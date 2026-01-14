Những cô gái chân dài VTV Bình Điền Long An nhận thưởng lớn 14/01/2026 12:42

(PLO)- Trong buổi Lễ ký kết thỏa thuận trách nhiệm giữa Sở VH-TT&DL tỉnh Tây Ninh với Công ty CP Phân bón Bình Điền đã đồng thời vinh danh, khen thưởng CLB bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An sau một năm 2025 thành công rực rỡ.

Buổi lễ tôn vinh những cô gái chân dài VTV Bình Điền Long An diễn ra như cột mốc “đóng dấu niềm tin”, bởi phía sau chiếc huy chương và chiếc cúp là cả một chiến lược nâng tầm đội bóng theo hướng chuyên nghiệp, bài bản và bền vững.

Năm 2025 là mùa giải đáng nhớ của các nữ nhi bóng chuyền Bình Điền Long An không thường tình. Đội bước lên ngôi vô địch quốc gia, rồi đại diện Việt Nam tranh tài ở sân chơi các CLB châu Á và giành ngôi á quân khiến người hâm mộ tự hào. Ở tuyến trẻ, đội tiếp tục gặt hái thêm nhiều danh hiệu, cho thấy nền móng đào tạo vẫn chạy đều và có chiều sâu.

Những cột mốc ấy đến từ một tập thể biết chịu áp lực, biết chắt chiu từng điểm số và bùng nổ đúng lúc, đặc biệt trong hành trình vô địch 2025 thể hiện bản lĩnh ở thời điểm quyết định.

Từ những thành công đó, bản thỏa thuận trách nhiệm với Sở VH-TT&DL tỉnh Tây Ninh là cơ sở pháp lý và nguyên tắc quản lý, giúp Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An điều hành CLB theo hướng chuyên nghiệp, ổn định lâu dài.

Trong câu chuyện về chuyên môn, VTV Bình Điền Long An mang về nhiều danh hiệu đã ghi đậm dấu ấn lực lượng. Năm qua, đội đóng góp nhiều nhân tố quan trọng cho bóng chuyền nữ Việt Nam như Thanh Thúy, Kim Thoa, Khánh Đang… Những cái tên và hình ảnh quen thuộc của họ với khán giả, luôn gắn với sự ngoan cường, tinh thần chiến đấu máu lửa, thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tặng thưởng và tuyên dương CLB phát triển bền vững trong hơn 20 năm qua.

Các cá nhân và tập thể CLB nhận thưởng xứng đáng gần 2 tỉ đồng.

Điểm đáng chú ý tại buổi lễ chiều 13-1 là phần khen thưởng xứng đáng cho những cô gái chân dài, mang tính động viên lớn. Theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh, đội được thưởng 320 triệu đồng cho thành tích thắng 8 trận tại giải Vô địch bóng chuyền quốc gia 2025, đồng thời nhận thêm 450 triệu đồng cho thành tích vô địch.

Bên cạnh phần thưởng cho tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng trao bằng khen cho 6 cá nhân thi đấu nổi bật là Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Lan Vy, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh và Lữ Thị Phương.

Không dừng ở đó, Công ty CP Phân bón Bình Điền tiếp tục “tiếp sức” bằng khoản thưởng 1 tỷ đồng trao cho Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An giúp CLB vận hành một cách hiện đại, phát huy thế mạnh sẵn có với hệ thống đào tạo bài bản, thương hiệu được người hâm mộ cả nước yêu mến.

Đội bóng chuyền nữ Bình Điền Long An sở hữu nhiều thành tích đáng mơ ước.

Trong năm 2026, VTV Bình Điền Long An cũng có lịch trình đầy ắp thử thách. Đội khởi động bằng Cúp Hoa Lư - Bình Điền vào tháng 3 tại Ninh Bình, rồi bước ra sân chơi lớn hơn ở AVC Women’s Champions League 2026 tại Hàn Quốc với tư cách nhà vô địch quốc gia. Theo lịch thi đấu quốc tế do AVC công bố, giải Women’s Champions League 2026 diễn ra từ ngày 26 đến 30-4 tại Goyang (Hàn Quốc).

Mùa hè, đội còn tham dự Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 vào tháng 5 tại Tây Ninh, hướng đến nhiệm vụ đại diện tỉnh ở Đại hội TDTT toàn quốc 2026 vào tháng 11, và đặt mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại giải vô địch quốc gia.