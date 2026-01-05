Cựu tuyển thủ Nhật muốn thắng tất cả, HLV Mano Polking nghĩ gì? 05/01/2026 11:47

CLB Tampines Rovers của Singapore vừa chiêu mộ cựu tuyển thủ Nhật Bản-Yuki Kobayashi để tăng cường ở các giải, nhất là AFC Champions League 2. Vòng 16 đội giải này, Tampines Rovers sẽ chạm trán với CLB CA. Hà Nội của HLV Mano Polking, nơi hứa hẹn nảy lửa và chất lượng cao.

Cựu tuyển thủ Nhật Bản tuyên bố rất mạnh miệng, liệu những tuyển thủ Việt Nam trong màu áo CA. Hà Nội và HLV Mano Polking đang đầu tư giải này có "câu trả lời thích đáng"?

Yuki Kobayashi, 33 tuổi chơi vị trí tiền vệ tấn công. Yuki trải qua nhiều nền bóng đá từ Âu sang Á, trong đó có 8 lần khoác áo tuyển Nhật Bản và gần nhất là năm 2019.

CA.Hà Nội và Tampines Rovers chạm trán 3 lần trong 18 ngày, tuyển thủ Nhật Yuki Kobayashi sẽ có nhiều cơ hội thể hiện.

Yuki Kobayashi từng khoác áo các CLB như Vissel Kobe, Hokkaido Consadole Sapporo, Jubilo Iwata qua 84 lần ra sân đều là những đội J-League 1. Rồi anh sang Bỉ đá cho Waasland-Beveren, đến Hàn Quốc khoác áo CLB Gangwon, sang Qatar đá cho Al Khor, đến Heerenveen của Hà Lan từ năm 2016 đến 2019 chơi 89 trận.

Trong lễ ra mắt màu áo Tampines Rovers, Yuki Kobayashi tuyên bố: “Mục tiêu của tôi với CLB là trở thành nhà vô địch. Tôi không muốn nói tôi sẽ ghi 10 bàn, hay nhiều kiến tạo mà tôi chỉ nói tôi muốn chiến thắng mọi trận đấu rồi chiến đấu hết mình ở mọi giải đấu nếu tôi được ra sân. Tôi sẽ phô diễn chất lượng của tôi và tôi cũng sẽ chứng minh tầm ảnh hưởng của mình lên toàn đội”.

Có chi tiết đáng chú ý là CLB Tampines Rovers rất thích “hàng Nhật”, Yuki Kobayashi là ngoại binh Nhật Bản thứ 5 trong đội.

Tampines Rovers đầu tư khủng, nhưng CLB CA. Hà Nội, HLV Mano Polking cũng đâu có vừa, lực lượng ngoại binh cho đến cầu thủ nội của CA.Hà Nội là rất có chiều sâu với nhiều tuyển thủ quốc gia, U-23 quốc gia... đều là trụ cột của các tuyến.

Yuki Kobayashi sẽ mang lại sự khác biệt cho Tampines Rovers. Ảnh: ST

Theo lịch đấu vòng 16 đội AFC Champions League 2, CA. Hà Nội tiếp Tampines Rovers ngày 11-2 trên sân Hàng Đẫy, và sang sân Bishan làm khách ngày 18-2.

Điều độc đáo khác là cả hai đội này cũng sẽ chạm trán với nhau ở bảng B, Shopee Cup (vòng bảng), CA. Hà Nội tiếp Tampines Rovers ngày 4-2, tức trong vòng 18 ngày của tháng 2, hai đội gặp nhau 3 lần ở giải châu lục và Đông Nam Á.