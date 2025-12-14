Indonesia không có cửa trước tuyển Việt Nam ở bán kết 14/12/2025 12:05

(PLO)- Trước khi gặp đương kim vô địch SEA Games, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Indonesia, ông Akira Higashiyama, khẳng định các học trò của mình chưa muốn dừng lại sau khi đã tạo nên cột mốc lịch sử.

Lần đầu tiên kể từ năm 2001, đội tuyển nữ Indonesia giành quyền vào bán kết SEA Games, và theo nhà cầm quân người Nhật Bản, mục tiêu của họ không chỉ dừng ở việc góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất.

Ở trận bán kết sắp tới, Indonesia sẽ chạm trán đội tuyển nữ Việt Nam trên sân vận động IPE (Chonburi) vào ngày 14-12. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, HLV Akira cho rằng trong bóng đá, mọi kịch bản đều có thể xảy ra nếu đội bóng giữ được tinh thần và sự tập trung cao nhất. Ông nhấn mạnh toàn đội bước vào trận đấu với tâm thế bình tĩnh, tự tin và sẵn sàng tạo nên bất ngờ tiếp theo tại giải đấu năm nay.

Theo ông Akira, các cô gái Việt Nam là một trong những đội tuyển hàng đầu khu vực Đông Nam Á với nhiều lần đăng quang tại SEA Games, đồng thời cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Tuy nhiên, Indonesia không đến bán kết với tâm lý e dè. Toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ nỗ lực hết sức để thể hiện hình ảnh một tập thể giàu khát vọng, sẵn sàng chiến đấu vì lịch sử.

Ông thầy trẻ người Nhật Akira hy vọng Indonesia làm nên lịch sử trước nhà vô địch Việt Nam nhưng điều này là cực khó. Ảnh: VFF.

Cùng chung quan điểm với HLV trưởng, tiền đạo Gea Yumanda cho rằng việc đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam không phải là điều bất khả thi. Cô thừa nhận Việt Nam là đối thủ rất mạnh và bản thân Indonesia từng thất bại trước đội bóng này tại AFF Cup 2024. Tuy nhiên, Gea tin rằng thời điểm hiện tại đã khác, khi toàn đội đã trưởng thành hơn sau những bài học quý giá ở vòng bảng và có sự chuẩn bị kỹ càng về cả thể lực lẫn tinh thần.

Theo chân sút của Indonesia, lợi thế lớn của đội nhà là quãng thời gian nghỉ ngơi lên tới năm ngày, đủ để các cầu thủ hồi phục hoàn toàn và đạt trạng thái tốt nhất trước trận bán kết. Cô khẳng định toàn đội sẽ chiến đấu với quyết tâm cao nhất để mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Indonesia.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung, dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm nhận định Indonesia có những bước tiến rõ rệt so với thời điểm hai đội gặp nhau tại AFF Cup ở Hải Phòng. Đặc biệt, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch đã mang đến nguồn năng lượng mới, giúp Indonesia trở nên mạnh mẽ và khó lường hơn.

Tuyển nữ Việt Nam đang hướng đến cột mốc 5 lần giành huy chương vàng SEA Games liên tiếp. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông Chung cho biết ban huấn luyện Việt Nam đã nghiên cứu kỹ đối thủ và có những phương án chiến thuật phù hợp, nhất là trong việc đối phó với các cầu thủ Indonesia có thể hình tốt. Dù vậy, ông vẫn tin tưởng vào khả năng giành chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam nếu toàn đội thi đấu đúng với phong độ và bản lĩnh vốn có.

Tiền đạo Phạm Hải Yến khẳng định các cầu thủ Việt Nam đang có tinh thần rất tốt, sẵn sàng và đoàn kết khi bước vào trận bán kết. Cô cũng bày tỏ niềm tự hào khi được trao băng đội trưởng trong một số trận đấu tại SEA Games lần này, đồng thời nhấn mạnh sự gắn kết lâu năm trong đội hình là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu chiến thắng.