Argentina gây sốc với 'Lệnh cấm Messi' 05/01/2026 13:52

(PLO)- Bóng đá Argentina đang chứng kiến một bước đi cứng rắn và đầy tranh cãi khi Liên đoàn bóng đá nước này ban hành quy định mới mang tên là “Lệnh cấm Messi”.

Chính sách mới của bóng đá Argentina hướng đến việc kiểm soát tình trạng các tài năng trẻ rời quê hương sang châu Âu từ quá sớm, như trường hợp của Messi trước khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với bất kỳ CLB nào trong nước. Đây được xem là nỗ lực nhằm tái cân bằng hệ sinh thái đào tạo trẻ vốn đã chịu nhiều thiệt thòi trong nhiều năm qua.

Theo các nguồn tin quốc tế, quy định mới được xây dựng xuất phát từ chính câu chuyện của Lionel Messi. Khi còn là một cậu bé, Messi rời Argentina để sang Tây Ban Nha gia nhập Barcelona mà chưa từng ký hợp đồng chuyên nghiệp với đội bóng quê nhà. Sau này, anh trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng các CLB từng đào tạo anh ở Argentina lại không nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào từ thành công ấy. Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) xem đây là một lỗ hổng lớn cần phải bịt lại.

Trong nhiều năm, các học viện và CLB địa phương đóng vai trò nền móng cho sự phát triển của bóng đá Argentina, nhưng thường xuyên mất trắng những tài năng sáng giá vào tay các đội bóng châu Âu. Nguyên nhân đến từ việc các tuyển trạch viên tiếp cận cầu thủ khi họ chưa đủ tuổi ký hợp đồng chuyên nghiệp, khiến việc ra đi diễn ra hợp pháp nhưng gây thiệt hại lớn cho bên đào tạo.

Barcelona hưởng lợi vô cùng lớn với siêu sao Messi. Ảnh: EPA.

Với “Lệnh cấm Messi”, Argentina đưa ra biện pháp răn đe gây rúng động. Bất kỳ cầu thủ trẻ nào tự ý sang châu Âu mà chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp với một CLB trong nước sẽ không được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia trẻ.

Thông điệp này đã được trang Rising Ballers dẫn lại, cho thấy AFA sẵn sàng hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo vệ hệ thống đào tạo dài hơi.

Quy định cũng nhắm trực diện vào hình thức chuyển nhượng tự do, vốn bị coi là con đường khiến các CLB của Argentina chịu thiệt nặng nhất. Những cầu thủ rời đi mà không mang lại phí chuyển nhượng sẽ không còn cơ hội khoác áo các đội tuyển trẻ, bất kể tài năng đến đâu. AFA cho rằng quyền lực gia đình không nên bị lạm dụng để phá vỡ sự công bằng trong bóng đá trẻ.

Messi đang khoác áo cho CLB Inter Miami ở Mỹ. Ảnh: EPA.

Giám đốc các đội tuyển trẻ AFA, Javier Mendez Cartier, khẳng định đây là quyết định mang tính hệ thống, được thông qua bởi Chủ tịch và Ban Chấp hành Liên đoàn. Ông nhấn mạnh rằng mục tiêu cốt lõi là bảo vệ quyền lợi của các câu lạc bộ đào tạo và ngăn chặn việc cầu thủ trẻ bị khai thác quá sớm, cả về chuyên môn lẫn thương mại.

Theo ông Mendez, bất kỳ ai lựa chọn lách luật bằng cách dựa vào quyền di cư của gia đình đều phải chấp nhận hậu quả. Việc không được gọi lên tuyển trẻ là cái giá phải trả cho những quyết định đi ngược lại định hướng chung của bóng đá Argentina.

“Lệnh cấm Messi” vì thế là lời tuyên bố và trừng phạt mạnh mẽ khi làng bóng Argentina muốn giữ lại giá trị do chính mình tạo ra, trước khi để các tài năng bay xa ra thế giới.