Cầu thủ ghi 100 bàn thắng và kiến tạo nhanh nhất lịch sử bóng đá 15/01/2026 07:01

(PLO)- Trong Top 10 cầu thủ đạt cột mốc có 100 kiến tạo và bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nhanh nhất trong lịch sử bóng đá, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không phải là người đứng đầu.

Không nhiều người có thể ghi được 100 bàn thắng và kiến tạo cho tuyển quốc gia trong lịch sử bóng đá nhanh đến vậy, ngay cả một trong những siêu sao vĩ đại nhất mọi thời đại Diego Maradona cũng không thể. Messi và Ronaldo cũng thế. Vậy ai là người ghi 100 bàn và kiến tạo nhanh nhất lịch sử?

Ghi bàn không phải là chuyện dễ dàng, đặc biệt là trong những trận đấu căng thẳng ở cấp độ cao nhất. Hãy tưởng tượng, trong số hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn cầu thủ bóng đá từ trước đến nay, chỉ có 10 người có thể ghi được 100 bàn thắng và kiến tạo trong thời gian ngắn như vậy.

Nhiều người có thể phản đối, nhưng đó là sự thật. Ghi được 100 bàn và kiến tạo trong thời gian ngắn không chỉ dựa vào kỹ năng và trực giác, mà còn cả may mắn. Vận may, đặc biệt là trên đấu trường quốc tế, không phải lúc nào cũng mỉm cười với hầu hết các cầu thủ. Chỉ một số ít người đạt được điều đó, và họ thật may mắn.

Điều thú vị là, mặc dù Cristiano Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá, nhưng trong bảng xếp hạng này, theo báo cáo của Givemesport, cựu binh 40 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ xếp hạng chín. Đối thủ thực sự của Ronaldo đến từ Argentina, người từng 8 lần giành Quả bóng vàng và vô địch World Cup 2022 Lionel Messi, lại không lọt vào top 5.

Họ là ai và vị trí của họ ở đâu, hãy cùng nhau tìm hiểu:

Messi và Ronaldo nằm trong Top 10 ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử bóng đá nhưng không đứng đầu. ẢNH: BOLA

10. Miroslav Klose (Đức) - 136 trận

Klose là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Đức và nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup với tổng cộng 16 bàn thắng.

Klose thậm chí thi đấu ở tuyển Đức còn xuất sắc hơn so với bất kỳ CLB nào anh từng thi đấu. Không có gì ngạc nhiên khi anh lọt vào Top 10, khi đã đạt được cột mốc 100 pha kiến ​​tạo và bàn thắng ở tuổi 36, cùng độ tuổi anh giải nghệ sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2014 tại Brazil.

9. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) - 136 trận

Ronaldo đạt cột mốc này với số trận đấu tương đương Klose – nhưng trẻ hơn 5 tuổi, ở tuổi 31. Trong khoảng thời gian đó, anh ghi thêm 43 bàn thắng đáng kinh ngạc vào tổng số bàn thắng của mình, củng cố vị thế là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử bóng đá quốc tế.

Tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski. ẢNH: AFP

8. Robert Lewandowski (Ba Lan) - 128 trận

Robert Lewandowski gần như chắc chắn xứng đáng giành được Quả bóng vàng vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình.

Với những chỉ số thống kê tương đương với Ronaldo ở nhiều giai đoạn khác nhau, không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo người Ba Lan có mặt trong danh sách này.

Tuy nhiên, điều thực sự đáng chú ý là Lewandowski đã đạt được điều đó với một đội tuyển Ba Lan thường xuyên dựa vào bàn thắng của anh. Lewandowski như một "cỗ máy hủy diệt" đơn độc ở tuyển Ba Lan.

7. Ali Daehi (Iran) - 123 trận đấu

Ali Daehi là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong làng bóng đá châu Á. Ông từng nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở tuyển quốc gia, cho đến khi ngôi sao người Bồ Đào Nha Ronaldo nổi lên.

Daehi làm đội trưởng đội tuyển quốc gia Iran từ năm 2000 đến năm 2006, và tổng cộng 108 bàn thắng sau 148 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã khẳng định vị trí của ông là một trong những cầu thủ bóng đá châu Á vĩ đại nhất mọi thời đại.

6. Lionel Messi (Argentina) - 122 trận đấu

Sau khi giành chức vô địch World Cup 2022, dường như không còn gì mà cầu thủ từng 8 lần đoạt Quả bóng vàng Lionel Messi có thể đạt được trong sự nghiệp bóng đá của mình nữa. Anh đứng đầu hầu hết các danh sách về số bàn thắng và kiến ​​tạo, nhưng không phải danh sách này.

Messi khởi đầu sự nghiệp quốc tế trùng với giai đoạn khó khăn của Argentina, đến mức Messi thậm chí từng tuyên bố không chơi cho đội tuyển nữa, trước khi trở lại một cách ấn tượng và dẫn dắt Argentina giành hai chức vô địch Copa America.

5. Luis Suarez (Uruguay) - 116 trận

Được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ của mình cùng với Messi hay Ronaldo, Luis Suarez kết thúc sự nghiệp quốc tế với 69 bàn thắng và 39 pha kiến ​​tạo trong 143 lần ra sân cho Uruguay, trở thành người nắm giữ kỷ lục của quốc gia này ở cả hai hạng mục.

Tuy nhiên, bất chấp những con số đáng kinh ngạc đó, khoảnh khắc nổi tiếng nhất của anh trong màu áo đội tuyển Uruguay vẫn là vụ bê bối dùng tay chơi bóng trong trận đấu với Ghana tại World Cup 2010.

4. Romelu Lukaku (Bỉ) - 113 trận

Ở phong độ đỉnh cao, Romelu Lukaku là không thể ngăn cản. Tốc độ, sức mạnh và khả năng dứt điểm đã biến anh thành một cỗ máy ghi bàn ở nhiều thời điểm trong sự nghiệp.

Mặc dù sự ổn định khó tìm thấy hơn ở Ngoại hạng Anh, Lukaku được coi là biểu tượng của thế hệ vàng của bóng đá Bỉ. Sự thăng tiến nhanh chóng này giúp anh đạt được cột mốc 100 pha tham gia ghi bàn ngay sau sinh nhật thứ 30. Mặc dù sở hữu thế hệ vàng nhưng thật đáng tiếc khi đội tuyển Bỉ chưa bao giờ thực sự phát huy hết tiềm năng của mình.

3. Mohamed Salah (Ai Cập) - 111 trận đấu

Sau khi ghi bàn và kiến ​​tạo một bàn thắng trong chiến thắng 3-2 của Ai Cập trước Bờ Biển Ngà ở tứ kết AFCON 2025, Mohamed Salah đã trở thành cầu thủ đạt 100 đóng góp vào bàn thắng nhanh thứ ba thế giới, chỉ sau 111 trận đấu.

Có thể Salah không còn nhanh như chớp hay đáng sợ như thời đỉnh cao, nhưng anh vẫn ghi bàn đều đặn.

2. Neymar (Brazil) - 94 trận

Mặc dù không đứng đầu bảng xếp hạng này, Neymar vẫn có thể tự hào về thành tích của mình ở độ tuổi rất trẻ, 26 tuổi.

Neymar là một cầu thủ xuất sắc, những thống kê này chứng minh điều đó, ngay cả khi danh sách thành tích của Neymar chưa đáp ứng được những kỳ vọng cao mà tuyển Brazil đặt ra cho anh.

Vua bóng đá Pele. ẢNH: AFP

Pele (Brazil) - 77 trận đấu

Pele, người nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch World Cup nhiều nhất với ba danh hiệu, đã đóng góp bàn thắng với tỷ lệ đáng kinh ngạc là 1,3 bàn mỗi trận trong 77 lần ra sân đầu tiên cho đội tuyển Brazil, đạt mốc 100 pha kiến ​​tạo và bàn thắng trong thời gian ngắn nhất lịch sử bóng đá.

Nếu trước đây từng có bất kỳ cuộc tranh luận nào về việc liệu vua bóng đá Pele có phải là cầu thủ bóng đá quốc tế vĩ đại nhất mọi thời đại hay không, thì thành tích này sẽ dập tắt mọi nghi ngờ còn lại.