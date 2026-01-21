Tin không vui về chấn thương của Hiểu Minh và nỗi buồn kép của U-23 Việt Nam 21/01/2026 15:30

(PLO)- U-23 Việt Nam nhận tin không vui ngay trong trận bán kết U-23 châu Á 2026 khi trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu từ hiệp một và nhiều khả năng sẽ vắng mặt dài hạn.

Trung vệ trụ cột Hiểu Minh chấn thương là tổn thất lớn trong bối cảnh đội bóng U-23 Việt Nam đang cần lực lượng tốt nhất cho chặng cuối của giải, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của CLB PVF-CAND ở mùa V-League 2025-2026.

Tình huống xảy ra vào phút 33, khi Xiang Yuwang lao xuống cứu bóng sát đường biên ngang bên phần sân Việt Nam, hậu vệ Hiểu Minh băng ra truy cản và hai cầu thủ va chạm mạnh. Trung vệ sinh năm 2004 lập tức nằm sân đau đớn. Sau ít phút được đội ngũ y tế chăm sóc, anh không thể tiếp tục thi đấu, được đưa lên xe cứu thương và chuyển thẳng tới bệnh viện để kiểm tra.

Kết quả thăm khám bằng các phương pháp chuyên sâu như siêu âm cơ xương khớp, chụp X-quang và MRI cho thấy Hiểu Minh bị đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải.

Hiểu Minh là chốt chặn đáng tin cậy nhất trước cầu môn đội trẻ Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Dự kiến sau khi về nước, cầu thủ này sẽ được VFF đưa tới Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Y học Thể thao Vinmec để hội chẩn và thống nhất hướng điều trị. Với dạng chấn thương ACL, thời gian hồi phục thường kéo dài từ 6 đến 9 tháng, đồng nghĩa Hiểu Minh có thể phải nghỉ thi đấu một quãng dài để phẫu thuật và phục hồi chức năng.

Trước khi gặp chấn thương, Hiểu Minh được xem là mắt xích quan trọng nơi hàng thủ Việt Nam tại giải năm nay. Anh đá chính trọn vẹn bốn trận, thi đấu ổn định và có nhiều đóng góp nổi bật. Ở trận ra quân thắng U-23 Jordan 2-0, Hiểu Minh còn ghi bàn ấn định tỷ số và được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Tính đến trước bán kết, anh đứng thứ hai toàn giải về số pha giải nguy với 36 lần, chỉ kém trung vệ Xiao Peng của U23 Trung Quốc (46 lần), cho thấy mức độ ảnh hưởng của anh trong hệ thống phòng ngự.

Lý Đức bị thẻ đỏ phải nghỉ trận tranh hạng 3. Ảnh: TAFC.

Việc một trung vệ trẻ đang đạt phong độ cao như Hiểu Minh phải rời sân sớm vẫn là cú sốc mạnh với U-23 Việt Nam. Càng đáng lo hơn khi tuyến dưới của đội còn đối mặt thêm bài toán lực lượng vì hậu vệ Phạm Lý Đức sẽ không thể góp mặt ở trận tới do phải chấp hành án treo giò sau thẻ đỏ trực tiếp trong trận bán kết.

Với hai “lỗ hổng” lớn xuất hiện cùng lúc, hàng phòng ngự U-23 Việt Nam chắc chắn sẽ gặp thêm nhiều thử thách trong giai đoạn còn lại của giải.