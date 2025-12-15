"Siêu dự bị" lập công đưa U-22 Việt Nam vào chung kết 15/12/2025 17:55

(PLO)- Hai cầu thủ vào sân thay người trong hiệp hai Lê Văn Thuận và Thanh Nhàn không ngờ đã ghi bàn ở những phút cuối vào lưới U-22 Philippines để đưa tuyển U-22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 33.

Các tuyển thủ trẻ U-22 Philippines đã gây bất ngờ lớn khi biến Indonesia thành cựu vô địch SEA Games nhưng không thể gây sốc trước các đồng nghiệp U-22 Việt Nam với những “phát súng” chính xác ở cuối trận của hai "siêu dự bị". Thầy trò HLV Kim Sang-sik vỡ òa trong niềm hạnh phúc chiến thắng và đây cũng là cái kết nghiệt ngã cho U-22 Philippines.

U-22 Việt Nam vượt qua sức ép

Bước vào trận bán kết SEA Games 33 gặp U-22 Philippines, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thể hiện sự nhất quán trong tư duy chiến thuật khi chỉ điều chỉnh duy nhất một vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Malaysia. Sự thay đổi nằm ở khu trung tuyến, nơi tiền vệ Xuân Bắc được trao cơ hội đá chính, còn Thái Sơn tạm thời ngồi dự bị.

Ngoài chi tiết này, ông Kim giữ nguyên bộ khung quen thuộc đã vận hành ổn định, cho thấy niềm tin lớn của ban huấn luyện vào sự gắn kết, tính tổ chức và khả năng kiểm soát thế trận của các học trò.

Cái kết nghiệt ngã cho Philippines ở trận bán kết. Ảnh: TN.

Trước giờ bóng lăn, đội trẻ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn phần nào nhờ chiến thắng 2-1 trước chính Philippines tại bán kết giải U-23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Tuy nhiên, cuộc tái đấu tại SEA Games 33 diễn ra trong bối cảnh rất khác. Đội bóng của HLV Garrath McPherson bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, sự tự tin cao độ và khát vọng tạo nên cột mốc lịch sử.

Thực tế trên sân cho thấy U-22 Philippines đã tiến bộ rõ rệt, không còn là đối thủ dễ bị áp đảo như trong những lần chạm trán trước. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Philippines chủ động đẩy cao đội hình, triển khai lối chơi pressing quyết liệt và liên tục gây sức ép lên phần sân Việt Nam. Các cầu thủ áo trắng tận dụng tốt ưu thế về thể hình, thể lực và tốc độ để tạo nên thế trận đầy khó chịu.

Đội trưởng Sandro Reyes đóng vai trò trung tâm trong lối chơi khi liên tục điều tiết nhịp độ, phân phối bóng hợp lý và tung ra những đường chuyền mở biên đầy ý đồ. Trên hàng công, Mariona và Banatao thường xuyên có những pha tăng tốc mạnh mẽ, khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ U-22 Việt Nam, khiến hệ thống phòng ngự áo đỏ nhiều thời điểm rơi vào trạng thái chao đảo.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam giành quyền chơi chung kết SEA Games 33. Ảnh: TN.

Trong nửa hiệp đầu, các tuyển thủ Việt Nam gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng. Các học trò của HLV Kim Sang-sik bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà, buộc phải ưu tiên phòng ngự và tập trung hóa giải sức ép từ đối phương. U-22 Philippines không chỉ kiểm soát tốt không gian mà còn tạo ra một vài tình huống xâm nhập vòng cấm đáng chú ý, buộc hàng thủ Việt Nam phải thi đấu với sự tập trung cao độ để tránh những sai lầm có thể phải trả giá đắt.

2 bàn thắng vàng của siêu dự bị

Khi thời lượng kiểm soát bóng tăng lên, U-22 Việt Nam bắt đầu tạo ra những tình huống tiếp cận khung thành đối phương, dù hiệu quả cuối cùng vẫn chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng. Cơ hội lần lượt xuất hiện trước các cầu thủ tấn công nhưng tiếc là Đình Bắc, Lê Viktor, Xuân Bắc,… đều không thể tận dụng.

Bước sang hiệp hai, Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. HLV Kim Sang-sik quyết định tung lần lượt Thanh Nhàn, Lê Văn Thuận, Thái Sơn vào sân mở rộng thế trận tấn công. Rất nhiều cú dứt điểm tung ra đều bị hàng thủ U-22 Philippines lăn xả cản phá hoặc không khó với thủ môn Guimaraes.

Cú đánh đầu hiểm hóc của Lê Văn Thuận thành bàn ở phút 89. Ảnh: TN

Thế trận giằng co kéo dài cho thấy sự thận trọng của cả hai đội trong một trận đấu loại trực tiếp. Đội tuyển trẻ Việt Nam nỗ lực áp đặt lối chơi, kiên trì kiểm soát bóng và tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, trong khi U-22 Philippines trung thành với đấu pháp phòng ngự chặt chẽ, sẵn sàng tung ra những đòn phản công nhanh mỗi khi có cơ hội. Sự cân bằng ấy khiến nhịp độ trận đấu luôn ở mức cao, nhưng số tình huống nguy hiểm thực sự lại không nhiều.

Khi tất cả đều nghĩ đến kịch bản hiệp phụ, bước ngoặt đã đến ở phút 89. Từ pha lên bóng bên cánh trái, Phi Hoàng thực hiện đường chuyền chính xác như đặt vào vòng cấm, tạo điều kiện để Lê Văn Thuận hiểm hóc khiến thủ môn Guimaraes bất lực. Bàn thắng muộn làm bùng nổ cảm xúc trên sân, các cầu thủ Việt Nam điên cuồng ăn mừng, còn U-22 Philippines rơi vào trạng thái sững sờ.

Thanh Nhàn ấn định chiến thắng 2-0. Ảnh: TN.

Chưa kịp lấy lại tinh thần, U-22 Philippines tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh ở phút bù giờ 90+1. Thanh Nhàn thực hiện cú sút phạt trực tiếp từ ngoài vòng cấm, chếch bên cánh trái, đưa bóng đi hiểm hóc làm tung lưới đối phương lần thứ hai.

Hai bàn thắng chóng vánh ở những phút cuối đã khép lại trận bán kết đầy kịch tính, đưa bóng đá trẻ Việt Nam vào chung kết SEA Games 33 trong niềm hân hoan, đồng thời để lại cái kết đầy nghiệt ngã cho nỗ lực đáng khen của U22 Philippines.