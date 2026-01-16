Sir Alex Ferguson chưa tha thứ cho ngôi sao ngang nhiên từ chối MU 16/01/2026 07:29

(PLO)- Sir Alex Ferguson vẫn chưa tha thứ cho ngôi sao đã ngang nhiên từ chối chuyển đến Manchester United, đó là ai?

Cựu tiền vệ người Nigeria, John Obi Mikel, từng vướng vào vụ chuyển nhượng đầy kịch tính giữa Manchester United và Chelsea cách đây 20 năm và anh tin rằng Sir Alex Ferguson vẫn còn cay cú về chuyện đó.

John Obi Mikel cho rằng cựu HLV huyền thoại của MU vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh sau một trong những vụ chuyển nhượng đình đám nhất lịch sử bóng đá. Mikel bất ngờ thay đổi quyết định vào phút chót và từ chối Fergie để chuyển đến Stamford Bridge.

John Obi Mikel gia nhập Chelsea dưới thời HLV Jose Mourinho và có một sự nghiệp lẫy lừng kéo dài 11 năm. Đó chính là nguồn cảm hứng cho một quảng cáo vui nhộn mới của Google Pixel với Mikel.

Mikel đã "quay xe" với MU vào giờ chót để gia nhập Chelsea. ẢNH: MIRROR

20 năm trôi qua, Mikel cho biết Fergie vẫn nhắc đến chuyện đó mỗi khi họ gặp nhau. Mikel tham gia vào nhiều trò đùa trong đoạn quảng cáo vui nhộn, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với cuộc gọi của Sir Alex Ferguson sau khi anh thấy tin nhắn yêu cầu gọi cho Jose Mourinho.

Mikel nói với phóng viên, “Không ai dám từ chối Fergie, như bạn đã nói! Ông ấy không bao giờ tha thứ! Tôi đã gặp ông ấy vài lần và ông ấy nói với tôi: "Ồ, được rồi, tôi tha thứ cho cậu". Nhưng tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết Fergie không bao giờ tha thứ! Mỗi lần gặp Fergie, ông ấy đều nói với tôi: '"Tôi là người mà ông ấy đã đánh mất".

Đối với mỗi cầu thủ, nếu có cơ hội lựa chọn, đừng ngại dấn thân vào điều chưa biết. Có thể sẽ có điều tốt hơn đang chờ đợi. Đừng sợ đưa ra những quyết định lớn. Mọi người thường hỏi tôi: "Có điều gì hối tiếc không?". Tôi đoán họ nghĩ rằng nếu đến Manchester United thì có lẽ tôi đã giành được nhiều danh hiệu hơn và có được niềm vui khi chơi dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson.

Nhưng tôi không bao giờ hối tiếc. Việc tôi từ chối Manchester United để đến Chelsea, một CLB đang trong giai đoạn chuyển mình, tìm cách giành chiến thắng và đồng thời thiết lập một nền văn hóa mới cho toàn bộ CLB, cũng như tạo nên lịch sử, là điều hoàn toàn hợp lý.

HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson của Manchester United. ẢNH: EPA

“Đó là lý do tại sao tôi đến Chelsea, để được là chính mình, để tạo nên lịch sử riêng của tôi với Chelsea và đây là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi. Đối với tôi, việc thay đổi và chuyển hướng đó rất quan trọng trong cuộc đời. Đó là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tôi và việc thực hiện bước chuyển hướng đó thực sự tuyệt vời, vì vậy việc tôi tham gia... đoạn quảng cáo này rất thú vị", John Obi Mikel nói thêm.