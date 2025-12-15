Ý nghĩa giải Pickleball hướng về đồng bào vùng lũ Đắk Lắk 15/12/2025 22:25

(PLO)- Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk đẩy mạnh kết nối hội viên, đồng thời tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng, tiêu biểu như giải Pickleball “Chung tay vì phía Đông Đắk Lắk”, lan tỏa tinh thần thể thao và trách nhiệm xã hội.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk là giải Pickleball với thông điệp “Chung tay vì phía Đông Đắk Lắk”, hoạt động vừa lan tỏa tinh thần thể thao, vừa hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt.

Lan tỏa tinh thần thể thao và trách nhiệm xã hội

Giải đấu được tổ chức trong không khí sôi nổi, thu hút sự tham gia đông đảo của các vận động viên ở nhiều độ tuổi khác nhau trên địa bàn tỉnh. Không đặt nặng yếu tố thành tích, giải Pickleball mang tinh thần giao lưu, đoàn kết và gắn bó, tạo nên một sân chơi lành mạnh, nơi các hội viên có cơ hội rèn luyện sức khỏe, giải tỏa áp lực công việc và tăng cường sự kết nối trong cộng đồng doanh nghiệp.

Các trận đấu diễn ra sôi động, hấp dẫn, thể hiện rõ tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng và sự tôn trọng lẫn nhau. Qua từng pha bóng, hình ảnh các doanh nhân, hội viên cùng nhau vận động, cổ vũ và chia sẻ niềm vui đã góp phần tạo nên bầu không khí gần gũi, thân thiện, đúng với tinh thần mà Hiệp hội hướng tới.

Các vận động viên tham gia giải Pickleball chung tay vì đồng bào vùng lũ.

Không chỉ dừng lại ở giá trị rèn luyện thể chất, giải đấu còn đóng vai trò như một cầu nối quan trọng, giúp các hội viên mở rộng mối quan hệ, tăng cường hợp tác và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua hoạt động thể thao, Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò tập hợp, dẫn dắt hội viên, lan tỏa những giá trị tích cực và xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp năng động, gắn bó và phát triển bền vững.

Ý nghĩa nhân văn ở chương trình lớn vì đồng bào vùng lũ

Điểm đặc biệt của giải Pickleball năm nay là việc lồng ghép thông điệp nhân văn “Chung tay vì phía Đông Đắk Lắk”, hướng về các địa phương đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Phía Đông của tỉnh Đắk Lắk thời gian qua chịu ảnh hưởng lớn bởi mưa lũ, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và đời sống của người dân.

Trước thực tế đó, Hiệp hội đã kêu gọi sự chung tay, góp sức của các hội viên, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của Hiệp hội cùng sự đóng góp tự nguyện của các hội viên, Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk đã trao tặng 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Ban tổ chức khai mạc giải Pickleball do Hiệp hội Bất động sản Đắk Lắk tổ chức với các hoạt động thi đấu trong không khí đoàn kết và sôi nổi.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng hỗ trợ thêm 20 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Phú, góp phần kịp thời giúp đỡ những hộ dân đang gặp nhiều khó khăn.

Các thành viên năng động của Hiệp hội còn trực tiếp tổ chức các hoạt động trao quà tại địa phương, thể hiện sự đồng hành cụ thể và thiết thực. Tại xã Phú Mỡ, Hiệp hội đã trao tặng 100 suất quà cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Hoạt động này có sự tham gia của ông Nguyễn Bá Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, Chủ nhiệm CLB Bất động sản Đông Đắk Lắk; ông Tôn Thất Tăng và ông Trần Quốc Vũ – Phó Chủ nhiệm CLB cùng nhiều thành viên khác.

Những phần quà nhỏ mang ý nghĩa lớn vì cộng đồng.

Việc trực tiếp đến địa phương, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Mỡ trong khâu tiếp nhận, lập danh sách và tổ chức trao quà đã bảo đảm tính minh bạch, kịp thời và đúng đối tượng. Quan trọng hơn, sự hiện diện và sẻ chia của Hiệp hội đã mang lại nguồn động viên tinh thần to lớn cho người dân vùng lũ trong giai đoạn khó khăn.

Thông qua chuỗi hoạt động thể thao gắn với thiện nguyện, Hiệp hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, chung tay xây dựng một Đắk Lắk phát triển bền vững, giàu tính nhân văn và trách nhiệm xã hội.