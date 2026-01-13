HLV John Herdman của tuyển Indonesia “nhỏ nhưng có võ” 13/01/2026 13:16

Buổi ra mắt tân thuyền trưởng của tuyển Indonesia, HLV John Herdman lùi lại một ngày, tức vào sáng 13-1 tại Jakarta. Khi chạm mặt nhà cầm quân người Canada gốc Anh, báo chí Indonesia ngạc nhiên về tầm vóc thể hình của HLV John Herdman.

HLV John Herdman, 50 tuổi, cao 1,7m, với "tây", rõ ràng đây là một vóc dáng khiêm tốn, trong khi đó hình ảnh trên mạng thì trông có vẻ John Herdman rất cao to. Biết được điều này, HLV John Herdman chủ động nói với báo chí: “Trên TV, trông tôi to con và tầm vóc, nhưng thực tế tôi nhỏ con, nhưng mọi người đừng thất vọng, tinh thần của tôi rất cao qua những gì tôi từng làm được cho các cấp độ đội tuyển”.

HLV John Herdman trong lần dẫn dắt tuyển Canada tại World Cup 2022. Ảnh:Bola

Vừa đến Jakarta tối 10-1, lẽ ra buổi ra mắt và gặp gỡ truyền thông Indonesia của ông Herdman sẽ diễn ra ngày 12-1, nhưng do chưa quen thời tiết, tân thuyền trưởng Indonesia mệt mỏi nên dời lại 1 ngày.

Vị HLV này hứa hẹn rất nhiều và quyết tâm đưa nền bóng đá Indonesia lên tầm cao mới mà ông nhìn thấy tiềm năng là quốc gia rộng lớn, đam mê bóng đá, tài năng trẻ nhiều. HLV John Herdman cụ thể hóa ngay kế hoạch là vào tháng 3 tới, tuyển Indonesia sẽ đá giải FIFA Serie gặp những đối thủ xứng tầm.

Cũng cần nói thêm là vào tháng 3, khi nhiều đội châu Á đá vòng loại Asian Cup 2027 thì những đội tuyển không có lịch đá (Indonesia đã có vé dự Asian Cup 2027) thì được đá giải giao hữu gọi là FIFA Serie để có cơ hội tích điểm FIFA.

Có thể khẳng định rằng, HLV Herdman chưa am hiểu bóng đá Indonesia và Đông Nam Á. Ảnh:Bola

LĐBĐ Indonesia đã giao nhiệm vụ cho HLV John Herdman trong năm 2026 này là có thành tích tốt tại AFF Cup 2026, dẫn dắt U-23 Indonesia đá Asiad tại Nhật Bản, sang năm 2027 đá VCK Asian Cup. Hợp đồng của HLV Herdman có tổng thời hạn 4 năm, trong đó 2 năm bắt buộc và 2 năm còn lại hai bên bàn bạc trước khi có quyết định tiếp tục hay không.