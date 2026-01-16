Al Memari: 'U-23 Việt Nam rất mạnh' 16/01/2026 12:29

(PLO)- U-23 UAE tỏ ra rất tôn trọng và dè chừng U-23 Việt Nam trước cuộc đối đầu giữa hai đội ở tứ kết giải U-23 châu Á

Đội trưởng Khuất Văn Khang của U-23 Việt Nam dựa vào kinh nghiệm của mình, trong khi Ali Al Memari tin rằng sự tập trung sẽ là điểm mạnh của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) khi hai đội gặp nhau ở tứ kết giải U-23 châu Á vào lúc 22 giờ 30 đêm nay 16-1.

Văn Khang từng khoác áo Việt Nam ở tứ kết các giải U-23 châu Á năm 2022 và 2024, trong khi Al Memari cho biết U-23 UAE quyết tâm lần đầu tiên lọt vào bán kết.

“Tôi đã từng thi đấu hai trận tứ kết trước đây", đội trưởng Văn Khang của U-23 Việt Nam cho biết, “Trong cả hai trận, đội chúng tôi đều chơi khá tốt nhưng lại thua vì thiếu tập trung và những sai lầm không đáng có.

Sau hai trận đấu đó, toàn đội phải rút kinh nghiệm từ những trận thua này. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc giữ vững sự tập trung, liên tục nhắc nhở và hỗ trợ lẫn nhau để giảm thiểu sai lầm và tránh mất tập trung. Mọi người chắc chắn sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất".

Văn Khang rất muốn đảm bảo chiến dịch toàn thắng 3 trận vòng bảng của Việt Nam tiếp tục được duy trì ở vòng loại trực tiếp, với mục tiêu vượt qua thành tích á quân của U-23 châu Á năm 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc).

Đội trưởng Văn Khang sẽ đối đầu với Ali Al Memari ở tứ kết giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

“Đây là giải đấu thứ ba của tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến xa hơn nữa, nhưng điều đó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các cầu thủ luôn động viên và khích lệ lẫn nhau, tuân theo chiến thuật của HLV và cùng nhau chiến đấu để giành chiến thắng và mang vinh quang về cho đất nước", đội trưởng của U-23 Việt Nam khẳng định.

Trong khi đó, dù thừa nhận sức mạnh của Việt Nam, tiền đạo Al Memari cho biết UAE đang tập trung vào mục tiêu lần đầu tiên lọt vào bán kết. “Tất nhiên, chúng tôi rất vui vì đã vào đến tứ kết, nhưng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi”, Al Memari của U-23 UAE nói, “Với sự phù hộ của thượng đế, chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình của mình, bắt đầu từ trận đấu với Việt Nam. Đội tuyển U-23 Việt Nam rất mạnh, vì vậy chúng tôi phải tuân theo chỉ đạo của HLV và áp dụng chúng trên sân. Chúng tôi hy vọng sẽ thành công".

Hai bàn thắng của Al Memari ở vòng bảng đóng vai trò then chốt giúp U-23 UAE tiến vào vòng tiếp theo, anh ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Qatar ở trận đấu đầu tiên của bảng B, trước khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 với Syria, qua đó giúp UAE giành vé vào tứ kết.

“Vòng bảng khác với các trận đấu loại trực tiếp. Chúng tôi không còn tập trung vào vòng bảng nữa, chúng tôi đã hoàn thành phần quan trọng nhất ở đó rồi, và giờ trọng tâm của chúng tôi là trận đấu với Việt Nam", Al Memari của U-23 UAE khẳng định.