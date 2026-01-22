Coi chừng World Cup 2026 vắng bóng các đội châu Âu 22/01/2026 08:08

(PLO)- Không ngoại trừ khả năng vòng chung kết World Cup 2026 sẽ vắng mặt các đội tuyển bóng đá châu Âu do bất đồng với chủ nhà Mỹ.

Liên đoàn bóng đá Đức dưới ảnh hưởng của nhà nước Đức đang dọa tẩy chay bằng việc không tham dự World Cup 2026. Và có thể làn sóng hăm dọa không tham dự vòng chung kết Cúp thế giới đồng tổ chức ở 3 quốc gia Mỹ, Canada, Mexico sẽ lan sang nhiều quốc gia phương Tây.

Cụ thể tám quốc gia phương Tây, trong đó gồm có Đức đã lên tiếng phản đối chính quyền Tổng thống Trump áp thuế cao các mặt hàng các quốc gia này. Đồng thời họ chống đối việc Mỹ tiến hành từng bước để sở hữu Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch nằm sát Bắc Mỹ.

Các chính trị gia của Đức - quốc gia từng bốn lần vô địch World Cup đã đặt câu hỏi: “Chả lẽ họ (Mỹ) áp thuế cao hàng hóa Đức mà chúng ta lại gửi đội tuyển Đức đến đó tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh?".

Các luật sư, các chính trị gia, các đảng phái của Đức lẫn Thủ tướng Đức Friedrich Merz của đảng CDU khẳng định: “Nếu như Tổng thống Trump vẫn tiếp tục đe dọa và khởi động cuộc chiến thương mại với Liên minh châu Âu, thì hẳn nhiên châu Âu sẽ đáp trả. Trước mắt, chúng tôi sẽ rút lui, không tham dự World Cup. EU sẽ suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc nhất”.

Tuyển Đức xem xét tẩy chay World Cup vào mùa hè này và sẽ kéo theo nhiều nước khác trong EU? Ảnh: DN.

World Cup năm nay diễn ra từ ngày 11-6 đến 19-7 tại ba quốc gia Bắc Mỹ, trong đó Canada và Mexico mỗi quốc gia chỉ tổ chức 13 trận trong tổng số 104 trận, còn lại diễn ra tại 11 thành phố của Mỹ.

Điều đáng nói là chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp tục muốn sáp nhập lãnh thổ tự trị Greenland bất chất Đan Mạch đã phản đối rất gay gắt.

Báo chí quốc tế cũng nhắc lại rằng Tổng thống Donald Trump đã được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trao giải thưởng Hòa bình của FIFA tại lễ bốc thăm World Cup 2026 hồi tháng 12-2025 nhưng cách ứng xử thì không như vậy.