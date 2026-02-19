Bắt giữ thanh niên đi xe máy không mang biển số, tông ngã CSGT 19/02/2026 12:34

(PLO)- Nam thanh niên xe máy không mang biển số, không chấp hành hiệu lệnh, đâm thẳng xe vào một cán bộ CSGT.

Ngày 18-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Tổ công tác Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khống chế một nam thanh niên có hành vi manh động, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Nam thanh niên đi xe không mang biển số. Ảnh: CA

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại Km105+200 Quốc lộ 37 (địa phận xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên), tổ công tác đang tuần tra, xử lý chuyên đề nồng độ cồn thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không biển số, không có gương chiếu hậu bên trái.

Khi được yêu cầu dừng xe, người này giảm tốc độ nhưng bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đâm thẳng vào một cán bộ CSGT đang đứng phía trước khiến cán bộ này ngã xuống đường. Nam thanh niên tiếp tục bỏ chạy rồi cũng bị trượt ngã cả người và xe.

Tổ công tác đã khống chế, phối hợp cơ quan chức năng xác định người vi phạm là N.V.Đ (20 tuổi), trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên; lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ, thu giữ phương tiện để điều tra, xử lý theo quy định.

Công an làm việc với nam thanh niên có hành vi vi phạm. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, Đ. khai do lo sợ bị kiểm tra nên tăng ga bỏ chạy và đâm vào lực lượng làm nhiệm vụ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, kiểm soát; hành vi chống người thi hành công vụ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.