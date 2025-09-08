MU phớt lờ cảnh báo của Pep Guardiola về Sancho 08/09/2025 07:01

MU đã cho mượn Jadon Sancho đến Aston Villa vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè. "Quỷ đỏ" có thể tránh được việc thua lỗ nặng nề từ việc chiêu mộ ngôi sao chạy cánh này, nhưng MU phớt lờ cảnh báo của Pep Guardiola về Sancho.

Lời cảnh báo của HLV Manchester City Pep Guardiola về tâm lý của Jadon Sancho đã bị bỏ ngoài tai khi Manchester United cuối cùng đã ký hợp đồng với cầu thủ chạy cánh này vào năm 2021. Sancho đã đột phá từ học viện trẻ của Manchester City vào năm 2017 dưới thời chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, cầu thủ 25 tuổi Sancho đã không thể ra sân một trận đấu chuyên nghiệp nào ở Man City, khi anh được chuyển đến Borussia Dortmund với một hợp đồng trị giá khoảng 8 triệu bảng Anh. Khi được hỏi vào năm 2019 tại sao lại bán Sancho thay vì cho anh ra sân, HLV Pep Guardiola, 54 tuổi trả lời: "Tôi không biết.

Jadon Sancho không muốn chấp nhận thử thách này (cạnh tranh 1 suất vào đội một), cơ hội để khám phá xem mình có thể làm được hay không. Cậu ấy quyết định đến đó. Vậy nên, mọi chuyện thật hoàn hảo. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp và xin chúc mừng những gì cậu ấy đang làm.

Jadon Sancho đang có một màn trình diễn đáng kinh ngạc. Cậu ấy đã làm rất tốt mùa giải này. Điều gì sẽ xảy ra trong mùa giải này ở Man City? Tôi không biết. Một lần nữa, với các cầu thủ, điều đó phụ thuộc vào chính họ và những gì họ thể hiện trên sân".

MU phớt lờ cảnh báo của Pep Guardiola về Sancho. ẢNH: EPA

Trong khi Pep Guardiola chia sẻ niềm vui về việc Sancho gặt hái thành công tại Bundesliga, những bình luận của ông về ý chí chiến đấu giành vị trí của cầu thủ chạy cánh này có thể đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với nhiều HLV, tuy nhiên MU phớt lờ cảnh báo của Pep Guardiola về Sancho.

Thành tích 50 bàn thắng và 64 pha kiến ​​tạo của Sancho trong 137 lần ra sân cho Borussia Dortmund từ năm 2017 đến năm 2021 đủ sức hấp dẫn để khiến MU chiêu mộ anh với mức giá 73 triệu bảng Anh sau một thời gian dài theo đuổi.

Nhưng quãng thời gian gắn bó với Quỷ Đỏ của Sancho không hề suôn sẻ trong những năm sau đó. Trong hai mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, Sancho chỉ ghi được chín bàn thắng tại Premier League sau 55 trận, trước khi anh trở lại Dortmund sau khi bất đồng quan điểm với HLV Erik ten Hag vì phong độ tập luyện.

Phát biểu sau trận thua 1-3 của Manchester United trước Arsenal hồi tháng 9 năm 2023 - trận đấu mà Sancho không được ra sân - Ten Hag nói: "Về Jadon Sancho, dựa trên màn trình diễn của cậu ấy trong các buổi tập, chúng tôi đã không chọn cậu ấy. Bạn phải đạt đến một đẳng cấp mới mỗi ngày ở Manchester United và chúng tôi có thể đưa ra những lựa chọn trên hàng công. Vì vậy, Sancho đã không được chọn trong trận đấu này".

Trong khi đó, Jadon Sancho nhanh chóng đáp trả những bình luận của Ten Hag, cho rằng anh đang bị coi là "vật tế thần". Sancho viết trên mạng xã hội: "Làm ơn đừng tin mọi thứ bạn đọc. Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã thể hiện rất tốt trong buổi tập tuần này. Tôi tin rằng có những lý do khác cho vấn đề này mà tôi sẽ không đề cập đến.

Tôi là vật tế thần trong một thời gian dài, điều đó thật không công bằng! Tất cả những gì tôi muốn làm là chơi bóng với nụ cười trên môi và cống hiến cho đội bóng. Tôi tôn trọng mọi quyết định của ban huấn luyện, tôi được chơi với những cầu thủ tuyệt vời và biết ơn vì điều đó, điều mà tôi biết mỗi tuần đều là một thử thách. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì danh hiệu này bất kể điều gì xảy ra!".

Cầu thủ người Anh Sancho trở lại Dortmund theo dạng cho mượn ngắn hạn vào tháng 1 năm 2024 trước khi quay lại MU vào mùa hè, nơi anh đã chấm dứt bất đồng quan điểm với Ten Hag. Tuy nhiên, thời gian Sancho ở Old Trafford không kéo dài lâu, anh gia nhập Chelsea theo dạng cho mượn một mùa giải với điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng Anh.

Mặc dù có một chiến dịch khá thành công với Chelsea, ban lãnh đạo Chelsea cuối cùng đã quyết định không thực hiện điều khoản mua đứt Sancho. Thay vào đó, Chelsea trả khoản tiền phạt 5 triệu bảng Anh để Sancho trở lại MU dưới thời tân HLV Ruben Amorim. Nhưng một lần nữa, Sancho không nằm trong kế hoạch của MU dưới thời Amorim.

Kết quả là, Sancho đã được Aston Villa mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, nơi anh hy vọng sẽ hồi sinh dưới thời HLV Unai Emery. Do hợp đồng của Sancho với MU sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau, nên không có ràng buộc mua đứt nào đi kèm với thỏa thuận. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU cũng có quyền gia hạn hợp đồng thêm một năm để ngăn Sancho rời CLB dưới dạng cầu thủ tự do.