Chủ tịch tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà 22/02/2026 13:58

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn đường thuỷ ở hồ Thác Bà.

Ngày 22-2, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Báo Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tiếp tục khẩn trương, tập trung cao nhất cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Trong đó, cần ưu tiên hàng đầu công tác tìm kiếm người mất tích. Các đơn vị quân sự, công an, y tế phối hợp chặt chẽ triển khai phương án cứu hộ khoa học, tuyệt đối không để chậm trễ. Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và có chính sách hỗ trợ ban đầu theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lính đặc công Lữ đoàn 126 tìm kiếm các nạn nhân trên hồ Thác Bà

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết vụ tai nạn giao thông đường thuỷ tại hồ Thác Bà là hết sức đau lòng, đề nghị các ngành liên quan rà soát toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, không để xảy ra những vụ việc tương tự.

Về tình hình cứu hộ, đến khoảng 6 giờ sáng 22-2, nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy là em Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi), hiện còn 5 người mất tích.

Trước đó, đêm 21-2, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra công văn hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các xã: Bảo Ái, Cảm Nhân khắc phục hậu quả vụ tai nạn, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn; khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà.

Ngay trong đêm hôm qua (21-2), ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động gần 500 người cùng 40 phương tiện đường thuỷ tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Em Hoàng Đức Mạnh được tìm thấy và đưa lên bờ.

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút đêm 21-2, trên hồ Thác Bà (thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa hai phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do ông Nguyễn Văn Thâm (42 tuổi, trú thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, va chạm với tàu chở hành khách biển số YB- 0876H do anh Triệu Đức Nội (31 tuổi, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Vụ tai nạn đã làm phương tiện chở khách bị chìm và 6 người mất tích. 17 người khác thoát chết trong vụ chìm tàu hiện sức khoẻ ổn định.