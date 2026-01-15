Bất ngờ với thành tích lịch sử của bóng đá Trung Quốc 15/01/2026 12:41

(PLO)- HLV Puche rất phấn khích sau khi bóng đá Trung Quốc làm nên lịch sử lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U-23 châu Á, đây là điều khá bất ngờ.

HLV trưởng U-23 Trung Quốc Antonio Puche, đã vô cùng phấn khởi và dặn dò các học trò hãy tận hưởng thành tích lịch sử này sau khi bóng đá Trung Quốc lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết giải U-23 châu Á.

Trận hòa không bàn thắng với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng bảng D giải U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia đã giúp Trung Quốc lần đầu tiến vào vòng loại trực tiếp sau năm lần thất bại trước đó.

Đây là điều khá bất ngờ với một nền bóng đá như Trung Quốc. Để dễ so sánh, bóng đá Việt Nam đã có lần thứ ba liên tiếp lọt vào tứ kết giải U-23 châu Á, trong đó có 1 lần giành ngôi á quân sau trận thua Uzbekistan ở chung kết vào năm 2018 tại Thường Châu (Trug Quốc). Bây giờ, đối thủ của U-23 Trung Quốc ở tứ kết sẽ là Uzbekistan, nhà vô địch năm 2018.

HLV Antonio Puche tự hào làm nên lịch sử cho bóng đá Trung Quốc. ẢNH: AFC

“Đây là lịch sử. Chúng ta sẽ tận hưởng khoảnh khắc này, bởi vì trong bóng đá, khi bạn có được khoảnh khắc như thế này, bạn phải tận hưởng nó”, HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc phấn khích chia sẻ sau trận đấu.

Đội bóng của ông Antonio Puche đã kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại sau trận hòa không bàn thắng với Iraq và chiến thắng 1-0 trước Úc trong các trận đấu trước đó. Như vậy, U-23 Trung Quốc không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng. Điều đó cho thấy chính hàng phòng ngự chắc chắn đã làm nên thành công cho Trung Quốc ở giải U-23 châu Á tính đến thời điểm này.

“Các trận đấu vòng bảng hoàn toàn khác nhau vì tất cả các đối thủ của chúng tôi đều có lối chơi khác nhau và đều rất mạnh,” HLV người Tây Ban Nha Antonio Puche cho biết, “Thái Lan chơi nhanh, thể hiện kỹ thuật tốt và rất khó đối phó"

"Nhưng màn trình diễn của chúng tôi trong cả ba trận đấu đều không thể tin được,” ông Antonio Puche nói thêm, “Tôi tự hào về những cầu thủ tuyệt vời này, những người luôn tin tưởng vào bản thân và hạnh phúc khi là HLV đầu tiên đưa Trung Quốc vào vòng tiếp theo".

Khởi đầu trận đấu, U-23 Trung Quốc lập tức chuyển sang tấn công nhưng nhanh chóng phải lùi về phòng ngự khi Thái Lan bắt đầu thể hiện sức mạnh. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á không thể tạo ra bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong vòng cấm Trung Quốc, với Iklas Sanron, Oussama Thiangkham và Paripan Wongsa đều sút bóng vọt xà ngang trong những pha dứt điểm từ xa.

Bất ngờ khi Trung Quốc chỉ mới có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng giải U-23 châu Á. ẢNH: AFC

Thủ môn Li Hao của Trung Quốc đã không thể bắt gọn cú đánh đầu của Sittha Boonlha ở phút 23, nhưng cầu thủ 21 tuổi, người có phong độ cao suốt trận đấu, đã kịp thời phản xạ trước khi tiền đạo Chinngoen Phutonyong có thể chạm bóng.

Mutalifu Yimingkari suýt chút nữa đã phản lưới nhà ở phút 39 sau một quả phạt góc của Thái Lan, nhưng Li Hao một lần nữa thể hiện phản xạ nhanh như chớp để cản phá bóng, và thủ môn này tiếp tục cứu thua một cú đánh đầu khác của Chinngoen ở những phút bù giờ cuối cùng của hiệp một.

Thái Lan nhập cuộc quyết tâm hơn sau giờ nghỉ, với Iklas nhận được đường chuyền thuận lợi từ Oussama ở phút 12 và tung cú sút từ góc hẹp bên cánh trái, nhưng Li Hao đã có một pha cứu thua xuất sắc.

Tiền đạo Wang Yudong và cầu thủ dự bị Zhang Aihui đều bỏ lỡ những cơ hội để đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước trong vòng năm phút, với Yudong một lần nữa suýt ghi bàn ở phút 77 với cú sút đi chệch cột dọc bên phải.

Thủ môn Chommaphat Boonloet của Thái Lan lần đầu tiên phải "làm việc" trong hiệp hai khi anh dễ dàng bắt gọn cú sút của Chen Zeshi ở phút 84. Chung cuộc Thái Lan và Trung Quốc hòa nhau 0-0.

Trung Quốc đi tiếp với vị trí nhì bảng D, còn Thái Lan đứng cuối bảng bị loại. ẢNH: AFC

Với kết quả này, Úc sau trận ngược dòng khó tin thắng Iraq 2-1 nhờ 2 bàn ở phút bù giờ đã dẫn đầu bảng D với 6 điểm và sẽ gặp Hàn Quốc ở tứ kết, trong khi Trung Quốc nhì bảng với 5 điểm sẽ đối đầu với Uzbekistan, còn Iraq và Thái Lan (cùng 2 điểm) bị loại.

“Trung Quốc đã thi đấu rất tốt, và tôi chúc mừng họ đã lần đầu tiên tiến vào tứ kết,” HLV Thawatchai của U-23 Thái Lan chia sẻ sau trận đấu, “Chúng tôi đã cố gắng chơi tấn công để giành ba điểm nhưng không thành công. Đồng thời, tôi đánh giá cao và tự hào về các cầu thủ của mình vì họ đã cố gắng hết sức để ghi bàn. Chúng tôi có hàng công và hàng thủ mạnh mẽ nhưng lại mắc nhiều lỗi trong khâu chuyền bóng".