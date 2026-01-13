Ronaldo bó tay rồi 13/01/2026 13:20

Gặp đối thủ tranh chấp trực tiếp Al Hilal nhưng Ronaldo và đồng đội của Al Nassr lại thua 1-3 ở giải Saudi Pro League. Ronaldo vẫn ghi bàn nhưng đội thì thua, kiểu này Ronaldo bó tay rồi.

Đối thủ của Ronaldo là Messi phải “gánh team” Inter Miami rất nặng nề nhưng vừa có danh hiệu vô địch Mỹ, bản thân Messi còn đoạt giải cá nhân là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải nhà nghề Mỹ. Trong khi đó Ronaldo cùng những hảo thủ thế giới khác về với Al Nassr cứ mãi trắng tay.

Ronaldo đối đầu với Darwin Nunez trong trận derby Riyadh tối 12-1 giữa Al Nassr và Al Hilal, Ronaldo ghi bàn nhưng Al Nassr thua 1-3. Ảnh:K.T

10 lượt trận đầu Saudi Pro League 2025-2026, Al Nassr khởi đi không thể ấn tượng hơn với 10 chiến thắng, sang lượt trận 11 có trận hòa đầu tiên, thế là Al Nassr bị Al Hilal qua mặt. Nay đến lượt trận 14 theo 3 trận thua, Al Nassr còn không thể “ngửi khói” đại kỳ phùng Al Hilal vì để đối thủ bỏ quá xa, 38 điểm của Al Hilal so với 31 điểm của Al Nassr.

Đã vậy trận derby Riyadh tối 12-1 giữa Al Nassr và Al Hilal thì đội của Ronaldo đã thua thảm 1-3, nhưng bàn thắng của Al Nassr lại do Ronaldo ghi.

Ronaldo cùng Al Nassr đã bị Al Hilal vượt mặt rất xa sau 14 lượt trận.

Về Al Nassr, tài sản của Ronaldo liên tục gia tăng chóng mặt nhưng Al Nassr thì không có chiếc cúp chính thức nào. Mùa giải châu lục hiện nay, Al Nassr phải chơi sân chơi hạng hai châu Á. Rõ là Ronaldo bó tay.

Những năm tháng đá ở châu Âu, có khi nào mà Ronaldo phải đá giải Europa League đâu, đó là sự sỉ nhục cỗ máy săn bàn không thời gian này. Saudi Pro League có 18 đội, qua 14 lượt trận, tức chưa được nửa chặng đường, nhưng Ronaldo đã bó tay không thể “gánh team” lên ngôi Saudi Pro League mùa này rồi khi Al Hilal đã nóng máy và băng băng tăng tốc.

Ronaldo về Al Nassr giữa mùa 2022, nhưng hoàn toàn chưa có danh hiệu tập thể nào từ ba giải nội địa của Saudi Arabia và các giải châu Á.