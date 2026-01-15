Điều gì làm nên cuộc ngược dòng kinh điển của U-23 Úc? 15/01/2026 12:59

(PLO)- HLV Vidmar khen ngợi tinh thần mạnh mẽ của các cầu thủ Úc, điều làm nên cuộc ngược dòng không tưởng trước U-23 Iraq.

HLV trưởng Tony Vidmar của U-23 Úc đã ca ngợi tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của các học trò sau cuộc ngược dòng không tưởng giành chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Iraq ở lượt trận cuối bảng D giải vô địch U-23 châu Á 2026.

Đội tuyển U-23 Úc đã phải đợi đến những phút cuối cùng mới gỡ hòa rồi giành chiến thắng nhờ 2 pha lập công của Yaya Dukuly và Mathias Macallister ở thời gian bù giờ, sau khi bị U-23 Iraq dẫn trước 1-0 từ phút 63. Chiến thắng này giúp Úc đứng đầu bảng với 6 điểm và tiến vào tứ kết gặp Hàn Quốc sau khi bỏ lỡ cơ hội vào năm 2024.

HLV Vidmar khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò. ẢNH: AFC

“Chúng tôi đã thấy các cầu thủ chiến đấu đến cùng và đây là điều rất quan trọng đối với chúng tôi", HLV Vidmar nói điều làm nên cuộc ngược dòng không tưởng của U-23 Úc trước Iraq. “Tinh thần của Úc là không bao giờ bỏ cuộc mà phải tiếp tục tiến lên, và đó là điều đáng khen ngợi", HLV Vidmar nói thêm, đội của ông đã thắng Thái Lan 2-1 nhưng thua Trung Quốc 1-0 trong các trận đấu khác.

Phân tích về trận đấu, HLV Vidmar của U-23 Úc chia sẻ, “Iraq thích lối chơi dài và rộng, và nó đòi hỏi thể lực rất cao, đặc biệt là trong hiệp một, nơi chúng tôi đã không chơi tốt như lẽ ra phải vậy. Lối chơi của họ khá thận trọng và chúng tôi biết họ nguy hiểm như thế nào nên chúng tôi phải có cách tiếp cận khác. Nhưng niềm tin mà các cầu thủ đã truyền cho nhau, họ rất quyết tâm, chơi rất mạnh mẽ ngay cả khi bị dẫn trước một bàn và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng".

Trận đấu trên sân vận động Prince Faisal bin Fahd có khởi đầu khá thận trọng, với tình huống nguy hiểm đầu tiên xuất hiện ở phút 21 khi Aymen Luay suýt chút nữa đã làm Úc bất ngờ với pha chạy chồng biên, trong khi đường chuyền của Dukuly cho James Overy lại bị trọng tài phất cờ việt vị.

U-23 Úc có cơ hội ghi bàn thực sự đầu tiên ở phút 27 khi cầu thủ Iraq phá bóng từ đường chuyền của Jaylan Pearman đến đúng vị trí của Overy, người đã tung cú sút buộc thủ môn Layth Sajid phải dùng đầu ngón tay cản phá.

U-23 Úc có cuộc ngược dòng không tưởng trước Iraq. ANH: AFC

Với nhiệm vụ buộc phải thắng, Iraq tiếp tục uy hiếp khung thành đối phương ở phút 41 khi Hameed Ali khéo léo vượt qua người kèm nhưng cú sút thấp của anh lại đi thẳng vào thủ môn Steven Hall của Úc, khiến hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Đội bóng Tây Á gần như ngay lập tức phải lúng túng sau khi hiệp hai bắt đầu khi Luka Jovanovic đột phá vào vòng cấm sau một pha phản công nhanh, tạo khoảng trống để chuyền bóng cho Dukuly, nhưng cầu thủ này chỉ có thể sút bóng trúng mép lưới.

Iraq suýt nữa ghi bàn phút 52 khi Luay chuyền bóng hoàn hảo cho Faisal trong vòng cấm, nhưng tiền vệ của Al Karma Sports Club lại sút bóng vọt xà ngang, trước khi Luay buộc thủ môn Hall phải cản phá cú sút xa của anh.

Bộ đôi này tiếp tục gây khó dễ cho Úc với một pha phản công khác dẫn đến việc Hall phạm lỗi với Luay, tạo cơ hội cho Faisal sút phạt đền hạ gục thủ môn của Úc ở phút 63 để mở tỉ số 1-0 cho U-23 Iraq.

Úc dồn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa nhưng cú sút yếu ớt của Jed Drew đã bị Sajid dễ dàng bắt gọn một phút sau đó, trong khi Jovanovic và Nathan Paull không thể gây khó dễ cho thủ môn của Iraq từ trong vòng cấm. Úc tưởng chừng đã được cứu vãn khi trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 73 sau pha phạm lỗi của Adam Rasheed với Dukuly, nhưng quyết định đã bị hủy bỏ sau khi xem xét VAR.

Một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Iraq đã dẫn đến bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Úc ở phút thứ ba của thời gian bù giờ khi Joshua Rawlin tạt bóng hoàn hảo cho Dukuly không bị kèm, người đã đánh đầu tung lưới Sajid.

Khi Iraq dâng cao tấn công tìm bàn thắng, Úc đã tận dụng cơ hội bốn phút sau đó với một pha phối hợp đồng đội đẹp mắt, Macallister dứt điểm thành công vào lưới trống từ đường chuyền của Jovanovic ngay trong vòng cấm địa để ấn định chiến thắng 2-1 và Úc tiến vào tứ kết.

Các cầu thủ Úc ăn mừng vé vào tứ kết giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Nhà vô địch năm 2013, U-23 Iraq cạnh tranh đến phút cuối cùng với Úc cho một tấm vé vào vòng loại trực tiếp sau khi hòa với Trung Quốc (0-0) và Thái Lan (1-1), với HLV trưởng Emad Mohammed cho rằng việc họ bị loại là do thiếu hụt nhân sự.

“Điều kiện khá khó khăn, đặc biệt là với số lượng cầu thủ hạn chế”, HLV Emad Mohammed của U-23 Iraq nói, “Chúng tôi dự kiến ​​có 23 cầu thủ, nhưng đã bất ngờ khi nhiều cầu thủ chủ chốt vắng mặt vì chấn thương. Mặc dù vậy, chúng tôi đã thi đấu tốt và nỗ lực đến những phút cuối cùng, nhưng tôi tin rằng trong những hoàn cảnh khác, mọi chuyện có thể đã khác, đặc biệt là về mặt ghi bàn".