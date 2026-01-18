Bầu Đức: “Lâu lâu tôi thưởng chút xíu... cho vui” 18/01/2026 13:04

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam toàn thắng 4 trận ở vòng chung kết U-23 châu Á đã khiến bầu Đức bất ngờ tái xuất thưởng nóng cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, thưởng riêng cho cầu thủ gốc HA Gia Lai dù đã rời đội, và hứa thắng Trung Quốc ở bán kết là dội "cơn mưa tiền thưởng”.

Sau quãng thời gian khá lặng tiếng với bóng đá Việt Nam, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bất ngờ trở lại bằng một quyết định thưởng nóng dành cho nhóm cầu thủ gốc HA Gia Lai cùng đội tuyển U-23 đang chinh chiến ở vòng chung kết U-23 châu Á diễn ra tại Saudi Arabia. Thông tin này lập tức lan rộng bởi cái “chất” ông bầu phố núi vẫn thế, nói gọn, làm nhanh, thưởng theo cách rất riêng.

Cần biết thêm 5 cầu thủ từng xuất thân ở HA Gia Lai vừa cùng U-23 Việt Nam gặt hái liên tiếp các cột mốc đáng nhớ khi lên ngôi giải U-23 Đông Nam Á, giành vé dự vòng chung kết U-23 châu Á và mới nhất là đăng quang SEA Games 33.

Nhưng điều khiến dư luận chú ý không nằm ở chuyện thưởng, vì bầu Đức vốn nổi tiếng chịu chi, mà ở danh sách được nhắc tên. Trong nhóm cầu thủ nhận thưởng có nhiều người hiện không còn khoác áo HA Gia Lai, nhưng vẫn được ông xem như “người nhà” vì trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB.

Các tuyển thủ trẻ U-23 Việt Nam đang chơi rất tốt ở vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Những cái tên gồm tiền đạo Quốc Việt, thủ môn Trung Kiên, Nhật Minh, Lý Đức và Quốc Cường. Đáng nói, bốn cầu thủ Nhật Minh, Quốc Cường, Quốc Việt và Lý Đức hiện đã không còn thuộc đội một HA Gia Lai, nhưng ông bầu chịu chơi khẳng định gốc gác mới là điều ông quan tâm hơn.

Lý giải về câu chuyện “thưởng cả người đã rời đội”, bầu Đức cười lớn: “Tôi không quan trọng cầu thủ đang chơi ở đâu, miễn xuất thân từ HA Gia Lai thì tôi vẫn xem như người của HA Gia Lai. Lâu lâu tôi góp thưởng chút xíu cho vui”. Ông bầu phố núi chia sẻ một câu nghe nhẹ tênh nhưng lại thể hiện rõ cách ông trân trọng thương hiệu đào tạo và con đường trưởng thành của cầu thủ. Với ông, cầu thủ bước lên từ nền móng ấy đều đáng được ghi nhận, dù hành trình sự nghiệp sau này rẽ sang hướng nào.

Ông bầu phố núi Pleiku đam mê bóng đá khi mở học viện đào tạo từ năm 2007. Ảnh: CCT.

Theo đó, bầu Đức thưởng cho thành tích vào bán kết của U-23 Việt Nam 1 tỉ đồng. Riêng mỗi cầu thủ trưởng thành từ “lò” HA Gia Lai kể trên sẽ nhận thêm 50 triệu đồng thay cho lời động viên. Chưa dừng ở đó, ông còn hứa thưởng tiếp tùy theo kết quả trận bán kết gặp U-23 Trung Quốc: nếu thắng trong 90 phút, 5 cầu thủ này sẽ được thưởng 200 triệu đồng/người; nếu hòa sau thời gian thi đấu chính thức, mức thưởng là 100 triệu đồng/người.

Trong trường hợp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng để vào chung kết, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ nhận thêm 2 tỉ đồng. Những con số cho thấy cái gọi là “góp vui” của bầu Đức thực chất là một cú hích mạnh về tinh thần cho các tuyển thủ trẻ.

Quốc Cường, Nhật Minh, Quốc Việt (thứ 2 từ trái sang) trưởng thành từ "lò" HA Gia Lai. Ảnh: CCT.

Sự xuất hiện trở lại của bầu Đức còn khiến nhiều người nhớ đến giai đoạn ông từng “xông pha” khá sâu với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là câu chuyện mời HLV Park Hang-seo và hỗ trợ chi phí lương bổng khi nhà cầm quân người Hàn Quốc bắt đầu công việc.

Khi hỏi vì sao lâu rồi mới thấy ông can dự và tạo điểm nhấn như thế, bầu Đức vẫn giữ phong cách vui vẻ quen thuộc: “Mấy đứa nhỏ vui, đá banh hay là tôi vui rồi”. Câu nói đơn giản đúng kiểu con người ông, không cần diễn giải dài dòng, cứ thấy vui là làm, thấy cần động viên thì động viên.

Ông bầu của HA Gia Lai vẫn luôn đam mê với bóng đá trẻ. Ảnh: CCT.

Nói về HLV Kim Sang-sik, bầu Đức không chọn cách so sánh với các đời tiền nhiệm. Ông chỉ nhận xét mỗi HLV đều có cái hay riêng. Dĩ nhiên, ông luôn kỳ vọng cao hơn với U-23 Việt Nam khi vào đến bán kết đã rất vui, còn nếu vượt qua U-23 Trung Quốc thì “càng vui hơn nữa”, và niềm vui ấy sẽ được cụ thể hóa bằng “tiền tươi thóc thật”.

Cùng thời điểm thưởng cho bóng đá, HA Gia Lai cũng tổ chức hoạt động tri ân người lao động có nhiều đóng góp cho tập đoàn. Theo thông tin công bố, bầu Đức trao thưởng cho 160 nhân viên có thành tích nổi bật và gắn bó từ 10 năm trở lên, mỗi người nhận một căn hộ trị giá từ khoảng 2,5 tỉ đến 8 tỉ đồng.