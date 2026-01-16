Vào tốp 8 đội mạnh nhất châu Á, HLV Kim Sang-sik chỉ ra thứ vũ khí buộc UAE dè chừng 16/01/2026 11:23

(PLO)- Trước giờ bóng lăn trận tứ kết U-23 châu Á 2026 giữa tuyển U-23 Việt Nam và UAE, HLV Kim Sang-sik rất tự tin vào con đường vào tốp 4 đội mạnh nhất cuộc chơi lớn.

HLV Kim Sang-sik khẳng định ông hài lòng với hành trình của toàn đội, nhưng đồng thời nhấn mạnh U23 Việt Nam chưa muốn dừng lại ở cột mốc tốp 8.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi bóng đá trẻ Việt Nam đã sớm góp mặt trong nhóm tám đội mạnh nhất châu lục. Theo ông, thành quả này đến từ nỗ lực bền bỉ của các cầu thủ trong suốt chặng đường vừa qua. Ông dành lời ghi nhận cho tinh thần chiến đấu, sự kiên trì và những giọt mồ hôi trên sân tập lẫn sân đấu, coi đó là nền tảng để đội bóng tiến vào vòng loại trực tiếp.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik thừa nhận UAE được đánh giá nhỉnh hơn ở khía cạnh thể hình và kỹ thuật cá nhân. Tuy vậy, điều khiến ông nói điều bất ngờ lại nằm ở chỗ: Việt Nam không chọn cách e dè trước ưu thế ấy. Ông khẳng định các học trò sẽ bước vào trận đấu với tinh thần của một tập thể đồng lòng, sẵn sàng chiến đấu đến cùng và không có chuyện lùi bước. Với ông, sức mạnh lớn nhất của đội bóng không nằm ở các chỉ số cơ bắp, mà nằm ở tính tổ chức, kỷ luật và sự gắn kết như một khối thống nhất.

Ông Kim cùng đội trưởng Khuất Văn Khang tự tin có kết quả tốt trước UAE. Ảnh: TAFC.

HLV Kim Sang-sik phân tích thêm việc UAE sở hữu nhiều cầu thủ có tốc độ và thể lực tốt, đặc biệt ở các tình huống tranh chấp và chuyển trạng thái. Dù vậy, ông tin U-23 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ càng về hệ thống chơi bóng, cách tổ chức đội hình và tinh thần tập thể. Một chi tiết được ông nhắc tới là lợi thế nghỉ nhiều hơn một ngày, giúp đội có thêm thời gian hồi phục và kiểm tra tình trạng chấn thương.

3 trận toàn thắng ở vòng bảng, theo ông Kim là tín hiệu cho thấy U-23 Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu Á, nhưng tham vọng của đội không chỉ dừng ở việc “đã vào tứ kết”. Ông tự tin nói cả đội muốn tiếp tục thử thách giới hạn và hướng đến những cột mốc cao hơn.

Về lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đang theo sát thể trạng của Nguyễn Đình Bắc và Lê Văn Thuận, đồng thời chuẩn bị các phương án dự phòng để chốt đội hình tối ưu trước giờ thi đấu.

UAE là đối thủ vừa vặn của Việt Nam tại vòng tứ kết. Ảnh: TAFC.

Khi được hỏi về những cái tên đáng chú ý bên phía UAE, ông đặc biệt lưu ý tiền đạo mang áo số 16 Junior Ndiaye, cầu thủ có thể hình nổi bật và tốc độ tốt. Bên cạnh đó là số 10 Mansoor Al Menhali cùng các cầu thủ chạy cánh của UAE, những người có khả năng phối hợp chồng biên và hỗ trợ tấn công hiệu quả. Dù vậy, thầy Hàn Kim tỏ ra vững tin khi cho rằng hàng thủ U-23 Việt Nam đủ năng lực để phong tỏa các mũi nhọn này.

Phía bên kia, HLV Marcelo Broli cho biết ông và các cộng sự đã theo dõi kỹ toàn bộ các trận vòng bảng của U-23 Việt Nam để xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Ông thể hiện sự tôn trọng với thành tích ba chiến thắng liên tiếp của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yếu tố hồi phục thể lực đóng vai trò then chốt ở giai đoạn này.

Ngoài ra, ông Broli cũng thừa nhận U-23 Việt Nam rất nguy hiểm ở các tình huống cố định, vì vậy UAE đã chuẩn bị kỹ cho khâu phòng ngự bóng chết. Theo HLV Broli, trong một trận tứ kết, chỉ một chi tiết nhỏ cũng có thể quyết định kết quả chung cuộc.