Tứ kết 3 U-23 châu Á: Xác định đối thủ của U-23 Việt Nam ở bán kết U-23 châu Á 17/01/2026 21:38

(PLO)-Trung Quốc là đối thủ của U-23 Việt Nam ở bán kết U-23 châu Á tối 20-1 sau "trận đấu gây mê" kéo dài 120 phút với Uzbekistan.

Trận tứ kết thứ 3 cũng kéo sang 2 hiệp phụ như trận tứ kết 1 và 2. “Ca gây mê” 120 phút thật hãi hùng vừa kết thúc giữa Uzbekistan và Trung Quốc, qua đó xác định đối thủ ở bán kết của U-23 Việt Nam.

HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc trau chuốt từng tí và thận trọng vô cùng nên U-23 Trung Quốc mới vào tứ kết và trụ được 120 phút trước Uzbekistan để thắng trên loạt luân lưu.

U-23 Trung Quốc (đỏ cam) tiến vào bán kết bằng lối chơi thể hiện tiến bộ về tính kỷ luật. Ảnh: AFC

Chiến lược gia Tây Ban Nha của U-23 Trung Quốc đang quy hoạch lại đội trẻ, tuyến kế cận đội tuyển quốc gia vì bao năm qua đội vừa yếu vừa thiếu khát khao. Nhìn vào cách thể hiện của U-23 Trung Quốc tại giải này cho thấy dấu ấn của HLV Antonio Puche rất rõ ràng, ông buộc cầu thủ giữ cự ly đội hình tuyệt đối, di chuyển và thực thi đấu pháp trước từng đối thủ cụ thể.

Các đội trẻ Uzbekistan vốn có truyền thống chơi thiên về kỹ thuật, kỷ luật nhưng cũng giàu sức mạnh, và có nhiều cá nhân rất xuất sắc ở tuyến tiền vệ.

Lứa U-23 Uzbekistan trình diễn tại giải này không có những cá nhân xuất sắc như thường thấy. Ảnh: AFC

Tuy nhiên lứa U-23 Uzbekistan này thì không hay và không có lấy 1 cá nhân nào nổi trội, tay săn bàn Saidov thiếu ấn tượng và anh cũng không có đối tác nào hỗ trợ.

Trong khi đó, nhìn cách cầu thủ trẻ Trung Quốc giữ bóng, chuyền bóng, giữ cự ly đội hình trông có vẻ chững chạc ra so với nhiều giải trước và những trận giao hữu, đó là nét tiến bộ rõ nhất của đội trẻ Trung Quốc qua 4 trận ở giải U-23 châu Á này.

Thông thường, các đội trẻ Uzbekistan thể hiện rất quyến rũ nhưng đội này chơi quá nhạt, không có cá nhân giỏi kỹ thuật, kết hợp trước cầu môn đối phương rất gượng ép, thiếu đột biến và gây bất ngờ cho đối phương. Họ cũng không thể “siết” được đối thủ bằng những pha phối hợp nhanh, sắc bén để ghi bàn.

U-23 Trung Quốc là đối thủ của U-23 Việt Nam lúc 22 giờ 30 ngày 20-1. Ảnh: AFC

Vô hình chung U-23 Trung Quốc đang tập chơi bóng và cố gắng không thua, lại gặp Uzbekistan không như những thế hệ trước tạo thành cuộc chạm trán của “hai chuyên gia gây mê” cho người xem.

Sau “ca gây mê” 120 phút không bên nào ghi được bàn thắng, hai đội bước vào loạt luân lưu và Trung Quốc thắng 4-2.

Như vậy Trung Quốc là đối thủ của U-23 Việt Nam tại bán kết giải U-23 châu Á trong trận đấu diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20-1,đây là trận bán kết 2.