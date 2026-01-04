Để thua U-23 Việt Nam tại Rajamangala, Thái Lan có cạnh tranh nổi với Úc, Iraq? 04/01/2026 15:37

(PLO)-U-23 Việt Nam từng đánh bại U-23 Thái Lan với thành phần mạnh nhất tại SEA Games 33, nhưng Thái Lan muốn vượt qua Úc hoặc Iraq, Trung Quốc để vào tốp 2 bảng D giải châu Á.

U-23 Thái Lan ở bảng D vòng chung kết U-23 châu Á rất nặng ký gồm Iraq, Úc và Trung Quốc. U-22 Thái Lan đã thua ngược U-22 Việt Nam 2-3 ngay trên sân Rajamangala ở chung kết SEA Games mới đây, liệu Thái Lan có làm nên chuyện lớn tại giải U-23 châu Á?

VCK U-23 châu Á có 16 đội chia làm bốn bảng, sau vòng bảng là tứ kết, điều này có nghĩa không xét những đội thứ 3 mỗi bảng tranh vé vớt, mà chỉ lấy hai đội đầu mỗi bảng vào tứ kết. Iraq và Úc lại là những đội ở đẳng cấp hàng đầu châu Á ở bóng đá trẻ.

U-23 Thái Lan thiếu ít nhất 5 trụ cột khi tham dự VCK U-23 châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

U-23 Iraq hiện nay từng là lứa U-20 lên ngôi á quân U-20 châu Á cách đây 2 năm, còn U-23 Úc hiện nay được xem là ứng viên vô địch cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc.

U-23 Úc được AFC đánh giá là đội bóng có hỏa lực mạnh nhất giải, một lối chơi tấn công rất trưởng thành và đầy yếu tố bất ngờ.

Trong khi đó, trước khi lên đường sang Saudi Arabia dự VCK U-23 châu Á, U-23 Thái Lan chỉ đá tập một trận với ĐH Bangkok hòa 2-2.

U-23 Thái Lan tham dự giải châu Á nhưng lực lượng bị khuyết rất nhiều so với SEA Games 33, nhiều trụ cột không được CLB cho lên đá giải châu Á mà phải ở lại phục vụ CLB. Cầu thủ trong trạc tuổi U-23 không được lên tuyển trẻ thì trở thành vấn đề cực lớn vì họ đá giỏi ở CLB.

U-23 Thái Lan vắng ít nhất 5 trụ cột, trong đó 3 trụ cột bận đá CLB, 2 trường hợp chấn thương.

Trước khi bay đến Saudi Arabia khuya ngày 3-1, HLV Thawatchai Ongtrakul của U-23 Thái Lan trả lời báo chí: “Dù lực lượng thiếu hụt, nhiều cầu thủ chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, song mục tiêu trước mắt của Thái Lan là vượt qua vòng bảng vào tứ kết".

Bảng D có hai đối thủ quá lớn so với trình độ của U-23 Thái Lan là Úc và Iraq, cùng với Trung Quốc cũng là đối thủ đầy thách thức của Thái Lan. Với tình hình bảng D này không ngoại trừ khả năng Thái Lan rời Saudi Arabia mà không có nổi 1 điểm.

U-23 Thái Lan ở bảng D rất nghiệt ngã.

Khó khăn hơn cho Thái Lan là ngày nay, các đội châu Á không còn xem thường các đối thủ Đông Nam Á. Nói khác đi, U-23 Thái Lan đối đầu với Úc và Iraq thì đối thủ tập trung cao độ để đánh bại chứ không chủ quan khinh địch nữa.

VCK U-23 châu Á 2026, Đông Nam Á có hai đại diện là Việt Nam và Thái Lan, hãy chờ cuộc chạy đua của hai đại diện sẽ ra sao ở sân chơi châu lục.