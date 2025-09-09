Đội tuyển U-23 Malaysia chơi ‘xanh chín’ với chủ nhà Thái Lan 09/09/2025 13:09

(PLO)- Đêm 9-9, đội tuyển U-23 Malaysia sẽ phải đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất, khi thầy trò HLV Nafuzi Zain buộc phải đánh bại Thái Lan ngay trên sân Thammasat để níu giữ hy vọng tiến vào vòng chung kết U-23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia.

Sau hai lượt trận, đội tuyển U-23 Malaysia mới có 3 điểm, đứng thứ ba tại bảng F, trong khi Thái Lan và Lebanon cùng nắm lợi thế với 4 điểm. Tình thế buộc “những chú hổ vàng” trẻ trung phải chơi theo kiểu được ăn cả, ngã về không, bởi họ không còn đường lùi nữa. Trận mở màn thua Lebanon 0-1 đã đẩy đội tuyển U-23 Malaysia vào cảnh hiểm nguy. Trong khi đó, Lebanon gần như cầm chắc thêm 3 điểm khi đối đầu Mông Cổ, đội vừa để thủng lưới tới 13 bàn trong hai trận đầu tiên.

Kịch bản này đồng nghĩa, ngay cả khi Malaysia thắng Thái Lan, họ nhiều khả năng chỉ xếp nhì bảng. Và để tìm suất đi tiếp, họ sẽ phải so kè với 10 đội nhì bảng khác để giành một trong bốn suất vé vớt. Vấn đề là ở thời điểm hiện tại, nhiều đội như Trung Quốc, Iran, Turkmenistan hay Yemen đều có thành tích vượt trội hơn khi giành trọn vẹn 6 điểm sau hai lượt trận.

HLV Nafuzi Zain hiểu rõ tình thế ngặt nghèo này, nhưng ông vẫn tỏ ra đầy kiên định. “Thái Lan có lợi thế sân nhà, họ mạnh hơn và giàu chất lượng. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Chúng tôi phải chiến đấu bằng niềm tin và sự quyết tâm. Chỉ có thắng Thái Lan, chúng tôi mới có thể đi tiếp”, ông khẳng định. Vị chiến lược gia người Terengganu cũng nhấn mạnh học trò cần tập trung tối đa, loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, vì chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến cơ hội khép lại.

Đội tuyển U-23 Malaysia không có đường lùi khi chạm trán chủ nhà Thái Lan. Ảnh: CCT.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển U-23 Malaysia thường gặp khó trước Thái Lan. Thế nhưng, bóng đá trẻ Malaysia từng nhiều lần tạo nên bất ngờ. Ở SEA Games 2017, đội tuyển U-23 Malaysia từng đánh bại Thái Lan ngay tại vòng bảng để giành ngôi nhất bảng. Ở AFF Cup 2022, đội tuyển quốc gia Malaysia cũng từng khiến người Thái phải chật vật mới giành chiến thắng trong trận bán kết lượt về. Những kỷ niệm đó có thể tiếp thêm tự tin cho thầy trò Nafuzi Zain trước trận “chung kết” này.

Một yếu tố khác đáng chú ý là Malaysia sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng. Tiền đạo Alif Ikmal đang có phong độ tốt, liên tục ghi bàn trong các trận giao hữu trước giải. Hàng tiền vệ với Arif Aiman được kỳ vọng sẽ mang đến sự sáng tạo và tốc độ để xuyên phá hàng thủ Thái Lan. Tuy nhiên, hàng phòng ngự lại là nỗi lo lớn khi Malaysia đã để thủng lưới cả hai trận vừa qua, cho thấy sự thiếu tập trung ở những thời khắc quan trọng.

Bên phía Thái Lan, đội bóng xứ Chùa Vàng không muốn để mất lợi thế. Với dàn cầu thủ đang chơi trong nước lẫn một số cái tên trở về từ châu Âu, chủ nhà Thái Lan được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất bảng. Sự cổ vũ của khán giả nhà chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực, nhưng cũng đồng thời tạo áp lực nếu họ không thể kiểm soát thế trận.

U-23 Thái Lan buộc phải thắng đội khách Malaysia mới có khả năng giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Trận đấu đêm 9-9 sẽ quyết định vận mệnh của Malaysia, và ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện cuộc đua giành vé vớt cho các đội nhì bảng. Một chiến thắng sẽ mở ra cánh cửa hy vọng, còn thất bại đồng nghĩa khép lại giấc mơ dự vòng chung kết. “Con đường đến Saudi Arabia đầy chông gai, nhưng chúng tôi vẫn còn cơ hội. Điều duy nhất chúng tôi phải làm là đánh bại Thái Lan”, HLV Nafuzi hạ quyết tâm.

Người hâm mộ Malaysia đang chờ đợi một trận cầu máu lửa, nơi các cầu thủ trẻ sẽ phải dồn hết sức lực, ý chí cho 90 phút cuối cùng vòng bảng trong khi chủ nhà Thái Lan không dễ cho đội khách muốn làm gì thì làm.