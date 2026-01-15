Sốc: Vợ chồng danh thủ Beckham suy sụp khi bị con trai đoạn tuyệt 15/01/2026 12:14

(PLO)- Brooklyn Beckham, con trai cả của cặp đôi nổi tiếng David và Victoria Beckham, đang gây sốc khi đã chặn toàn bộ người thân trong gia đình trên mạng xã hội, giữa lúc mâu thuẫn kéo dài nhiều năm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hành động của Brooklyn Beckham được xem là bước leo thang nghiêm trọng trong mối quan hệ vốn đã căng thẳng của một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới.

Theo các nguồn tin thân cận, Brooklyn 26 tuổi không chỉ chặn cha mẹ mà còn cả các em của mình trên Instagram và những nền tảng mạng xã hội khác. Động thái này diễn ra vào tháng 12-2025, thời điểm vốn được xem là dịp đoàn tụ của các gia đình, khiến cú sốc tinh thần với nhà Beckham càng trở nên nặng nề hơn. Cruz Beckham sau đó đã công khai xác nhận sự việc, tiết lộ rằng anh và bố mẹ “thức dậy và phát hiện mình bị Brooklyn chặn tài khoản” mà không hề có lời giải thích trực tiếp nào.

Nguồn cơn của sự việc được cho là bắt đầu sau khi Victoria Beckham bấm thích một đoạn video Brooklyn nấu ăn được đăng tải trên Instagram. Dù hành động này tưởng chừng vô hại, nó lại được xem là giọt nước tràn ly trong bối cảnh Brooklyn đang cố gắng giữ khoảng cách với gia đình trên không gian công khai.

Vợ chồng Brooklyn có dấu hiệu không muốn hàn gắn với gia đình. Ảnh: TNW.

Trước đó không lâu, anh đã thông qua công ty luật Schillings gửi một lá thư pháp lý đến cha mẹ, yêu cầu mọi liên lạc phải thông qua luật sư và đề nghị họ ngừng nhắc tên hay gắn thẻ anh trên mạng xã hội. Brooklyn được cho là muốn bảo vệ sức khỏe tinh thần của mình, đồng thời mong mọi nỗ lực hàn gắn (nếu có) sẽ diễn ra trong riêng tư thay vì trước sự soi xét của công chúng.

Tình hình hiện tại khiến David và Victoria Beckham rơi vào trạng thái suy sụp. Bạn bè của gia đình cho biết cặp đôi này “vô cùng đau lòng” và hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy. Ông bà của Brooklyn, những người luôn có mối quan hệ rất thân thiết với anh, cũng đang chịu tổn thương tinh thần nặng nề khi bị đẩy ra ngoài cuộc sống của cháu trai. Dù vậy, Brooklyn vẫn tiếp tục theo dõi ông bà trên mạng xã hội, cho thấy mối quan hệ này vẫn chưa hoàn toàn bị cắt đứt.

Về phía mình, Brooklyn được mô tả là chưa sẵn sàng làm lành. Các nguồn tin nói rằng anh đang tập trung xây dựng cuộc sống yên bình bên vợ là Nicola Peltz và không muốn bị cuốn vào những căng thẳng gia đình kéo dài.

Cựu danh thủ người Anh David Beckham đồng sở hữu CLB Inter Miami cùng vợ Victoria rất đau lòng với cách hành xử của con trai. Ảnh: TNW.

Brooklyn cảm thấy cha mẹ vẫn nhìn anh như một đứa trẻ, thay vì tôn trọng anh như một người đàn ông trưởng thành độc lập. Anh cũng bị tổn thương bởi những lời đồn cho rằng Nicola đang “kiểm soát” mình, coi đó là những nhận xét mang tính kỳ thị phụ nữ và không thể chấp nhận được.

Dù rạn nứt vẫn còn sâu sắc, Brooklyn vẫn khẳng định tình yêu dành cho gia đình, đồng thời nhấn mạnh lập trường ủng hộ vợ một cách tuyệt đối. Câu chuyện của nhà Beckham vì thế vẫn đang bỏ ngỏ, với nhiều người hy vọng rằng thời gian và sự đối thoại riêng tư có thể giúp hàn gắn mối quan hệ vốn từng rất gắn bó này.