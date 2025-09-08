Đội bóng Ngoại hạng Anh thẳng thừng bác bỏ điều này 08/09/2025 12:34

(PLO)-Ban lãnh đạo Tottenham thẳng thừng bác bỏ hai đề nghị mua lại CLB và khẳng định, đội bóng Ngoại hạng Anh này “không có rao bán”.

CĐV di chuyển trước cổng SVĐ mới của Spurs. Ảnh: TOTTENHAM

Vào thứ Năm tuần trước, Daniel Levy đã từ chức Chủ tịch Spurs sau khi được mời rời khỏi vị trí mà ông nắm giữ từ năm 2001 bởi ENIC – tập đoàn thuộc sở hữu của quỹ tín thác gia đình Lewis.

Động thái này đã làm dấy lên những đồn đoán về khả năng đội bóng Ngoại hạng Anh Tottenham bị thâu tóm, với cựu đồng chủ sở hữu Newcastle – bà Amanda Staveley nhiều lần được liên hệ sẽ mua lại đội bóng phía bắc thành London thông qua PCP International Finance suốt 12 tháng qua.

Trong thông báo vào tối Chủ nhật, hội đồng quản trị Tottenham xác nhận họ đã “nhận được và thẳng thừng bác bỏ” hai đề nghị sơ bộ, nhằm mua lại toàn bộ cổ phần đã phát hành và dự kiến phát hành của ENIC từ: một đề nghị đến từ PCP International Finance, và đề nghị khác từ tập đoàn các nhà đầu tư do Dr. Roger Kennedy và Wing-Fai Ng dẫn đầu thông qua Firehawk Holdings Limited.

Trong thông báo, đội bóng Ngoại hạng Anh viết: “Hội đồng quản trị CLB và ENIC xác nhận, Tottenham Hotspur không rao bán và ENIC không có ý định chấp nhận bất kỳ đề nghị nào nhằm mua lại quyền lợi của mình tại CLB”.

Trước đó có thông tin cho rằng, Amanda Staveley sẽ đưa ra tuyên bố vào thứ Hai thông qua PCP, làm rõ rằng bà không có kế hoạch lập đề nghị mua Spurs.

ENIC hiện do Quỹ tín thác gia đình Lewis điều hành, đang nắm gần 87% cổ phần của CLB Tottenham. Tuy nhiên, vì phần còn lại được giao dịch công khai, CLB vẫn chịu sự điều chỉnh của Bộ quy tắc thâu tóm doanh nghiệp tại Vương quốc Anh (UK Takeover Code).

Năm ngoái, cựu Chủ tịch Levy từng tiết lộ CLB có đàm phán với các “nhà đầu tư tiềm năng” về việc bán một phần cổ phần thiểu số, mặc dù những cuộc thảo luận liên quan đến Qatar Sports Investments đã bị phủ nhận.