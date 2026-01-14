HLV Kim Sang-sik trực tiếp theo dõi đối thủ của U-23 Việt Nam 14/01/2026 12:11

(PLO)- U-23 Việt Nam đã trở lại sân tập chuẩn bị cho trận tứ kết U-23 châu Á mà đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là U-23 UAE.

Thông tin từ liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 13-1 theo giờ địa phương, đội tuyển U-23 Việt Nam đã trở lại sân tập, bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận tứ kết giải U-23 châu Á 2026 gặp UAE, đội vừa hòa 1-1 với Syria và giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng B, sau Nhật Bản.

Do vừa trải qua trận đấu căng thẳng với chủ nhà U-23 Saudi Arabia ở lượt cuối vòng bảng A, HLV Kim Sang-sik ưu tiên các biện pháp giúp cầu thủ hồi phục thể trạng trong buổi tập đầu tiên sau thi đấu. Nhóm cầu thủ thi đấu trên 60 phút được tập trung vào các bài hồi phục, trong khi các cầu thủ còn lại duy trì nền tảng thể lực và tiếp tục rèn giũa các nội dung chiến thuật theo yêu cầu của ban huấn luyện đặt ra.

Trả lời trước truyền thông trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt chia sẻ: “Hướng tới trận tứ kết, toàn đội sẽ cùng nhau xem lại băng hình, phân tích đối thủ và lắng nghe những phương án mà ban huấn luyện đưa ra để có sự chuẩn bị tốt nhất. Trên hàng công hiện tại, ai cũng có khả năng và sẵn sàng cống hiến khi được trao cơ hội”.

U-23 Việt Nam đã trở lại tập luyện. ẢNH: VFF

Nhắc lại hành trình lịch sử của U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), Quốc Việt bày tỏ khát vọng được tiếp nối thế hệ đàn anh: “Năm 2018 em còn ở Gia Lai và theo dõi các anh thi đấu. Em luôn mong một ngày nào đó có thể cùng đồng đội tái hiện lại tinh thần và hình ảnh ấy, mang lại niềm vui cho người hâm mộ”.

Tối cùng ngày (13-1, giờ địa phương), HLV Kim Sang-sik cùng một số thành viên Ban huấn luyện đã trực tiếp có mặt trên sân Prince Abdullah Al Faisal để theo dõi trận đấu giữa U-23 UAE và U-23 Syria. Đây là trận đấu có ý nghĩa xác định đối thủ của U-23 Việt Nam ở tứ kết. Ban huấn luyện đã tích cực thu thập, phân tích thông tin về đối thủ, xây dựng phương án chiến thuật phù hợp, với mục tiêu tiếp tục nối dài hành trình ấn tượng của U-23 Việt Nam, giành vé vào bán kết..

HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đã theo dõi trận UAE gặp Syria. ẢNH: VFF

Kết quả hòa 1-1 giúp U-23 UAE xếp nhì bảng B với 4 điểm và trở thành đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở trận đấu còn lại của bảng B, U-23 Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Qatar 2-0, qua đó cùng với Việt Nam là hai đội toàn thắng ở vòng bảng. Như vậy, hiện tại đã có 6 đội vào tứ kết gồm U-23 Việt Nam, Jordan (bảng A), Nhật Bản, UAE (bảng B) và Uzbekistan, Hàn Quốc (bảng C), trong đó có 2 cặp đấu tứ kết được xác định là Việt Nam - UAE và Nhật Bản - Jordan.

Đêm nay (14-1), 2 trận đấu cuối cùng của bảng D gồm Trung Quốc - Thái Lan và Iraq - Úc sẽ xác định 2 đội còn lại vào tứ kết giải U-23 châu Á. Theo lịch thi đấu, U-23 Việt Nam sẽ gặp UAE vào lúc 22 giờ 30 ngày 16-1 (giờ Việt Nam).