Cai; Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn (Thanh Hoá); Nghi Sơn – Diễn Châu (Nghệ An)– Bãi Vọt – Hàm Nghi – Bùng – Vũng Áng (Hà Tĩnh) – Cam Lộ (Quảng Trị).

Cán bộ CSGT Công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự, đón người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026.

Mặc dù lưu lượng phương tiện tăng mạnh trong những ngày đầu và cuối kỳ nghỉ Tết cũng như các ngày du xuân, lễ hội đầu năm, nhưng nhờ sự chủ động điều tiết, phân luồng của lực lượng CSGT, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đã không xảy ra.

Trong dịp Tết, lực lượng chức năng không ghi nhận tình trạng đua xe trái phép. Tuy nhiên, đã xảy ra 7 vụ chống người thi hành công vụ tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa và Tuyên Quang, làm bị thương 2 cán bộ; các nghi phạm đã bị bắt giữ, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 76.374 trường hợp vi phạm TTATGT; tước quyền sử dụng GPLX, chứng chỉ chuyên môn 2.473 trường hợp; trừ điểm 16.095 GPLX; tạm giữ 747 ô tô, 26.742 mô tô và 1.062 phương tiện khác.

CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Đáng chú ý, vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao với 26.337 trường hợp (34,4% tổng số vi phạm), tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước; xử lý 15.728 trường hợp vi phạm tốc độ; 34 trường hợp lái xe dương tính với ma túy; 64 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải; đường thủy xử lý 58 trường hợp và đường sắt xử lý 23 trường hợp vi phạm.

Theo Cục CSGT, kết quả trên cho thấy hiệu quả của việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt là các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn và chạy quá tốc độ, góp phần bảo đảm TTATGT để người dân vui Xuân, đón Tết an toàn.