Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026 Diễn viên Bình Minh mang Xuân yêu thương cho người khuyết tật đam mê Pickleball

(PLO)- “Giải Pickleball Paralympic Việt Nam 2026” sắp khai diễn do tài tử Bình Minh khởi xướng cho một điểm sáng ấm áp, nơi thể thao trở thành sợi dây nối những trái tim mạnh mẽ, bền bỉ và khao khát của người khuyết tật ra sân như bất kỳ ai.

Giữa nhịp sống gấp gáp những ngày cuối năm, một tin tức khiến nhiều người dừng lại vài giây để mỉm cười: diễn viên Bình Minh tổ chức một giải Pickleball dành riêng cho vận động viên (VĐV) khuyết tật Việt Nam, để Xuân Bính Ngọ 2026 thêm tràn đầy yêu thương.

Nghĩa cử đẹp của Bình Minh và những người bạn

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Bình Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bình Minh Group, là “kiến trúc sư” của sự kiện lớn Pickleball Paralympic Việt Nam 2026. Điều thú vị là cái tên Bình Minh vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh một diễn viên, nay lại xuất hiện ở một vai trò khác, thắp lửa tinh thần thể thao, truyền cảm hứng và kết nối cộng đồng cho những người khuyết tật yêu Pickleball.

. PV: Chào diễn viên Bình Minh, vào thời điểm cận Tết, nhiều đơn vị thường chọn tổ chức các hoạt động nhẹ nhàng, vì sao ông lại quyết định bắt tay làm một giải đấu quy mô cho VĐV khuyết tật, lại là Pickleball?

Tay vợt Bình Minh đồng điệu với tinh thần thể thao và ý chí vươn lên của người khuyết tật.

+ Diễn viên Bình Minh: Tôi nghĩ cảm xúc đến trước kế hoạch. Có lần tôi chứng kiến các VĐV khuyết tật thi đấu, cảm giác thật sự rất khó tả: vừa thương, vừa nể, vừa tự hào. Nghị lực của họ khiến mình tự hỏi: tại sao họ không có thêm nhiều sân chơi hơn, nhiều tiếng vỗ tay hơn? Đúng lúc đó, các VĐV Việt Nam cũng đang chuẩn bị tham dự ASEAN Para Games tháng 1 ở Bangkok, Thái Lan. Tôi tin các bạn ấy có thể mang về thành tích đẹp, thậm chí tạo bất ngờ, bởi tinh thần thi đấu của họ rất gan góc, rất kiên cường.

. Có phải ý tưởng “phải làm ngay” xuất phát từ khoảnh khắc xúc động ấy?

+ Đúng vậy. Tôi trao đổi với một người anh, người bạn mà tôi rất trân trọng là Nhà báo Võ Danh Hải – anh ấy gắn bó lâu năm với phong trào thể thao và truyền thông nên có góc nhìn rất thực tế. Sau đó, chúng tôi kết nối với Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam. Anh Nghĩa đã hơn 20 năm đi cùng thể thao người khuyết tật, hiểu rõ họ cần gì và thiếu gì. Ba anh em ngồi lại, và gần như không mất nhiều thời gian để thống nhất tổ chức một giải đấu cho họ, càng sớm càng tốt, để tạo động lực đúng lúc và tạo niềm vui đúng mùa.

Nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam, ông Huỳnh Vĩnh Ái (giữa) cảm động với tấm chân tình của tài tử Bình Minh và những người bạn.

. Nhiều người tò mò, ban đầu nghe nói giải hướng đến người khuyết tật đam mê Pickleball ở TP.HCM, vì sao mới qua buổi ra mắt nhẹ nhàng đã lan tỏa ra khắp cả nước nhanh như vậy?

+ Tôi vui như vừa trúng số để có thêm kinh phí cho cuộc chơi này. Sau khi thông tin được chia sẻ, rất nhiều vận động viên ở các tỉnh gọi điện, nhắn tin xin đăng ký. Có những bạn nói thẳng: “Em biết trình độ chưa chuyên nghiệp đâu, nhưng em muốn được ra sân, muốn được sống trong không khí của giải đấu”. Mình nghe mà cảm động lắm.

Thực sự công tác chuẩn bị lúc này quá gấp gáp, nhất là lo ăn ở, di chuyển trong những ngày cuối năm theo một cách rất đặc biệt, nhưng nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Ủy ban Paralympic Việt Nam, ban tổ chức vẫn quyết tâm mở rộng cánh cửa. Hiện đã có hơn 100 vận động viên đến từ gần 10 tỉnh, thành đăng ký tham dự.

Những người khuyết tật hào hứng chờ đợi sân chơi lớn mà diễn viên Bình Minh chia sẻ "dành cho các bạn, của các bạn, vì các bạn".

. Con số ấy khá ấn tượng. Nhưng về chuyên môn, khán giả có thể chờ đợi những trận đấu gay cấn và quyến rũ không, thưa ông?

+ Tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ. Khi các VĐV từ Para Games Bangkok trở về, họ sẽ thi đấu ở nội dung Pro. Lúc ấy, mọi người sẽ thấy họ vào sân với năng lượng rất dữ dội, quyết liệt và giàu kỹ thuật. Pickleball là môn thể thao tạo cảm giác “vừa gần gũi vừa gây nghiện” với các động tác nhanh, linh hoạt, đòi hỏi phản xạ, phối hợp, chiến thuật. Những VĐV khuyết tật khi đã nghiêm túc tập luyện thì độ “cháy” không hề kém bất cứ ai.

Rộng mở vòng tay yêu thương cho người khuyết tật Việt Nam

. Ông có thể chia sẻ rõ hơn về cách ban tổ chức phân chia nội dung thi đấu để phù hợp cho nhiều đối tượng vận động viên?

Diễn viên Bình Minh mang ánh sáng màn bạc đến sân chơi Pickleball cho người khuyết tật.

+ Chúng tôi đang thiết kế để vừa có sân chơi rộng mở cho các vận động viên phong trào, vừa có phần tranh tài chất lượng cho nhóm chuyên nghiệp. Điều quan trọng là đảm bảo tính công bằng, an toàn, và tạo được cảm giác được tôn trọng cho tất cả người tham gia. Mỗi VĐV đến sân chơi này đều mang theo câu chuyện của mình, và họ xứng đáng được thi đấu trong những tiếng vỗ tay cổ vũ cuồng nhiệt.

. Để chạy một giải lớn trong thời gian ngắn, chắc chắn cần sự đồng hành từ các mạnh thường quân. Sự hỗ trợ ấy đang diễn ra thế nào?

+ Tôi rất cảm kích và biết ơn. Ngay khi ban tổ chức công bố giải đấu, chúng tôi nhận được sự chung tay đáng quý từ nhiều đơn vị. Đặc biệt, nhà tài trợ vàng Quốc Khánh Land của bạn Trần Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch HĐQT đã cam kết đồng hành lâu dài. Các nhà tài trợ bạc như Nam Á Bank, Jola, Hi Sport và KAMITO cũng vào cuộc rất nhanh, vì một sân chơi tử tế cho người khuyết tật yêu Pickleball. Bên cạnh đó, hiện vẫn có nhiều đơn vị đang liên hệ để tham gia hỗ trợ. Với chúng tôi, mỗi sự ủng hộ đều có ý nghĩa, vì nó trực tiếp biến “mong muốn” thành “cơ hội” cho mỗi VĐV.

Nhà tổ chức Bình Minh cảm kích những tấm lòng vàng như Chủ tịch trẻ Trần Hoàng Quốc Khánh cùng các cộng sự trong cuộc chơi giàu ý nghĩa.

. Nếu nhìn xa hơn một giải đấu, ông mong điều gì sẽ ở lại sau cuộc chơi giàu ý nghĩa cho người khuyết tật Việt Nam?

+ Tôi mong đây là điểm khởi đầu cho một phong trào bền vững. Khi cộng đồng nhìn thấy những VĐV thi đấu, họ sẽ hiểu rằng người khuyết tật không cần sự thương hại. Tôi thấy rõ ý chí của họ, tàn mà không phế. Điều họ cần là điều kiện và sự công nhận. Tôi hy vọng Pickleball sẽ trở thành một cánh cửa mới để họ rèn luyện sức khỏe, mở rộng mối quan hệ, tự tin bước ra đời sống xã hội, và quan trọng hơn là cảm thấy mình thuộc về một cộng đồng.

. Trước thềm Xuân Bính Ngọ, ông muốn gửi lời nhắn gì đến khán giả và các nhà hảo tâm?

+ Những ngày giáp Tết thường làm người ta mềm lòng hơn, và tôi mong chúng ta giữ sự mềm lòng đó bằng hành động cụ thể. Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần từ các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. Chỉ cần mỗi người góp một phần nhỏ, chúng ta có thể tạo ra một sân chơi hạnh phúc cho những đồng bào kém may mắn, để họ được sống trọn với đam mê thể thao. Tôi tin tinh thần tương thân tương ái của người Việt sẽ lan tỏa mạnh, nhất là vào dịp Tết.

Tiến sĩ Lý Đại Nghĩa (phải), Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam với những chiếc xe lăn nghĩa tình từ HiSports.

. Xin cảm ơn diễn viên Bình Minh về cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc.