CJ tiếp sức cho Taekwondo Việt Nam tấn công đấu trường châu Á và thế giới 20/01/2026 15:17

(PLO)- Mở màn cho hành trình chinh phục những đấu trường lớn trong năm 2026, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (VTF) vừa ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2026, đồng thời ký kết hợp tác tài trợ chiến lược với Tập đoàn CJ (Hàn Quốc).

Lễ ra mắt đội tuyển và ký kết hợp tác toàn diện với CJ là dấu ấn quan trọng, thể hiện quyết tâm tăng tốc của taekwondo Việt Nam trong giai đoạn chuẩn bị cho hàng loạt giải đấu lớn quốc tế.

Ngày 20-1 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, đội tuyển Taekwondo quốc gia 2026 đã chính thức “trình làng” với vai trò đại diện Việt Nam dự các giải trọng điểm như Giải vô địch châu Á, CJ Open 2026 và Giải vô địch thế giới. Sự kiện lần này được VTF kỳ vọng tạo ra cú hích về tinh thần, đồng thời cho thấy định hướng đầu tư thể thao thành tích cao một cách bài bản, có chiều sâu và gắn với mục tiêu dài hạn.

CJ hỗ trợ nhiều chương trình phát triển đội tuyển, từ hỗ trợ chuyên môn cho đến tạo cơ hội thi đấu, tập huấn quốc tế cho đội tuyển Taekwondo quốc gia.

Cùng với lễ ra mắt, điểm nhấn đáng chú ý là lễ ký kết tài trợ chiến lược giữa VTF và Tập đoàn CJ, tác đã đồng hành bền bỉ với taekwondo Việt Nam trong nhiều năm. CJ hiện được biết đến là nhà tài trợ chính của giải CJ Vietnam Open và nhiều chương trình phát triển đội tuyển, từ hỗ trợ chuyên môn cho đến tạo cơ hội thi đấu, tập huấn quốc tế. VTF xem sự hợp tác này như một “bệ phóng” để lan tỏa hình ảnh taekwondo Việt Nam theo hướng hiện đại, kỷ luật, chính trực, đồng thời vẫn giữ nét bản sắc riêng.

Về công tác chuyên môn, theo quyết định tập huấn được triển khai tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia, đội tuyển sẽ tập trung dài hạn từ ngày 10-1 đến hết ngày 31-12-2026, gồm 22 võ sĩ. Đội hình do HLV Nguyễn Văn Duy dẫn dắt, quy tụ nhiều gương mặt được kỳ vọng sẽ tạo đột phá trong năm mới như Nguyễn Hồng Trọng, Phạm Đăng Quang, Trần Hồ Nhân Văn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Loan… Các võ sĩ dự kiến bước vào lịch thi đấu dày với mục tiêu tích lũy điểm số, kinh nghiệm và phong độ cho những giải lớn.

Hai võ sĩ Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Hồng Trọng nêu quyết tâm cao của đội tuyển quốc gia trong năm mới 2026.

Chương trình hỗ trợ từ CJ được mô tả theo hướng toàn diện là chuyển giao kỹ thuật, đào tạo HLV và vận động viên, tạo điều kiện dự giải quốc tế lớn, tổ chức tập huấn nước ngoài, đồng thời tăng cường cơ hội giao lưu huấn luyện cùng đội tuyển Taekwondo Hàn Quốc. Đây là những yếu tố mà giới chuyên môn đánh giá rất quan trọng, bởi taekwondo hiện đại đòi hỏi cập nhật liên tục về chiến thuật, luật thi đấu, phương pháp huấn luyện và cả cách chuẩn bị nền tảng thể lực, tâm lý theo chuẩn quốc tế.

Chia sẻ về cột mốc đầu năm, ông Trương Ngọc Để - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam - cho biết taekwondo quốc gia bước sang năm mới với kỳ vọng giành thêm nhiều thành tích đỉnh cao, qua đó củng cố vị thế ở khu vực và vươn xa hơn trên đấu trường thế giới. Theo ông, việc CJ tiếp tục sát cánh là nguồn động viên lớn để vận động viên yên tâm theo đuổi mục tiêu thành tích cao.

Các chiến binh Teakwondo Việt Nam sẽ tham gia nhiều giải đấu lớn năm 2026.

Đại diện Tập đoàn CJ cũng bày tỏ sự trân trọng khi tiếp tục đồng hành cùng taekwondo của Việt Nam. Phía CJ nhắc lại hành trình 14 năm hợp tác, trong đó doanh nghiệp này tham gia hỗ trợ từ đội tuyển quốc gia nam, nữ đến công tác đào tạo trẻ thông qua Giải vô địch Taekwondo trẻ toàn quốc CJ, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh quốc tế bằng giải CJ Vietnam Open.

Đại diện CJ nhấn mạnh năm 2026 là giai đoạn đặc biệt quan trọng với nhiều giải đấu lớn như ASIAD, Giải vô địch châu Á, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á. Chứng kiến tinh thần tập luyện nghiêm túc của đội tuyển, CJ tin tưởng taekwondo Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thêm những chiến công đáng nhớ.