Mời người hâm mộ bình chọn cho Đình Bắc giải bàn thắng đẹp nhất U-23 châu Á 16/01/2026 11:50

(PLO)- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã mở bầu chọn bàn thắng đẹp nhất U-23 châu Á tại vòng bảng, trong đó có pha lập công của Đình Bắc vào lưới Saudi Arabia.

Vòng bảng Giải vô địch U-23 châu Á AFC 2026 tại Saudi Arabia đã không làm người hâm mộ thất vọng với rất nhiều bàn thắng đẹp mắt. Người hâm mộ đã được chứng kiến ​​những cú sút xa lập siêu phẩm, những bàn thắng phối hợp đồng đội và những pha đệm bóng cận thành khi những tài năng trẻ đang lên của châu lục thể hiện hết khả năng của mình.

Bây giờ, liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã mở bình chọn bàn thắng mà bạn cho là đẹp nhất vòng bảng giải U-23 châu Á với 8 pha lập công được đưa vào danh sách, trong đó có bàn thắng của Đình Bắc ghi cho U-23 Việt Nam vào lưới Saudi Arabia. Hiện tại, tính đến 11 giờ 50 hôm nay 16-1, Đình Bắc đang dẫn đầu danh sách bình chọn với 87,91%.

Người hâm mộ có thể bình chọn cho Nguyễn Đình Bắc tại đường link này. Sau khi vào link, người hâm mộ kéo xuống dưới check vào Đình Bắc rồi nhấn “Submit”.

Nguyễn Đình Bắc – Saudi Arabia vs Việt Nam

Vào sân từ hiệp hai, Đình Bắc đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu bằng tốc độ nhanh nhẹn của mình, đột phá vào vòng cấm trước khi tung cú sút mạnh mẽ vào lưới thủ môn Hamed Yousef ở phút 65.

Đình Bắc ăn mừng bàn thắng vào lưới U-23 Saudi Arabia ở vòng bảng giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

2. Rakan Al Ghamdi – Saudi Arabia vs Kyrgyzstan

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu sắp vang lên và Saudi Arabia đã có bàn thắng quyết định trước Kyrgyzstan chỉ còn 10 người trên sân, Musab Al Juwayr đã chuyền bóng cho Rakan Al Ghamdi ở vị trí thuận lợi để cầu thủ này dứt điểm ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ một góc hẹp ở phút 88, giúp đội chủ nhà có khởi đầu thắng lợi.

3. Mathias Macallister - Úc vs Thái Lan

Sau khi giành được quyền kiểm soát bóng, Ethan Alagich chuyền bóng cho Macallister trong vòng cấm, người đã khéo léo vượt qua Sittha Boonlha trước khi tung cú sút cong tuyệt đẹp đánh bại Chommaphat Boonloet ở phút thứ 30.

4. Ali Al Azaizeh - Jordan vs Saudi Arabia

Lối chơi tích cực của Jordan đã được đền đáp ở phút thứ 38 khi một khoảnh khắc mất tập trung của Saudi Arabia đã tạo điều kiện cho Mohammad Taha đột phá bên cánh trái và chuyền bóng cho Ali Al Azaizeh, người đã dứt điểm thành công một cách điềm tĩnh.

5. Yuto Ozeki - UAE vs Nhật Bản

Từ đường chuyền của Kanta Sekitomi, Ozeki đã đọc tình huống một cách xuất sắc và tung cú sút mạnh mẽ từ rìa vòng cấm vào góc cao khung thành ở phút 37, đưa Nhật Bản vào tứ kết.

6. Ali El Fadl - Lebanon vs Hàn Quốc

Ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Lebanon đã lấy lại thế dẫn trước, khi El Fadl khéo léo khống chế đường chuyền của Hassan Fouani rồi tung cú sút thấp hiểm hóc đánh bại thủ môn Hong Seong-min.

7. Behruzjon Karimov - Uzbekistan vs Hàn Quốc

Sau khi đồng đội để mất bóng, Karimov giành lại quyền kiểm soát bóng và tung ra cú sút tuyệt đẹp ở phút 48, khiến thủ môn Hong Seong-min của Hàn Quốc ngỡ ngàng.

8. Yaya Dukuly - Iraq vs Úc

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn thắng để cứu vãn giải đấu, Úc đã có được bàn thắng nhờ cú đánh đầu mạnh mẽ của Yaya Dukuly ở phút thứ ba của thời gian bù giờ, sau đường chuyền chính xác của Joshua Rawlins vào cột xa.