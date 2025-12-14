Bán kết bóng đá nữ SEA Games 33: Mục tiêu “4 vàng bóng đá” của Thái Lan sẽ bắt đầu “sụp” tối nay 14-12? 14/12/2025 11:18

Chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan nêu mục tiêu vô địch cả 4 nội dung của bộ môn bóng đá gồm bóng nam, nữ và futsal nam, nữ nhưng rất khó.

Tối 14-12, cụ thể lúc 18 giờ 30 giờ, tuyển Thái Lan chạm trán với Philippines ở trận bán kết 2. Trận bán kết 1 giữa tuyển Việt Nam - Indonesia (16 giờ), tất nhiên thầy trò HLV Mai Đức Chung không khó lấy suất vào chung kết.

HLV Nuerengrutai Srathongvian của Thái Lan tiếp cận thách thức thứ nhất trong mục tiêu "4 vàng bóng đá" của chủ nhà SEA Games 33. Ảnh:B.P

Bóng đá nữ Thái Lan hiện nay vốn đang nằm trong thời kỳ không mạnh.Nó cũng giống như thực trạng bóng đá nam của Thái Lan, “tre già măng chưa mọc”.

Vừa qua họ thất bại hoàn toàn giải khu vực và châu lục. Thái Lan đá vòng loại Asian Cup 2026 trên sân nhà để thua Ấn Độ mất chiếc vé đi Úc. Sau đó sang Việt Nam dự AFF Cup, họ cũng bị Myanmar và Việt Nam “đè”. HLV Akira Nishino phải ra đi.

Pha ăn bàn của tuyển Phillipines trước tuyển Việt Nam. Ảnh:PFF

Có chi tiết lưu ý CLB Asian Scholar của Thái Lan là vô đối của giải vô địch nữ Thái Lan, đây được gọi là “đội tuyển Thái Lan thu nhỏ" có tay săn bàn Tanakarn Dangda và nhiều tuyển thủ khác. Tuy nhiên vừa qua họ không vượt qua được vòng sơ loại AFC Champions League nữ (CLB TP.HCM thì được miễn vòng này). Tình trạng đội tuyển nữ Thái Lan hệt như đội tuyển nam. Các thế hệ trẻ thi đấu thiếu ấn tượng, không có kinh nghiệm, chính vì vậy khi trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan, bà Nuerengutai Srathongvian gọi lại các cựu binh, trong đó có không ít tuyển thủ trên 35 tuổi.

Với Philippines đây là một tập thể mạnh, thi đấu có tổ chức. HLV Mark Torcaso trẻ hóa để sang năm dự Asian Cup và săn vé World Cup 2027. Trong đội hình Philippines có những cầu thủ tuổi 18, 19... bên cạnh những đàn chị già dặn như Sarina Bolden, Chandler McDaniel...

Trong trận Philippines đánh bại tuyển Việt Nam 1-0 đã cho thấy đó là một tập thể có tính tổ chức cao, thi đấu bản lĩnh, hàng phòng ngự khó phá vỡ và những pha phản đòn rất chớp nhoáng nhờ những cô gái mang dòng máu lai rất to, khỏe đang thi đấu tại Nhật Bản và Mỹ mang tư duy bóng đá hiện đại.

Chủ nhà SEA Games 33 nuôi mục tiêu “4 vàng bóng đá" sẽ đối mặt với thách thức thứ nhất trong bước đường chinh phục trước nữ Philippines đang lên và lối chơi rất hiện đại này.

HLV Mark Torcaso cũng là nhà cầm quân rất lâu của Philippines, trước đây ông là trợ lý của HLV Milicic (Úc), sau World Cup 2023 thì ông lên thay người đồng hương tiếp tục dẫn dắt nữ Philippines.

Từ bán kết, nếu trong 90 phút hai đội hòa nhau sẽ đá hai hiệp phụ... và luân lưu để phân định thắng thua.

Dự đoán: Philippines thắng một bàn cách biệt